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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6384638563866387

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:38

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН,
перший має висхідний канал,
другий спадаючий.
Висновок очевидний,
крипта рулєз, КРЖН шіт.

С удовольствием. Где сейчас можно посмотреть за 2021-2031-ый годы?

Хто вчора взяв додж, сьогодні зробив +200%+

Вы вчера взяли? На сколько? Сегодня зафиксировали?
Почему вчера не написали, что сегодня он будет +200%?
Те, кто смотрят в прошлое, а не пытаются понять настоящее и, следовательно, предсказать будущее, влетают. Покупают в 2008 и продают в 2015, следуя за трендом. На самом деле если
"подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН,
перший має висхідний канал,
другий спадаючий. "
одни делают вывод что недвига будет падать еще 10 лет, другие что теперь настала 10-летняя фаза роста.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы

Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:25

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы

Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова?


я не в курсе - шапо лучше спросите
зато я в курсе как пользоваться гуглом и ютубом, может вам тоже стоит ролики с его интервью посмотреть?
он дядька разговорчивый и среди его рекламных лозунгов и хвалебных од себе и кану можно почерпнуть достаточно умных мыслей и здравых рассуждений
вот то самое интервью, где он отвечает на вопрос куда лучше инвестировать полтос
https://www.youtube.com/watch?v=CbgXxG-6xdY
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:45

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы

Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова?


Елементарно.
Можна подивитись work.ua прибажанні.

В реальному Києві ЗП більшості найманих кваліфікованих спеціалістів і роботяг - в межах 300-700 дол/міс.

  kingkongovets написав:я не в курсе -

Скільки "заробляє" дама з відділу продаж - він знає.
А яка ЗП у будівельників - "ні, не чули!" :mrgreen:


Взагалі, прикольно читати представників Києва Фейслеса-Реуса.
"Страшно далеки они от народа!" :mrgreen:

"И вот, сегодня уже 2021 год. Несмотря на всё буйство высоких технологий и четвёртую промышленную революцию, затмить образец середины прошлого века пока что никому не удалось. Социальный идеал системы массовой промышленной занятости УССР - так и не был превзойдён.

Постиндустриальное общество с его новыми «гибкими» и «инновационными» трудовыми моделями создало общество украинцев, которое миллионами выезжает на «чёрную работу» за границу. Но при этом живёт в кредит и вырвалось на третье место в мире (после Пакистана и Малайзии) по потреблению «секонд-хенда». "

https://petrimazepa.com/zachem_nam_luga ... novom_godu
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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