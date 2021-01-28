Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы
Вы не в курсе , какая зарплата у каменщиков и бетонщиков и прочих операторов арматуры на фирмах, которые строят дома Никонова?
я не в курсе - шапо лучше спросите зато я в курсе как пользоваться гуглом и ютубом, может вам тоже стоит ролики с его интервью посмотреть?
Посмотрел ответ на вопрос про инвестиции. Оказывается, половину его совета я выполнил правильно-никуда полтос не инвестировал ( за что меня здесь периодически шпыняют) Я со своим вопросом намекал на то, что сколько бы рабочий со строек Никонова на впахивал, много он не заработает. На евробляху-да, но не на квартиру от Никонова. С трудом-на квартиру от ДБК в промке на ипенях. Но Вы побоялись так ответить.
Serg-ik 1) вас шпыняют за то шо вы за 10 лет так и не сдвинулись с мертвой точки и упустили массу возможностей - вы же тут всех не вопросом о том, куда бы выгодней свой полтос инвестировать, а о том, как свой жилищный вопрос решить уже 10+ лет достаете 2) а что, все сотрудники даймлер крайслера ездят на с-классе? странная логика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Serg-ik написав:Посмотрел ответ на вопрос про инвестиции. Оказывается, половину его совета я выполнил правильно-никуда полтос не инвестировал ( за что меня здесь периодически шпыняют)
Потому что покупка и инвестиция разные вещи. Если бы вы с 2008 держали деньги в долларах под подушкой или на депо в Ощаде, выжидая удачного момента для покупки, вам бы все сказали "молодец". У вас ситуация личного потребления, когда ребенок хочет конфетку, но боится ее купить - вдруг невкусная, вдруг завтра будет дешевле и вкуснее. Так детство прошло, а конфетку не съел. Инвестиция может быть в минус, деньги потраченные на себя никогда. Я в свое время сделал ремонт (убогий по современным понятиям) по цене двух однушек на тот момент. 100% убыточное вложение. Жалею я об этом? Нет.
Frant написав:навіть останній варіант - важко здійснений. Проте наші оптимішки цього ніколи не визнають. Будівельники в Україні - мол, погано і мало працюють. Як і решта працездатного населення. Тому й ЗП мала.
Квалифицированный рабочий в Украине в среденм зарабатывает ОТ 1 тыс в день. Минимум тысячу долларов в месяц. Что ему с таким доходом мешает купить квартиру? Посмотрите на Доллярчика. С меньшим доходом живет в своем и не самом плохом жилье.
Frant написав:навіть останній варіант - важко здійснений. Проте наші оптимішки цього ніколи не визнають. Будівельники в Україні - мол, погано і мало працюють. Як і решта працездатного населення. Тому й ЗП мала.
Квалифицированный рабочий в Украине в среденм зарабатывает ОТ 1 тыс в день. Минимум тысячу долларов в месяц. Что ему с таким доходом мешает купить квартиру? Посмотрите на Доллярчика. С меньшим доходом живет в своем и не самом плохом жилье.
Арифметик(((( 22 робочих днів х 1000 грн = 22 000 грн/28,5 = 772 дол/міс.
Можете навести джерело, як це робить пан зРадіо?? Один з небагатьох форумчан, хто має добру математичну підготовку.
Чи це Ваша особиста думка, про 772 дол/міс? Взята з стелі?
на мою думку, пересічний роботяга має 500-600 грн/день, не вище.
Вы живете в виртуальном мире. Я написал квалифицированный и выделил ОТ. 1000 грн в день это минимум. Подсобники на физически легкую работу будут 500-600, а на физически тяжелую вы за такие деньги или не найдете, либо будут курить больше чем работать. Вы давно делали ремонт? Сколько зарабатывают штукатуры, каменщики, плиточники, электрики со своим инструментом. Зачем ремонт? Узнайте сколько берут в час обычные грузчики на квартирных переездах. 150 грн. Все что дешевле будут "курить", а не таскать. И это на не габаритных или тяжелых вещах. Их вам посчитают отдельно. Как и разборку-сборку мебели. Кто хочет работать, на квартиру заработает. Кто не хочет, плачется на жизнь и жалуется на укробыдлоэлиту.
По поводу цифр зРадио. Он живет в виртуальном мире, где принято безоговорочно верить цифрам. В этом его проблема. Он делает выводы о реальном мире всецело полагаясь на виртуальные цифры. Плюс полное отсутствие самокритичности и завышенное самомнение. "Самые сложные вещи можно растолковать и последнему тупице, если у него еще нет представления о них; но даже в самом простом не убедить того, кто твердо уверен, что знает, о чем идет речь." (Лев Толстой, 1897 год)
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 29 січ, 2021 13:41, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets написав:Прохожий ну они же где то живут, стоимость собственного жилья я считаю тоже
как правило у мамки с папкой в хруще)))
меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы но то совсем не глупый эйрмакс, а тут мне преподает азы инвестирования чел, который - я больше чем уверен - не совершил в своей жизни ни единой сделки с недвигой, судя по его дилетантским репликам особенно доставило "пора бы это понять" бггг
а никонов теперь и в американской фонде гуру? 10к в тесле за год принесли почти 100 к. реальный кейс. 50к соответственно могли принести 400к, фактически без кредитов. сколько его топам надо вкадывать, чтобы наскрести 400к в активах?
zРадио написав:Как минимум, 40 процентам понаехавшим ИТ-шников, обеспечивавших уверенный спрос на аренду и покупку недвижимости в крупных городах, включая Киев, эти услуги больше не нужны.
Помнится, Vlad442 тут умничал, что удаленка, если кому и будет доступна, то только опытному персоналу, знающему всю подноготную и своего ремесла, и конкретного работодателя. Как обычно, промахнулся чуть более, чем полностью Даже среди вакансий доля удаленщиков составляет уже 40%, а среди существующего персонала, наверняка, намного выше
Ошибочка на самом деле. Идёт выбор только в плане "ездить в офис или не ездить", а не "снимать или не снимать". Удаленно продолжают работать из комфортной квартиры в большом городе, иногда - из дополнительно арендованного домика, а не из комнаты в квартире родителей на малой родине
IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote
Frant написав:Вам треба було визнати свою помилку в арифметиці. Людина працює 5 днів/тиждень, тобто 22 дні/місяць. І 1000 грн/день - це ніяк не тисяча доларів.
Разговор ни о чем. Если человек хочет заработать, он будет работать и с одним выходным. И без выходных.
Frant написав:Де посилання на першоджерело? На ворк.уа чи тп.? Немає? Значить, інфа з стелі чи з пальця.
У вантажника ЗП - аж 10 000 грн/міс.
Мы говорим о том кто работает или о том, кто ходит на работу? Обзвоните плиточников или электриков, за сколько дней и за сколько денег они вам сделают свою работу на объекте под ключ. Или найдите хорошего (пусть не хорошего, просто нормального) и адекватного грузчика, который вам сделает переезд. Узнайте, сколько они возьмут. Квартир меньше чем тех, кто работает не напрягаясь, поэтому на всех не хватит. Нужно ждать наследство или кормить арендодателя. Вы утверждали, что работающий человек в Киеве не может накопить на квартиру. Это очевидный бред. Даже штукатур может это сделать, если захочет. Не говоря уже о айтишниках и прочих "белых воротничках" (менеджеров по продаже МПО со знанием экселя не вспоминать).
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 29 січ, 2021 13:57, всього редагувалось 1 раз.