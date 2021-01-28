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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6385638663876388

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:27

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы

Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова?


я не в курсе - шапо лучше спросите
зато я в курсе как пользоваться гуглом и ютубом, может вам тоже стоит ролики с его интервью посмотреть?

Посмотрел ответ на вопрос про инвестиции. Оказывается, половину его совета я выполнил правильно-никуда полтос не инвестировал ( за что меня здесь периодически шпыняют)
Я со своим вопросом намекал на то, что сколько бы рабочий со строек Никонова на впахивал, много он не заработает. На евробляху-да, но не на квартиру от Никонова. С трудом-на квартиру от ДБК в промке на ипенях.
Но Вы побоялись так ответить.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:30

  hume написав:Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах


ага - шикарос

https://www.youtube.com/watch?v=E2180d1k61I&t=149s
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:34

Serg-ik
1) вас шпыняют за то шо вы за 10 лет так и не сдвинулись с мертвой точки и упустили массу возможностей - вы же тут всех не вопросом о том, куда бы выгодней свой полтос инвестировать, а о том, как свой жилищный вопрос решить уже 10+ лет достаете
2) а что, все сотрудники даймлер крайслера ездят на с-классе?
странная логика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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