Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:всегда было интересно, сколько люди, лоб-в лоб сравнивающие инвестиции в недвигу и депо в укрбанке, или прости господи крипту, готовы вложить в них средств в абсолютных числах, или хотя бы в процентных частях от общей суммы своих накоплений, или инвестпортфеля? готов поспорить, шо их активы не превышают в лучшем случае двух-трех сотен куе, а обычно меньше сотни или я ошибаюсь? реально интересно
На порядок меньше, а то и на два Посмотрите с точки зрения человека, у которого активов на пачку. Какая недвижимость, депо куда ближе. И на пару куе можно в крипту поиграть.
zРадио написав:Как минимум, 40 процентам понаехавшим ИТ-шников, обеспечивавших уверенный спрос на аренду и покупку недвижимости в крупных городах, включая Киев, эти услуги больше не нужны.
Помнится, Vlad442 тут умничал, что удаленка, если кому и будет доступна, то только опытному персоналу, знающему всю подноготную и своего ремесла, и конкретного работодателя. Как обычно, промахнулся чуть более, чем полностью Даже среди вакансий доля удаленщиков составляет уже 40%, а среди существующего персонала, наверняка, намного выше
Ошибочка на самом деле. Идёт выбор только в плане "ездить в офис или не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине
В долларах за 1 год падение на 200 дол. за 1 кв.м. В евро за 1 год падение на 350 евро. за 1 кв.м.
Корреляция между рынками, пусть и в меньшей степени, считаю - безусловна, ну с небольшими временными лагами.
То же и нас ждет: 1.Постепенная девальвация гривны, как и рубля у них. 2.Рост гривневой (у них рублевой) цены. 3.Просадка долларовой цены, с каждым кварталом все существеннее. 4.Мега-просадка евро цены, в соответствии с колебаниями пары на мировых валютных рынках. 5.Кризисные явления в экономике потихоньку будут идти по восходящей.
Дорогой РН Европы по странам,или не дорогой. Не важно. Важно то, что у них "Греция" раз в двадцатилетку, или еще реже.
А у нас своя какая-нибудь новая "Греция" - ежемесячно, что-то свеженькое накипает
А в экономике, считаю - полная клоунада.
Понимаю,что в ситуации экономической турбулентности, РН-как бы считается единственной альтернативой тихой гавани. Это с одной стороны - верно. Только вот топливо по мере девальвации гривны будет уменьшаться, поскольку - топливный бак пробит "камешком",а точнее целой серией "камешков".
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
zРадио написав:Как минимум, 40 процентам понаехавшим ИТ-шников, обеспечивавших уверенный спрос на аренду и покупку недвижимости в крупных городах, включая Киев, эти услуги больше не нужны.
Помнится, Vlad442 тут умничал, что удаленка, если кому и будет доступна, то только опытному персоналу, знающему всю подноготную и своего ремесла, и конкретного работодателя. Как обычно, промахнулся чуть более, чем полностью Даже среди вакансий доля удаленщиков составляет уже 40%, а среди существующего персонала, наверняка, намного выше
Ошибочка на самом деле. Идёт выбор только в плане "ездить в офис мли не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине
Я в Києві вже як рік не був в офісі і не тягне, тай офіс зжали разів в 10.
zРадио написав:Как минимум, 40 процентам понаехавшим ИТ-шников, обеспечивавших уверенный спрос на аренду и покупку недвижимости в крупных городах, включая Киев, эти услуги больше не нужны.
Помнится, Vlad442 тут умничал, что удаленка, если кому и будет доступна, то только опытному персоналу, знающему всю подноготную и своего ремесла, и конкретного работодателя. Как обычно, промахнулся чуть более, чем полностью Даже среди вакансий доля удаленщиков составляет уже 40%, а среди существующего персонала, наверняка, намного выше
Ошибочка на самом деле. Идёт выбор только в плане "ездить в офис мли не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине
Я в Києві вже як рік не був в офісі і не тягне, тай офіс зжали разів в 10.
Ви нетипові з усіх точок зору. В мене чимало знайомих з цієї сфери, і жодного схожого на вас за цінностями.
Sidus написав:Ошибаетесь, уже ничиная от 20к намного интереснее ОВГЗ, а там доходность в 2 раза выше, чем от аренды квартиры. А если есть 50к и более - американская фонда или же евробонды. Мир не крутиться вокруг недвиги только, пора бы это понять )
Доходность и риск прямо связаны, но вы упускаете из виду еще один аспект. Часто небогатые люди покупают доллары с зарплаты (или меняют деньги на крупные купюры) чтобы не потратить. Так и тут - деньги в недвижимости это законсервированные, отложенные средства, тогда как условный депозит это деньги в кармане, которые человек подсознательно планирует как потратить. Снять деньги с такого депозита и купить условной любовнице машину проще, чем выселить арендаторов и продать квартиру.
Sidus написав:я предпочитаю на публике свои финансы не обсуждать
Правильно. Ветка часто скатывается к мерянью пиписьками и обливанием грязью оппонентов с использованием информации, которую они о себе выложили. Часто человек, который имеет в два раза больше денег чем другой, считает себя почему-то в два раза лучше.
Faceless написав:Ошибочка на самом деле. Идёт выбор только в плане "ездить в офис мли не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине
Я в Києві вже як рік не був в офісі і не тягне, тай офіс зжали разів в 10.
Ви нетипові з усіх точок зору. В мене чимало знайомих з цієї сфери, і жодного схожого на вас за цінностями.
Я от думаю собі, може, як притихнуть лохдауни чкурнути в Польщу і там рознюхати ситуацію з кавалірками в невеликому файному містечку біля хаба з ловкостами по Європі, в Битомі, напр. під Катовіцами.