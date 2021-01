Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:30

hume написав: Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах

Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах



ага - шикарос



https://www.youtube.com/watch?v=E2180d1k61I&t=149s ага - шикарос

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.