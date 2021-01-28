Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:00

Очень меткое слово - "фрикономика".Реально так и есть - вместо экономики "фрикономика",по другому не назвешь.Потребители львиной части премиум сегмента РН - игроки "фрикономики" и их обслуга.Остальная часть премиума - за успешным средним и частично крупным бизнесом, который сам проживает в основном в особняках, но для родственников подкупает.Зарплаты 2 тыс.дол. "плюс " в Украине имеют (не из числа обслуги системы):1.В ай-ти секторе до 27-30 лет вполне можно достичь 2-3 тыс.дол, а с бонусными и 3500 тыс.дол. в месяц. Это точная инфо.2.Успешный мелкий бизнес, работающий давно, с 90-х,который вовремя вложился в недвижимость на дне рынка и имеет отдачу от аренды жилой и комерческой,также где-то в указанных пределах 2-5 тыс.дол. в месяц.3.Просто успешный мелкий бизнес,имеющий не арендную точку по продажам,например, а собственную недвижимость в локационном месте,в которой и ведет бизнес - ну тут 2 тыс. с хвостиком максимум вероятно,поскромнее.4.Топ-менджмент среднего звена - 2 тыс.дол.5.Топ-менеджмент высшего звена - до 5 тыс.дол..6.Контрабандисты, в Польшу табак,обратно продукты и всякую всячину.7.Специалисты хорошего класса ,врачи в столичных частных клиниках,толковые юристы,адвокаты.8.Владельцы небольших компаний,знаю ,что установщик водных счетчиков в Киеве имеет до 1 тыс. дол. в месяц, значит доход хозяина небольшой фирмы - 2 "плюс" тыс.дол. в месяцСчитаю,что это сообщение вполне по теме - в контексте аудитории на РН,