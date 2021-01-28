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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6384638563866387>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:53

Удивительная логика у короля обезьян - проблемы бедных могут колыхать только самих бедных? А как же тогда Черняк, Корогодский... Да что там они - а Билл Гейтс, Уоррен Баффетт?

Возвращаясь ко мне - я на Панамере не езжу, это правда. Но на одну турбированную с полным фаршем в год с зарплаты и бонусов зарабатываю. А езжу на корпоративной Камри - телка Никонова даже не посмотрит. Такая вот печаль :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:58

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:
Киев Фейслесса-Реуса - столица Украины Кухаря-Охрименко :mrgreen:



так я не понял - шо, третьему лицу в компании с окуллиардным оборотом даже двушку в месяц не платят? :mrgreen:
девочка из кана, с которой я вчера говорил, хвасталась шо никонов ей только в качестве бонусов презентовал треху в тетрисе и панамеру
как то не складываются пазлы, шо у топменеджера зрадио, шо у айтишника флая, шо у аудитора бига
отношение человека к обеспеченным людям и их доходам - лучшая лакмусовая бумажка

Дик, нема фетиша щодо КРЖН, окружив кавалірками біля метро, да і все.
Чи тре тепер в ТТ лізти?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:58

с корогодским лично не знаком, а вот жеку знаю еще с 90х, когда он у папы своего на побегушках был
срать он и тогда хотел и на бедных и на богатых, а сейчас и подавно - чмом он всегда был редкостным
зрадио, залогинься уже обратно и не беспокой меня своей рефлексией, сделай одолжение
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:00

Grand Touring
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очень меткое слово - "фрикономика".
Реально так и есть - вместо экономики "фрикономика",по другому не назвешь.

Потребители львиной части премиум сегмента РН - игроки "фрикономики" и их обслуга.
Остальная часть премиума - за успешным средним и частично крупным бизнесом, который сам проживает в основном в особняках, но для родственников подкупает.

Зарплаты 2 тыс.дол. "плюс " в Украине имеют (не из числа обслуги системы):
1.В ай-ти секторе до 27-30 лет вполне можно достичь 2-3 тыс.дол, а с бонусными и 3500 тыс.дол. в месяц. Это точная инфо.
2.Успешный мелкий бизнес, работающий давно, с 90-х,который вовремя вложился в недвижимость на дне рынка и имеет отдачу от аренды жилой и комерческой,также где-то в указанных пределах 2-5 тыс.дол. в месяц.
3.Просто успешный мелкий бизнес,имеющий не арендную точку по продажам,например, а собственную недвижимость в локационном месте,в которой и ведет бизнес - ну тут 2 тыс. с хвостиком максимум вероятно,поскромнее.
4.Топ-менджмент среднего звена - 2 тыс.дол.
5.Топ-менеджмент высшего звена - до 5 тыс.дол..
6.Контрабандисты, в Польшу табак,обратно продукты и всякую всячину.
7.Специалисты хорошего класса ,врачи в столичных частных клиниках,толковые юристы,адвокаты.
8.Владельцы небольших компаний,знаю ,что установщик водных счетчиков в Киеве имеет до 1 тыс. дол. в месяц, значит доход хозяина небольшой фирмы - 2 "плюс" тыс.дол. в месяц

Считаю,что это сообщение вполне по теме - в контексте аудитории на РН,
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Ошибочка на самом деле.
Идёт выбор только в плане "ездить в офис или не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине


Удаленно работать из комфортной квартиры/дома на берегу теплого моря, а не в каменных джунглях грязного и загруженного трафиком города со спорным климатом. Так будет правильнее.

Растишки КРЖН просто таки доставляют. Мир заканчивается одним городом. Все, что кроме - пейзажи из фильма про апокалипсис :oops: Самим то не смешно?


На практике "к берегу теплого моря" мало кто перемещается. Даже не проценты, а доли процента среди тех, кто ушёл на удаленку.
И свои фантазии про растишек оставьте при себе
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:10

  kingkongovets написав:с корогодским лично не знаком, а вот жеку знаю еще с 90х, когда он у папы своего на побегушках был
срать он и тогда хотел и на бедных и на богатых, а сейчас и подавно - чмом он всегда был редкостным
зрадио, залогинься уже обратно и не беспокой меня своей рефлексией, сделай одолжение


Я тебя забыл обратно заблочить после вчерашнего спора. Сейчас исправлю, не переживай. Только ты сам не забудь, что я тебе неинтересен :mrgreen: Потому что рефлексируешь как раз ты.

Что касается твоих слов о Черняке - это прямо таки выдержка из известной басни:
Ай, Моська!
Знать, она сильна,
Что лает на Слона!
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 29 січ, 2021 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:16

Frant не будьте так категоричны, все не так краеугольно, имхо
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:17

Автор77

Позволю себе немного поправить по моим сведениям о зарплатах менеджмента:

- средний бизнес средний менеджмент - 1-3К долларов;
- средний бизнес топ-менеджмент - 2-7К долларов;

- крупный бизнес средний менеджмент - 2-6К долларов;
- крупный бизнес топ-менеджент - 5-25К долларов.

PS: последних очень мало - это всего несколько тыс человек по всей стране

PPS: средний бизнес - это выручка 20-100 млн долларов в год, крупный - от 100
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:20

  zРадио написав:Автор77

Позволю себе немного поправить по моим сведениям о зарплатах менеджмента:

- средний бизнес средний менеджмент - 1-3К долларов;
- средний бизнес топ-менеджмент - 2-7К долларов;

- крупный бизнес средний менеджмент - 2-6К долларов;
- крупный бизнес топ-менеджент - 5-25К долларов.

PS: последних очень мало - это всего несколько тыс человек по всей стране

Крім менеджмента, є ще висококваліфіковані спеціалісти технічних спеціальностей.

От там якраз повна дупа.

Яка ЗП у знаменитих черкаських ххіміків ? Хоча би 400 Дол/міс буде? В взагалі, чи лишилась хімія в Черкасах?))

Занепад укро-машинобудування - продовжується.
Разом з депопуляцією населення і деградацією освіти
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 січ, 2021 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:21

  kingkongovets написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:девочка из кана, с которой я вчера говорил, хвасталась шо никонов ей только в качестве бонусов презентовал треху в тетрисе и панамеру

Нам відомо цей штат обслуги олігархів.
Чим заробляють ці дєвочки, і як називається ця "професія".


панамеру она получила за работу в отделе аренды оушена
квартиру - за работу в продажах недвиги кана
а ты свою хавиру на дврз чем заработал?


вы реально верите всему, что втирают в отделе продаж?? ну-ну...
Как говорил Станиславский: ну не верю (с)
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