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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63836384638563866387>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:01

  Долярчик написав:Vlad442
Ну це зрозуміло - як буде дешевшати, то ще докупляти(квартири), а як буде дорожчати, то скидати свої.
То от питання по другому варіанту - от Ви продали, що далі? Просто тримати в доларовому депо в банках, чи в кеші?
Чи що робити з вирученими коштами?

Влад, Ви пропустили це, чи ігноруєте, так як не знаєте кращого варіанту для пришвартування виручених коштів за нерухомість?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  BIGor написав:C весны работаю удаленно, 2 раза в Киеве был - мотался в аэропорт. Но теоретики конечно могут спорить и удалять сообщения сколько угодно, сменшные.

Все зависит от зп. Сомневаюсь что айтишник (любой другой высокооплачеваемый спец) с зп выше рыночной уедет в пгт коровам крутить хвосты.
Так и есть. Может, аудиторы из биг4, которые не могли работу найти на 15кгрн и хамят от бессилия, и уехали в пгт. Те же, кто зарабатыввл от 2к, просто пользуются удобством удаленки, но не скатываются в дауншифтерство
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:05

  Faceless написав:Ошибочка на самом деле.
Идёт выбор только в плане "ездить в офис или не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине


Удаленно работать из комфортной квартиры/дома на берегу теплого моря, а не в каменных джунглях грязного и загруженного трафиком города со спорным климатом. Так будет правильнее.

Растишки КРЖН просто таки доставляют. Мир заканчивается одним городом. Все, что кроме - пейзажи из фильма про апокалипсис :oops: Самим то не смешно?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:15

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Vlad442
Ну це зрозуміло - як буде дешевшати, то ще докупляти(квартири), а як буде дорожчати, то скидати свої.
То от питання по другому варіанту - от Ви продали, що далі? Просто тримати в доларовому депо в банках, чи в кеші?
Чи що робити з вирученими коштами?

Влад, Ви пропустили це, чи ігноруєте, так як не знаєте кращого варіанту для пришвартування виручених коштів за нерухомість?


Продавать нужно было в 2008 (но кто ж знал), а весь рост после не стоит того, чтоб что-то продавать, платить комиссии, налоги и тд.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:21

  Vlad442 написав:
  flyman написав:
  Ромасик написав:flyman біткоєн може падати, а юніт лише вверх :wink:

подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН,
перший має висхідний канал,
другий спадаючий.
Висновок очевидний,
крипта рулєз, КРЖН шіт.

С удовольствием. Где сейчас можно посмотреть за 2021-2031-ый годы?

Хто вчора взяв додж, сьогодні зробив +200%+
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:21

  zРадио написав:
Киев Фейслесса-Реуса - столица Украины Кухаря-Охрименко :mrgreen:
КК - это Илон Маск в этой фрикономике
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:29

  Grand Touring написав:
  zРадио написав:
Киев Фейслесса-Реуса - столица Украины Кухаря-Охрименко :mrgreen:
КК - это Илон Маск в этой фрикономике


Цікаво, яка ЗП у знаменитих черкаських хіміків, описаних ще Л.Подерв'янським?
2000 дол/міс чи вище? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:33

  zРадио написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:Растишки КРЖН просто таки доставляют. Мир заканчивается

Прикольно читати опуси "растішок" про ЗП найманих робітників 2000 дол/міс і вище, при медіанній ЗП по Києву 400 Дол/міс)))


Киев Фейслесса-Реуса - столица Украины Кухаря-Охрименко :mrgreen:



так я не понял - шо, третьему лицу в компании с окуллиардным оборотом даже двушку в месяц не платят? :mrgreen:
девочка из кана, с которой я вчера говорил, хвасталась шо никонов ей только в качестве бонусов презентовал треху в тетрисе и панамеру
как то не складываются пазлы, шо у топменеджера зрадио, шо у айтишника флая, шо у аудитора бига
отношение человека к обеспеченным людям и их доходам - лучшая лакмусовая бумажка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:41

  Frant написав:
  kingkongovets написав:девочка из кана, с которой я вчера говорил, хвасталась шо никонов ей только в качестве бонусов презентовал треху в тетрисе и панамеру

Нам відомо цей штат обслуги олігархів.
Чим заробляють ці дєвочки, і як називається ця "професія".


панамеру она получила за работу в отделе аренды оушена
квартиру - за работу в продажах недвиги кана
а ты свою хавиру на дврз чем заработал?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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