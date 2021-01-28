Додано: Чет 28 січ, 2021 22:35

...."Кстати посмотрите как менялись у россиян цены в долларах за последние 10 лет при этой самой ипотеке"....Вот ,за последний год:Первая ссылка -доллар,вторая евро.В долларах за 1 год падение на 200 дол. за 1 кв.м.В евро за 1 год падение на 350 евро. за 1 кв.м.Корреляция между рынками, пусть и в меньшей степени, считаю - безусловна, ну с небольшими временными лагами.То же и нас ждет:1.Постепенная девальвация гривны, как и рубля у них.2.Рост гривневой (у них рублевой) цены.3.Просадка долларовой цены, с каждым кварталом все существеннее.4.Мега-просадка евро цены, в соответствии с колебаниями пары на мировых валютных рынках.5.Кризисные явления в экономике потихоньку будут идти по восходящей.Дорогой РН Европы по странам,или не дорогой.Не важно.Важно то, что у них "Греция" раз в двадцатилетку, или еще реже.А у нас своя какая-нибудь новая "Греция" - ежемесячно, что-то свеженькое накипаетА в экономике, считаю - полная клоунада.Понимаю,что в ситуации экономической турбулентности, РН-как бы считается единственной альтернативой тихой гавани.Это с одной стороны - верно.Только вот топливо по мере девальвации гривны будет уменьшаться,поскольку - топливный бак пробит "камешком",а точнее целой серией "камешков".