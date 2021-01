Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:25

Serg-ik написав: kingkongovets написав: меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы

Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова? Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова?



я не в курсе - шапо лучше спросите

зато я в курсе как пользоваться гуглом и ютубом, может вам тоже стоит ролики с его интервью посмотреть?

он дядька разговорчивый и среди его рекламных лозунгов и хвалебных од себе и кану можно почерпнуть достаточно умных мыслей и здравых рассуждений

вот то самое интервью, где он отвечает на вопрос куда лучше инвестировать полтос

