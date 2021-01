Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:30

trololo написав: а никонов теперь и в американской фонде гуру? 10к в тесле за год принесли почти 100 к. реальный кейс. 50к соответственно могли принести 400к, фактически без кредитов. сколько его топам надо вкадывать, чтобы наскрести 400к в активах? а никонов теперь и в американской фонде гуру?10к в тесле за год принесли почти 100 к. реальный кейс. 50к соответственно могли принести 400к, фактически без кредитов. сколько егонадо вкадывать, чтобы наскрести 400к в активах?



есть масса кейсов, когда инвестиции в пирамиды типа ммм принесли вовремя из них выскочившим инвесторам намного больше - и что?

вы собираетесь каждый год так зарабатывать? систематически?

основной принцип казино - можно выиграть, но нельзя отыграться, операции на бирже ведь не зря называют игрой, то же и с вложениями в котлованы - все хорошо, пока хорошо, но один хлопок может положить всю систему - плавали, знаем

я ж не зря говорил о зарывании сольдо в поле чудес, которое вам не принадлежит

