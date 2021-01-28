Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:36

Frant написав: Vlad442 написав: Frant написав: навіть останній варіант - важко здійснений.

Проте наші оптимішки цього ніколи не визнають.

Будівельники в Україні - мол, погано і мало працюють.

Як і решта працездатного населення.

Тому й ЗП мала. навіть останній варіант - важко здійснений.Проте наші оптимішки цього ніколи не визнають.Будівельники в Україні - мол, погано і мало працюють.Як і решта працездатного населення.Тому й ЗП мала.

Квалифицированный рабочий в Украине в среденм зарабатывает ОТ 1 тыс в день. Минимум тысячу долларов в месяц. Что ему с таким доходом мешает купить квартиру? Посмотрите на Доллярчика. С меньшим доходом живет в своем и не самом плохом жилье. Квалифицированный рабочий в Украине в среденм зарабатывает ОТ 1 тыс в день. Минимум тысячу долларов в месяц. Что ему с таким доходом мешает купить квартиру? Посмотрите на Доллярчика. С меньшим доходом живет в своем и не самом плохом жилье.

Арифметик((((

22 робочих днів х 1000 грн = 22 000 грн/28,5 = 772 дол/міс.





Можете навести джерело, як це робить пан зРадіо?? Один з небагатьох форумчан, хто має добру математичну підготовку.



Чи це Ваша особиста думка, про 772 дол/міс? Взята з стелі?



на мою думку, пересічний роботяга має 500-600 грн/день, не вище. Арифметик((((22 робочих днів х 1000 грн = 22 000 грн/28,5 = 772 дол/міс.Можете навести джерело, як це робить пан зРадіо?? Один з небагатьох форумчан, хто має добру математичну підготовку.Чи це Ваша особиста думка, про 772 дол/міс? Взята з стелі?на мою думку, пересічний роботяга має 500-600 грн/день, не вище.

Вы живете в виртуальном мире. Я написал квалифицированный и выделил ОТ. 1000 грн в день это минимум. Подсобники на физически легкую работу будут 500-600, а на физически тяжелую вы за такие деньги или не найдете, либо будут курить больше чем работать.Вы давно делали ремонт? Сколько зарабатывают штукатуры, каменщики, плиточники, электрики со своим инструментом. Зачем ремонт? Узнайте сколько берут в час обычные грузчики на квартирных переездах. 150 грн. Все что дешевле будут "курить", а не таскать. И это на не габаритных или тяжелых вещах. Их вам посчитают отдельно. Как и разборку-сборку мебели.Кто хочет работать, на квартиру заработает. Кто не хочет, плачется на жизнь и жалуется на укробыдлоэлиту.По поводу цифр зРадио. Он живет в виртуальном мире, где принято безоговорочно верить цифрам. В этом его проблема.Он делает выводы о реальном мире всецело полагаясь на виртуальные цифры. Плюс полное отсутствие самокритичности и завышенное самомнение."Самые сложные вещи можно растолковать и последнему тупице, если у него еще нет представления о них; но даже в самом простом не убедить того, кто твердо уверен, что знает, о чем идет речь." (Лев Толстой, 1897 год)