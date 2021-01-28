Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:тесла впервые за 17 лет завершила год без убытков, бггг помню как в 90х люди, ночевавшие перед офисами ммм и прочих хопер инвестов и домов селенга, рассказывали шепотом друг другу шо высокие дивиденды они платят потому шо деньги самолетами быстро перевозят бггг ничего не изменилось "пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки"(с) https://babel.ua/ru/news/58395-tesla-vp ... sla-ubytki
ладно Маск не достоин сравнения с тобой, может тогда Бонапардье?