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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 638263836384638563866387>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я трилогию драйзера о фрэнке каупервуде прочел еще в детстве

финансист
титан
стоик
крутая вещь
особенно вставляет тем кто родился в ссср и встретил 90е в возрасте овер 20лет...

и да, это не графики с диаграммами рисовать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:всегда было интересно, сколько люди, лоб-в лоб сравнивающие инвестиции в недвигу и депо в укрбанке, или прости господи крипту, готовы вложить в них средств в абсолютных числах, или хотя бы в процентных частях от общей суммы своих накоплений, или инвестпортфеля?
готов поспорить, шо их активы не превышают в лучшем случае двух-трех сотен куе, а обычно меньше сотни
или я ошибаюсь? реально интересно


На порядок меньше, а то и на два
Посмотрите с точки зрения человека, у которого активов на пачку. Какая недвижимость, депо куда ближе. И на пару куе можно в крипту поиграть.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Как минимум, 40 процентам понаехавшим ИТ-шников, обеспечивавших уверенный спрос на аренду и покупку недвижимости в крупных городах, включая Киев, эти услуги больше не нужны.

Помнится, Vlad442 тут умничал, что удаленка, если кому и будет доступна, то только опытному персоналу, знающему всю подноготную и своего ремесла, и конкретного работодателя. Как обычно, промахнулся чуть более, чем полностью :mrgreen: Даже среди вакансий доля удаленщиков составляет уже 40%, а среди существующего персонала, наверняка, намного выше

GlobalLogic: За 2020 рік кількість віддалених вакансій на IT-ринку України зросла в 4 рази (в грудні їх частка склала 40% від усіх IT-вакансій)
https://itc.ua/news/globallogic-za-2020 ... rinku-ukraїni-zrosla-v-4-razi/
Ошибочка на самом деле.
Идёт выбор только в плане "ездить в офис или не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:35

fasser
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...."Кстати посмотрите как менялись у россиян цены в долларах за последние 10 лет при этой самой ипотеке"....

Вот ,за последний год:
https://www.irn.ru/gd/?class=all&type=1 ... t=currency

https://www.irn.ru/gd/?class=all&type=1 ... t=currency
Первая ссылка -доллар,вторая евро.

В долларах за 1 год падение на 200 дол. за 1 кв.м.
В евро за 1 год падение на 350 евро. за 1 кв.м.

Корреляция между рынками, пусть и в меньшей степени, считаю - безусловна, ну с небольшими временными лагами.

То же и нас ждет:
1.Постепенная девальвация гривны, как и рубля у них.
2.Рост гривневой (у них рублевой) цены.
3.Просадка долларовой цены, с каждым кварталом все существеннее.
4.Мега-просадка евро цены, в соответствии с колебаниями пары на мировых валютных рынках.
5.Кризисные явления в экономике потихоньку будут идти по восходящей.

Дорогой РН Европы по странам,или не дорогой.
Не важно.
Важно то, что у них "Греция" раз в двадцатилетку, или еще реже.

А у нас своя какая-нибудь новая "Греция" - ежемесячно, что-то свеженькое накипает :(

А в экономике, считаю - полная клоунада.

Понимаю,что в ситуации экономической турбулентности, РН-как бы считается единственной альтернативой тихой гавани.
Это с одной стороны - верно.
Только вот топливо по мере девальвации гривны будет уменьшаться,
поскольку - топливный бак пробит "камешком",а точнее целой серией "камешков".
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:37

  Faceless написав:
zРадио написав:Как минимум, 40 процентам понаехавшим ИТ-шников, обеспечивавших уверенный спрос на аренду и покупку недвижимости в крупных городах, включая Киев, эти услуги больше не нужны.

Помнится, Vlad442 тут умничал, что удаленка, если кому и будет доступна, то только опытному персоналу, знающему всю подноготную и своего ремесла, и конкретного работодателя. Как обычно, промахнулся чуть более, чем полностью :mrgreen: Даже среди вакансий доля удаленщиков составляет уже 40%, а среди существующего персонала, наверняка, намного выше

GlobalLogic: За 2020 рік кількість віддалених вакансій на IT-ринку України зросла в 4 рази (в грудні їх частка склала 40% від усіх IT-вакансій)
https://itc.ua/news/globallogic-za-2020 ... rinku-ukraїni-zrosla-v-4-razi/
Ошибочка на самом деле.
Идёт выбор только в плане "ездить в офис мли не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине

Я в Києві вже як рік не був в офісі і не тягне, тай офіс зжали разів в 10.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:Как минимум, 40 процентам понаехавшим ИТ-шников, обеспечивавших уверенный спрос на аренду и покупку недвижимости в крупных городах, включая Киев, эти услуги больше не нужны.

Помнится, Vlad442 тут умничал, что удаленка, если кому и будет доступна, то только опытному персоналу, знающему всю подноготную и своего ремесла, и конкретного работодателя. Как обычно, промахнулся чуть более, чем полностью :mrgreen: Даже среди вакансий доля удаленщиков составляет уже 40%, а среди существующего персонала, наверняка, намного выше

GlobalLogic: За 2020 рік кількість віддалених вакансій на IT-ринку України зросла в 4 рази (в грудні їх частка склала 40% від усіх IT-вакансій)
https://itc.ua/news/globallogic-za-2020 ... rinku-ukraїni-zrosla-v-4-razi/
Ошибочка на самом деле.
Идёт выбор только в плане "ездить в офис мли не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине

Я в Києві вже як рік не був в офісі і не тягне, тай офіс зжали разів в 10.


Ви нетипові з усіх точок зору. В мене чимало знайомих з цієї сфери, і жодного схожого на вас за цінностями.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Ошибаетесь, уже ничиная от 20к намного интереснее ОВГЗ, а там доходность в 2 раза выше, чем от аренды квартиры. А если есть 50к и более - американская фонда или же евробонды. Мир не крутиться вокруг недвиги только, пора бы это понять )

Доходность и риск прямо связаны, но вы упускаете из виду еще один аспект.
Часто небогатые люди покупают доллары с зарплаты (или меняют деньги на крупные купюры) чтобы не потратить. Так и тут - деньги в недвижимости это законсервированные, отложенные средства, тогда как условный депозит это деньги в кармане, которые человек подсознательно планирует как потратить. Снять деньги с такого депозита и купить условной любовнице машину проще, чем выселить арендаторов и продать квартиру.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:я предпочитаю на публике свои финансы не обсуждать

Правильно. Ветка часто скатывается к мерянью пиписьками и обливанием грязью оппонентов с использованием информации, которую они о себе выложили.
Часто человек, который имеет в два раза больше денег чем другой, считает себя почему-то в два раза лучше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:58

  BIGor написав:C весны работаю удаленно, 2 раза в Киеве был - мотался в аэропорт. Но теоретики конечно могут спорить и удалять сообщения сколько угодно, сменшные.

Все зависит от зп. Сомневаюсь что айтишник (любой другой высокооплачеваемый спец) с зп выше рыночной уедет в пгт коровам крутить хвосты.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:01

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Ошибочка на самом деле.
Идёт выбор только в плане "ездить в офис мли не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине

Я в Києві вже як рік не був в офісі і не тягне, тай офіс зжали разів в 10.


Ви нетипові з усіх точок зору. В мене чимало знайомих з цієї сфери, і жодного схожого на вас за цінностями.

Я от думаю собі, може, як притихнуть лохдауни чкурнути в Польщу і там рознюхати ситуацію з кавалірками в невеликому файному містечку біля хаба з ловкостами по Європі, в Битомі, напр. під Катовіцами.
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