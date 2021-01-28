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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6386638763886389

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:57

  grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote


В понимании здешней аудитории, anywhere - это не дальше, чем в одном из спальников Киева

  Vlad442 написав:Те, кто смотрят в прошлое, а не пытаются понять настоящее и, следовательно, предсказать будущее, влетают. Покупают в 2008 и продают в 2015, следуя за трендом. На самом деле если


Следуя описанной логике, в 2021-м, после 5 лет безудержного роста, недвижимость следует продавать, а не покупать. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Следуя описанной логике, в 2021-м недвижимость следует продавать, а не покупать, после 5 лет безудержного роста. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!

Рост был только последние пару лет и эти копейки это не рост, это начало роста. Зачем выходить в начале восходящего тренда?
Продавать сейчас это как продавать в 2003. Кстати некоторые так и делали. Уходили в аренду и ждали обвала. Слышал такие истории.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 29 січ, 2021 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:07

  zРадио написав:
  grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote


В понимании здешней аудитории, anywhere - это не дальше, чем в одном из спальников Киева

  Vlad442 написав:Те, кто смотрят в прошлое, а не пытаются понять настоящее и, следовательно, предсказать будущее, влетают. Покупают в 2008 и продают в 2015, следуя за трендом. На самом деле если


Следуя описанной логике, в 2021-м, после 5 лет безудержного роста, недвижимость следует продавать, а не покупать. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!


P.S. І дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.
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