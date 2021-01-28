Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН, перший має висхідний канал, другий спадаючий. Висновок очевидний, крипта рулєз, КРЖН шіт.
С удовольствием. Где сейчас можно посмотреть за 2021-2031-ый годы?
Хто вчора взяв додж, сьогодні зробив +200%+
Вы вчера взяли? На сколько? Сегодня зафиксировали? Почему вчера не написали, что сегодня он будет +200%? Те, кто смотрят в прошлое, а не пытаются понять настоящее и, следовательно, предсказать будущее, влетают. Покупают в 2008 и продают в 2015, следуя за трендом. На самом деле если "подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН, перший має висхідний канал, другий спадаючий. " одни делают вывод что недвига будет падать еще 10 лет, другие что теперь настала 10-летняя фаза роста.
kingkongovets написав:меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы
Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова?
я не в курсе - шапо лучше спросите зато я в курсе как пользоваться гуглом и ютубом, может вам тоже стоит ролики с его интервью посмотреть? он дядька разговорчивый и среди его рекламных лозунгов и хвалебных од себе и кану можно почерпнуть достаточно умных мыслей и здравых рассуждений вот то самое интервью, где он отвечает на вопрос куда лучше инвестировать полтос https://www.youtube.com/watch?v=CbgXxG-6xdY
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы
Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова?
я не в курсе - шапо лучше спросите зато я в курсе как пользоваться гуглом и ютубом, может вам тоже стоит ролики с его интервью посмотреть? он дядька разговорчивый и среди его рекламных лозунгов и хвалебных од себе и кану можно почерпнуть достаточно умных мыслей и здравых рассуждений вот то самое интервью, где он отвечает на вопрос куда лучше инвестировать полтос https://www.youtube.com/watch?v=CbgXxG-6xdY
А откуда этот очкарик такой бодрый взялся? Комсомолец? Папа при Щербицком шишкой был и сынулю при развале империи зла в струю впихнул?
барабашов написав:[ А откуда этот очкарик такой бодрый взялся? Комсомолец? Папа при Щербицком шишкой был и сынулю при развале империи зла в струю впихнул?
Очкарик реальный красавчик. Пока только он может реализовать жилую недвижимость в сомнительных локациях по цене бизнес класса в центре. А всего лишь нужно начать строить так, как это должно быть изначально. Пользуется катастрофической отсталостью остальных девелоперов + не готов на минимальную сиюминутную прибыль (не продает ниже рынка в первые два дня), а рассрочкой собирает все сливки. С помощью своей хорошей управляющей компании получает дальнейшую прибыль с жилых комплексов на десятки домов. Короче, смешной с виду очкарик - реально беспощадный коршун в сфере девелопмента.
Какова же причина попыток очернить Столицу групп? Есть два очевидных факта:
1. Столица групп заключает меморандум с КМДА и планирует достроить объекты банка Аркада. Кажется, кто-то этим очень не доволен.
2. Конфликт застройщика со Столичным рынком. Собственники последнего – люди Януковича – задолжали Столице групп приличную сумму денег и, вероятно, не хотят возвращать долг. Источник: https://censor.net/ru/b3244766
барабашов написав:[ А откуда этот очкарик такой бодрый взялся? Комсомолец? Папа при Щербицком шишкой был и сынулю при развале империи зла в струю впихнул?
Очкарик реальный красавчик. Пока только он может реализовать жилую недвижимость в сомнительных локациях по цене бизнес класса в центре. А всего лишь нужно начать строить так, как это должно быть изначально. Пользуется катастрофической отсталостью остальных девелоперов + не готов на минимальную сиюминутную прибыль (не продает ниже рынка в первые два дня), а рассрочкой собирает все сливки. С помощью своей хорошей управляющей компании получает дальнейшую прибыль с жилых комплексов на десятки домов. Короче, смешной с виду очкарик - реально беспощадный коршун в сфере девелопмента.
плюсанул и выделил на мой взгляд ключевое в строительство во время бума ломанулось масса случайных людей, некоторым удалось укрупниться и выжить, пользуясь в том числе и пресловутыми "бюджетными сиськами"(с), и прочими аферами - глупо это отрицать точно так же сейчас много случайных людей в арендном бизнесе, причем как с жилой, так и с комм недвигой, фразу "сдал и забыл" слышу чуть ли не от каждого второго а никонов реально красавчик и то же говорят о нем и его подчиненные - в отличии от сотрудников того же черняка - хотя начинал у сомнительно известного бакая https://file.liga.net/persons/nikonov-igor
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Какова же причина попыток очернить Столицу групп? Есть два очевидных факта:
1. Столица групп заключает меморандум с КМДА и планирует достроить объекты банка Аркада. Кажется, кто-то этим очень не доволен.
2. Конфликт застройщика со Столичным рынком. Собственники последнего – люди Януковича – задолжали Столице групп приличную сумму денег и, вероятно, не хотят возвращать долг. Источник: https://censor.net/ru/b3244766
Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах
Кстати, прошли слушания по поводу нового района напротив Министерского, аккурат напротив через окружную. Великолепная застройка