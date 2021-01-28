Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы
Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова?
я не в курсе - шапо лучше спросите зато я в курсе как пользоваться гуглом и ютубом, может вам тоже стоит ролики с его интервью посмотреть?
Посмотрел ответ на вопрос про инвестиции. Оказывается, половину его совета я выполнил правильно-никуда полтос не инвестировал ( за что меня здесь периодически шпыняют) Я со своим вопросом намекал на то, что сколько бы рабочий со строек Никонова на впахивал, много он не заработает. На евробляху-да, но не на квартиру от Никонова. С трудом-на квартиру от ДБК в промке на ипенях. Но Вы побоялись так ответить.
Serg-ik 1) вас шпыняют за то шо вы за 10 лет так и не сдвинулись с мертвой точки и упустили массу возможностей - вы же тут всех не вопросом о том, куда бы выгодней свой полтос инвестировать, а о том, как свой жилищный вопрос решить уже 10+ лет достаете 2) а что, все сотрудники даймлер крайслера ездят на с-классе? странная логика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.