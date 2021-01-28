Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote
В понимании здешней аудитории, anywhere - это не дальше, чем в одном из спальников Киева
Vlad442 написав:Те, кто смотрят в прошлое, а не пытаются понять настоящее и, следовательно, предсказать будущее, влетают. Покупают в 2008 и продают в 2015, следуя за трендом. На самом деле если
Следуя описанной логике, в 2021-м, после 5 лет безудержного роста, недвижимость следует продавать, а не покупать. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!
zРадио написав:Следуя описанной логике, в 2021-м недвижимость следует продавать, а не покупать, после 5 лет безудержного роста. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!
Рост был только последние пару лет и эти копейки это не рост, это начало роста. Зачем выходить в начале восходящего тренда? Продавать сейчас это как продавать в 2003. Кстати некоторые так и делали. Уходили в аренду и ждали обвала. Слышал такие истории.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 29 січ, 2021 14:02, всього редагувалось 1 раз.
grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote
В понимании здешней аудитории, anywhere - это не дальше, чем в одном из спальников Киева
Vlad442 написав:Те, кто смотрят в прошлое, а не пытаются понять настоящее и, следовательно, предсказать будущее, влетают. Покупают в 2008 и продают в 2015, следуя за трендом. На самом деле если
Следуя описанной логике, в 2021-м, после 5 лет безудержного роста, недвижимость следует продавать, а не покупать. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!
P.S. І дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.