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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6384638563866387>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:53

Удивительная логика у короля обезьян - проблемы бедных могут колыхать только самих бедных? А как же тогда Черняк, Корогодский... Да что там они - а Билл Гейтс, Уоррен Баффетт?

Возвращаясь ко мне - я на Панамере не езжу, это правда. Но на одну турбированную с полным фаршем в год с зарплаты и бонусов зарабатываю. А езжу на корпоративной Камри - телка Никонова даже не посмотрит. Такая вот печаль :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:58

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:
Киев Фейслесса-Реуса - столица Украины Кухаря-Охрименко :mrgreen:



так я не понял - шо, третьему лицу в компании с окуллиардным оборотом даже двушку в месяц не платят? :mrgreen:
девочка из кана, с которой я вчера говорил, хвасталась шо никонов ей только в качестве бонусов презентовал треху в тетрисе и панамеру
как то не складываются пазлы, шо у топменеджера зрадио, шо у айтишника флая, шо у аудитора бига
отношение человека к обеспеченным людям и их доходам - лучшая лакмусовая бумажка

Дик, нема фетиша щодо КРЖН, окружив кавалірками біля метро, да і все.
Чи тре тепер в ТТ лізти?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:58

с корогодским лично не знаком, а вот жеку знаю еще с 90х, когда он у папы своего на побегушках был
срать он и тогда хотел и на бедных и на богатых, а сейчас и подавно - чмом он всегда был редкостным
зрадио, залогинься уже обратно и не беспокой меня своей рефлексией, сделай одолжение
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:00

Grand Touring
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очень меткое слово - "фрикономика".
Реально так и есть - вместо экономики "фрикономика",по другому не назвешь.

Потребители львиной части премиум сегмента РН - игроки "фрикономики" и их обслуга.
Остальная часть премиума - за успешным средним и частично крупным бизнесом, который сам проживает в основном в особняках, но для родственников подкупает.

Зарплаты 2 тыс.дол. "плюс " в Украине имеют (не из числа обслуги системы):
1.В ай-ти секторе до 27-30 лет вполне можно достичь 2-3 тыс.дол, а с бонусными и 3500 тыс.дол. в месяц. Это точная инфо.
2.Успешный мелкий бизнес, работающий давно, с 90-х,который вовремя вложился в недвижимость на дне рынка и имеет отдачу от аренды жилой и комерческой,также где-то в указанных пределах 2-5 тыс.дол. в месяц.
3.Просто успешный мелкий бизнес,имеющий не арендную точку по продажам,например, а собственную недвижимость в локационном месте,в которой и ведет бизнес - ну тут 2 тыс. с хвостиком максимум вероятно,поскромнее.
4.Топ-менджмент среднего звена - 2 тыс.дол.
5.Топ-менеджмент высшего звена - до 5 тыс.дол..
6.Контрабандисты, в Польшу табак,обратно продукты и всякую всячину.
7.Специалисты хорошего класса ,врачи в столичных частных клиниках,толковые юристы,адвокаты.
8.Владельцы небольших компаний,знаю ,что установщик водных счетчиков в Киеве имеет до 1 тыс. дол. в месяц, значит доход хозяина небольшой фирмы - 2 "плюс" тыс.дол. в месяц

Считаю,что это сообщение вполне по теме - в контексте аудитории на РН,
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Ошибочка на самом деле.
Идёт выбор только в плане "ездить в офис или не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине


Удаленно работать из комфортной квартиры/дома на берегу теплого моря, а не в каменных джунглях грязного и загруженного трафиком города со спорным климатом. Так будет правильнее.

Растишки КРЖН просто таки доставляют. Мир заканчивается одним городом. Все, что кроме - пейзажи из фильма про апокалипсис :oops: Самим то не смешно?


На практике "к берегу теплого моря" мало кто перемещается. Даже не проценты, а доли процента среди тех, кто ушёл на удаленку.
И свои фантазии про растишек оставьте при себе
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:10

  kingkongovets написав:с корогодским лично не знаком, а вот жеку знаю еще с 90х, когда он у папы своего на побегушках был
срать он и тогда хотел и на бедных и на богатых, а сейчас и подавно - чмом он всегда был редкостным
зрадио, залогинься уже обратно и не беспокой меня своей рефлексией, сделай одолжение


Я тебя забыл обратно заблочить после вчерашнего спора. Сейчас исправлю, не переживай. Только ты сам не забудь, что я тебе неинтересен :mrgreen: Потому что рефлексируешь как раз ты.

Что касается твоих слов о Черняке - это прямо таки выдержка из известной басни:
Ай, Моська!
Знать, она сильна,
Что лает на Слона!
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 29 січ, 2021 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:16

Frant не будьте так категоричны, все не так краеугольно, имхо
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:17

Автор77

Позволю себе немного поправить по моим сведениям о зарплатах менеджмента:

- средний бизнес средний менеджмент - 1-3К долларов;
- средний бизнес топ-менеджмент - 2-7К долларов;

- крупный бизнес средний менеджмент - 2-6К долларов;
- крупный бизнес топ-менеджент - 5-25К долларов.

PS: последних очень мало - это всего несколько тыс человек по всей стране

PPS: средний бизнес - это выручка 20-100 млн долларов в год, крупный - от 100
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:21

  kingkongovets написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:девочка из кана, с которой я вчера говорил, хвасталась шо никонов ей только в качестве бонусов презентовал треху в тетрисе и панамеру

Нам відомо цей штат обслуги олігархів.
Чим заробляють ці дєвочки, і як називається ця "професія".


панамеру она получила за работу в отделе аренды оушена
квартиру - за работу в продажах недвиги кана
а ты свою хавиру на дврз чем заработал?


вы реально верите всему, что втирают в отделе продаж?? ну-ну...
Как говорил Станиславский: ну не верю (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:40

тесла впервые за 17 лет завершила год без убытков
американский фондовый рынок, как альтернатива лэндлордизму, бл
чота ржу
помню как в 90х люди, ночевавшие перед офисами ммм и прочих хопер инвестов и домов селенга, рассказывали шепотом друг другу шо высокие дивиденды они платят потому шо деньги самолетами быстро перевозят бггг
ничего не изменилось
"пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки"(с)
https://babel.ua/ru/news/58395-tesla-vp ... sla-ubytki
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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