Додано: Чет 28 січ, 2021 23:58

с корогодским лично не знаком, а вот жеку знаю еще с 90х, когда он у папы своего на побегушках был

срать он и тогда хотел и на бедных и на богатых, а сейчас и подавно - чмом он всегда был редкостным

зрадио, залогинься уже обратно и не беспокой меня своей рефлексией, сделай одолжение

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.