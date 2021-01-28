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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:01
Долярчик написав:Vlad442
Ну це зрозуміло - як буде дешевшати, то ще докупляти(квартири), а як буде дорожчати, то скидати свої.
То от питання по другому варіанту - от Ви продали, що далі? Просто тримати в доларовому депо в банках, чи в кеші?
Чи що робити з вирученими коштами?
Влад, Ви пропустили це, чи ігноруєте, так як не знаєте кращого варіанту для пришвартування виручених коштів за нерухомість?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:04
hume написав: BIGor написав:
C весны работаю удаленно, 2 раза в Киеве был - мотался в аэропорт. Но теоретики конечно могут спорить и удалять сообщения сколько угодно, сменшные.
Все зависит от зп. Сомневаюсь что айтишник (любой другой высокооплачеваемый спец) с зп выше рыночной уедет в пгт коровам крутить хвосты.
Так и есть. Может, аудиторы из биг4, которые не могли работу найти на 15кгрн и хамят от бессилия, и уехали в пгт. Те же, кто зарабатыввл от 2к, просто пользуются удобством удаленки, но не скатываются в дауншифтерство
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Faceless
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:05
Faceless написав:
Ошибочка на самом деле.
Идёт выбор только в плане "ездить в офис или не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине
Удаленно работать из комфортной квартиры/дома на берегу теплого моря, а не в каменных джунглях грязного и загруженного трафиком города со спорным климатом. Так будет правильнее.
Растишки КРЖН просто таки доставляют. Мир заканчивается одним городом. Все, что кроме - пейзажи из фильма про апокалипсис
Самим то не смешно?
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:15
Долярчик написав: Долярчик написав:Vlad442
Ну це зрозуміло - як буде дешевшати, то ще докупляти(квартири), а як буде дорожчати, то скидати свої.
То от питання по другому варіанту - от Ви продали, що далі? Просто тримати в доларовому депо в банках, чи в кеші?
Чи що робити з вирученими коштами?
Влад, Ви пропустили це, чи ігноруєте, так як не знаєте кращого варіанту для пришвартування виручених коштів за нерухомість?
Продавать нужно было в 2008 (но кто ж знал), а весь рост после не стоит того, чтоб что-то продавать, платить комиссии, налоги и тд.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:21
Vlad442 написав: flyman написав: Ромасик написав:flyman
біткоєн може падати, а юніт лише вверх
подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН,
перший має висхідний канал,
другий спадаючий.
Висновок очевидний,
крипта рулєз, КРЖН шіт.
С удовольствием. Где сейчас можно посмотреть за 2021-2031-ый годы?
Хто вчора взяв додж, сьогодні зробив +200%+
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:21
zРадио написав:
Киев Фейслесса-Реуса - столица Украины Кухаря-Охрименко
КК - это Илон Маск в этой фрикономике
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Grand Touring
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:29
Grand Touring написав: zРадио написав:
Киев Фейслесса-Реуса - столица Украины Кухаря-Охрименко
КК - это Илон Маск в этой фрикономике
Цікаво, яка ЗП у знаменитих черкаських хіміків, описаних ще Л.Подерв'янським?
2000 дол/міс чи вище?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:33
zРадио написав: Frant написав: zРадио написав:
Растишки КРЖН просто таки доставляют. Мир заканчивается
Прикольно читати опуси "растішок" про ЗП найманих робітників 2000 дол/міс і вище, при медіанній ЗП по Києву 400 Дол/міс)))
Киев Фейслесса-Реуса - столица Украины Кухаря-Охрименко
так я не понял - шо, третьему лицу в компании с окуллиардным оборотом даже двушку в месяц не платят?
девочка из кана, с которой я вчера говорил, хвасталась шо никонов ей только в качестве бонусов презентовал треху в тетрисе и панамеру
как то не складываются пазлы, шо у топменеджера зрадио, шо у айтишника флая, шо у аудитора бига
отношение человека к обеспеченным людям и их доходам - лучшая лакмусовая бумажка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:41
Frant написав: kingkongovets написав:
девочка из кана, с которой я вчера говорил, хвасталась шо никонов ей только в качестве бонусов презентовал треху в тетрисе и панамеру
Нам відомо цей штат обслуги олігархів.
Чим заробляють ці дєвочки, і як називається ця "професія".
панамеру она получила за работу в отделе аренды оушена
квартиру - за работу в продажах недвиги кана
а ты свою хавиру на дврз чем заработал?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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