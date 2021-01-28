Логіка там відсутня.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:52
Re: Когда начне
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:09
Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:12
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 січ, 2021 07:19, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:20
Я в лотерею виграв.
П'ять виграшних білетів, п'ять хавір - на ДВРЗ , на Троєщині, на проспекті Науки і на Святошино.
Тому рекомендую й тобі частину прибутків витрачати на лотерею!
P.S.Викладачем - жодного дня не працював, і хабарів не брав, і в чиновниках не ходив, і перед начальством спину не гнув.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 січ, 2021 09:28, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:32
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:30
Вы со своим вопросом выпали из дискуссии, поэтому не ответил. Он был неуместным и, следовательно, бессмысленным.
Если вы так уж настойчиво требуете ответа, то отвечу. Инвестировать. Куда? Еще не знаю. Инвестиция не только бегать смотреть и расспрашивать куда бы пристроить деньги. Деньги, которые лежат, это тоже инвестиция. Мяч на вашей стороне - ответьте почему и как они зарабатывают. Сможете? Или привыкли, что на форуме всегда разжевывают и в рот вкладывают?
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|