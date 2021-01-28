Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Прохожий ну они же где то живут, стоимость собственного жилья я считаю тоже
как правило у мамки с папкой в хруще)))
меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы но то совсем не глупый эйрмакс, а тут мне преподает азы инвестирования чел, который - я больше чем уверен - не совершил в своей жизни ни единой сделки с недвигой, судя по его дилетантским репликам особенно доставило "пора бы это понять" бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Прохожий ну они же где то живут, стоимость собственного жилья я считаю тоже
как правило у мамки с папкой в хруще)))
меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы но то совсем не глупый эйрмакс, а тут мне преподает азы инвестирования чел, который - я больше чем уверен - не совершил в своей жизни ни единой сделки с недвигой, судя по его дилетантским репликам особенно доставило "пора бы это понять" бггг
Я ничего не преподаю и не навязываю, иметь в арсенале разные инструменты бывает полезно, а зацикливаться на чем-то одном не всегда разумно ) ИМХО
Как минимум, 40 процентам понаехавшим ИТ-шников, обеспечивавших уверенный спрос на аренду и покупку недвижимости в крупных городах, включая Киев, эти услуги больше не нужны.
Помнится, Vlad442 тут умничал, что удаленка, если кому и будет доступна, то только опытному персоналу, знающему всю подноготную и своего ремесла, и конкретного работодателя. Как обычно, промахнулся чуть более, чем полностью Даже среди вакансий доля удаленщиков составляет уже 40%, а среди существующего персонала, наверняка, намного выше
Sidus написав:Я ничего не преподаю и не навязываю, иметь в арсенале разные инструменты бывает полезно, а зацикливаться на чем-то одном не всегда разумно ) ИМХО
кто говорит о зацикливании? недвига для меня - всего лишь рабочий инструмент и средство производства, генерирующее стабильный кешфло, еще я вкладываю деньги в безделушки, которые со временем только дорожают, а вот зарывать свои кровные сольдо в поле чудес, принадлежащее не мне, считаю неразумным или просто менее надежным но вам, молодым и дерСким, конечно же все виднее, чем нам, получившим достаточно дорогостоящих уроков от жизни и сделавшим из них выводы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Sidus написав:Я ничего не преподаю и не навязываю, иметь в арсенале разные инструменты бывает полезно, а зацикливаться на чем-то одном не всегда разумно ) ИМХО
кто говорит о зацикливании? недвига для меня - всего лишь рабочий инструмент и средство производства, генерирующее стабильный кешфло, еще я вкладываю деньги в безделушки, которые со временем только дорожают, а вот зарывать свои кровные сольдо в поле чудес, принадлежащее не мне, считаю неразумным или просто менее надежным но вам, молодым и дерСким, конечно же все виднее, чем нам, получившим достаточно дорогостоящих уроков от жизни и сделавшим из них выводы
Я согласен с тем, что нужно диверсифицировать и недвига хороший инструмент инвестиций...но например, куда вы денете недвигу, если путеннападёт (ну гипотетически)? А амер. фонда она останется и она ликвидна, а недвига неликвидна, продать можно не успеть если чо. Ну а крипта это для совсем дерзких, тоже не мое
Sidus написав:куда вы денете недвигу, если путеннападёт (ну гипотетически)? А амер. фонда она останется и она ликвидна, а недвига неликвидна, продать можно не успеть если чо. Ну а крипта это для совсем дерзких, тоже не мое
когда напал путин я пошел в ато и в составе одного из добробатов трошки покосил свинорылых - отвел тасскать душу а когда вернулся - купил на все имеющиеся на тот момент деньги еще недвиги, благо цены на тот момент были вообще дармовыми у меня в гурзуфе осталась дача и она до сих пор приносит мне прибыль, хотя я с тех пор ни разу там не был, зато ко мне часто приезжают мои тамошние соседи, а их сын учится в киеве шо касается фонды и прочего - я трилогию драйзера о фрэнке каупервуде прочел еще в детстве, вам тоже рекомендую, шоп не питать иллюзий
зы: и вы так и не ответили на сколько вы купили овгз и я понимаю почему
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Sidus написав:куда вы денете недвигу, если путеннападёт (ну гипотетически)? А амер. фонда она останется и она ликвидна, а недвига неликвидна, продать можно не успеть если чо. Ну а крипта это для совсем дерзких, тоже не мое
когда напал путин я пошел в ато и в составе одного из добробатов трошки покосил свинорылых - отвел тасскать душу у меня в гурзуфе осталась дача и она до сих пор приносит мне прибыль, хотя я с тех пор ни разу там не был, зато ко мне часто приезжают мои тамошние соседи, а их сын учится в киеве шо касается фонды и прочего - я трилогию драйзера о фрэнке каупервуде прочел еще в детстве, вам тоже рекомендую, шоп не питать иллюзий
зы: и вы так и не ответили на сколько вы купили овгз и я понимаю почему
драйзера читал, классика все-таки, как и атлант расправил плечи...всем советую. а на сколько я купил - извините, вы не мой бухгалтер, насколько я знаю Вы можете делиться финансовыми успехами с цифрами (ито я не помню от вас цифр сделок), но я предпочитаю на публике свои финансы не обсуждать