Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН, перший має висхідний канал, другий спадаючий. Висновок очевидний, крипта рулєз, КРЖН шіт.
С удовольствием. Где сейчас можно посмотреть за 2021-2031-ый годы?
Хто вчора взяв додж, сьогодні зробив +200%+
Вы вчера взяли? На сколько? Сегодня зафиксировали? Почему вчера не написали, что сегодня он будет +200%? Те, кто смотрят в прошлое, а не пытаются понять настоящее и, следовательно, предсказать будущее, влетают. Покупают в 2008 и продают в 2015, следуя за трендом. На самом деле если "подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН, перший має висхідний канал, другий спадаючий. " одни делают вывод что недвига будет падать еще 10 лет, другие что теперь настала 10-летняя фаза роста.
kingkongovets написав:меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы
Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова?
я не в курсе - шапо лучше спросите зато я в курсе как пользоваться гуглом и ютубом, может вам тоже стоит ролики с его интервью посмотреть? он дядька разговорчивый и среди его рекламных лозунгов и хвалебных од себе и кану можно почерпнуть достаточно умных мыслей и здравых рассуждений вот то самое интервью, где он отвечает на вопрос куда лучше инвестировать полтос https://www.youtube.com/watch?v=CbgXxG-6xdY
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы
Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова?
Елементарно. Можна подивитись work.ua прибажанні.
В реальному Києві ЗП більшості найманих кваліфікованих спеціалістів і роботяг - в межах 300-700 дол/міс.
kingkongovets написав:я не в курсе -
Скільки "заробляє" дама з відділу продаж - він знає. А яка ЗП у будівельників - "ні, не чули!"
Взагалі, прикольно читати представників Києва Фейслеса-Реуса. "Страшно далеки они от народа!"
"И вот, сегодня уже 2021 год. Несмотря на всё буйство высоких технологий и четвёртую промышленную революцию, затмить образец середины прошлого века пока что никому не удалось. Социальный идеал системы массовой промышленной занятости УССР - так и не был превзойдён.
Постиндустриальное общество с его новыми «гибкими» и «инновационными» трудовыми моделями создало общество украинцев, которое миллионами выезжает на «чёрную работу» за границу. Но при этом живёт в кредит и вырвалось на третье место в мире (после Пакистана и Малайзии) по потреблению «секонд-хенда». "