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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6384638563866387

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:52

Re: Когда начне

  zРадио написав:Удивительная логика у короля обезьян

Логіка там відсутня.
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:09

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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:12

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Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 січ, 2021 07:19, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:20

  kingkongovets написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:девочка из кана, с которой я вчера говорил, хвасталась шо никонов ей только в качестве бонусов презентовал треху в тетрисе и панамеру

Нам відомо цей штат обслуги олігархів.
Чим заробляють ці дєвочки, і як називається ця "професія".


панамеру она получила за работу в отделе аренды оушена
квартиру - за работу в продажах недвиги кана
а ты свою хавиру на дврз чем заработал?

Я в лотерею виграв.
П'ять виграшних білетів, п'ять хавір - на ДВРЗ , на Троєщині, на проспекті Науки і на Святошино.

Тому рекомендую й тобі частину прибутків витрачати на лотерею!
P.S.Викладачем - жодного дня не працював, і хабарів не брав, і в чиновниках не ходив, і перед начальством спину не гнув.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 січ, 2021 09:28, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:32

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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:30

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Vlad442
Ну це зрозуміло - як буде дешевшати, то ще докупляти(квартири), а як буде дорожчати, то скидати свої.
То от питання по другому варіанту - от Ви продали, що далі? Просто тримати в доларовому депо в банках, чи в кеші?
Чи що робити з вирученими коштами?

Влад, Ви пропустили це, чи ігноруєте, так як не знаєте кращого варіанту для пришвартування виручених коштів за нерухомість?

Вы со своим вопросом выпали из дискуссии, поэтому не ответил. Он был неуместным и, следовательно, бессмысленным.
Если вы так уж настойчиво требуете ответа, то отвечу. Инвестировать. Куда? Еще не знаю. Инвестиция не только бегать смотреть и расспрашивать куда бы пристроить деньги. Деньги, которые лежат, это тоже инвестиция. Мяч на вашей стороне - ответьте почему и как они зарабатывают. Сможете? Или привыкли, что на форуме всегда разжевывают и в рот вкладывают?
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