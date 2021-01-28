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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6387638863896390>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Следуя описанной логике, в 2021-м недвижимость следует продавать, а не покупать, после 5 лет безудержного роста. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!

Рост был только последние пару лет и эти копейки это не рост, это начало роста. Зачем выходить в начале восходящего тренда?
Продавать сейчас это как продавать в 2003. Кстати некоторые так и делали. Уходили в аренду и ждали обвала. Слышал такие истории.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 29 січ, 2021 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:07

  zРадио написав:
  grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote


В понимании здешней аудитории, anywhere - это не дальше, чем в одном из спальников Киева

  Vlad442 написав:Те, кто смотрят в прошлое, а не пытаются понять настоящее и, следовательно, предсказать будущее, влетают. Покупают в 2008 и продают в 2015, следуя за трендом. На самом деле если


Следуя описанной логике, в 2021-м, после 5 лет безудержного роста, недвижимость следует продавать, а не покупать. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!


P.S. І дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.
grape
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:20

  grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote

Все так, а может быть и не так. Новость ни о чем, пока нет ответов на сопутствующие вопросы и полной картины.
1 Весь штат переводят на работу из nowhere, или высокооплачиваемое ядро сидит в офисе, а на аутсорс школьникам и студентам отдают крохи,
2 Уровень оплаты труда специалиста одинаково высокой квалификации в офисе и на удаленке в этой компании по этой программе одинаковый? Может там разница больше, чем 400 долларов - цены аренды неплохой однушки-двушки в Киеве?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:30

  trololo написав:а никонов теперь и в американской фонде гуру? :D 10к в тесле за год принесли почти 100 к. реальный кейс. 50к соответственно могли принести 400к, фактически без кредитов. сколько его топам надо вкадывать, чтобы наскрести 400к в активах?


есть масса кейсов, когда инвестиции в пирамиды типа ммм принесли вовремя из них выскочившим инвесторам намного больше - и что?
вы собираетесь каждый год так зарабатывать? систематически?
основной принцип казино - можно выиграть, но нельзя отыграться, операции на бирже ведь не зря называют игрой, то же и с вложениями в котлованы - все хорошо, пока хорошо, но один хлопок может положить всю систему - плавали, знаем
я ж не зря говорил о зарывании сольдо в поле чудес, которое вам не принадлежит
мож в американской фонде никонов и не столь успешен, как вы, зато опыта у него на порядки больше - он там и о покое обмолвился, которого с возрастом хочется, и о постоянном хождении по лезвию бритвы - кто захотел, тот услышал и понял
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:36

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Следуя описанной логике, в 2021-м недвижимость следует продавать, а не покупать, после 5 лет безудержного роста. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!

Рост был только последние пару лет и эти копейки это не рост, это начало роста. Зачем выходить в начале восходящего тренда?
Продавать сейчас это как продавать в 2003. Кстати некоторые так и делали. Уходили в аренду и ждали обвала. Слышал такие истории.


Что вы там говорили о принципе "деньги делают деньги"? Вот вы сам - главный прихожанин этой церкви! Напомню, что среднегодовой прирост ВВП в период 2000-2008 составлял 7% (Карл!). Это одини из лучших в мире темпов, и именно это способствовало росту цен на недвижимость. В долларовом выражении ВВП вообще взлетел в 6 раз с 31 до 184 млрд. Тренды сами по себе не существуют, их задают предпосылки. И ни одной из них нет на ближайшие годы для роста КРЖН
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 29 січ, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:38

  kingkongovets написав:он там и о покое обмолвился, которого с возрастом хочется, и о постоянном хождении по лезвию бритвы - кто захотел, тот услышал и понял


да уж с 50к за душой какой там покой.. :) просто резануло слух, что мелкими деньгами нельзя инвестировать. ну и амер фонда это все таки не МММ.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Что вы там говорили о принципе "деньги делают деньги"? Вот вы сам - главный прихожанин этой церкви! Напомню, что среднегодовой прирост ВВП в период 2000-2008 составлял 7% (Карл!). Это одини из лучших в мире темпов, и именно это способствовало росту цен на недвижимость. В долларовом выражении ВВП вообще взлетел в 6 раз с 31 до 184 млрд. Тренды сами по себе не существуют, их задают предпосылки. И ни одной из них нет на ближайшие годы для роста КРЖН
Низкая база что ВВП, что цен на недвижимость.
Проще говоря - мы на дне и только с 16-ого начинаем с этого дна выбираться.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:46

  trololo написав:да уж с 50к за душой какой там покой.. :) просто резануло слух, что мелкими деньгами нельзя инвестировать. ну и амер фонда это все таки не МММ.


я выше спрашивал какой процент от своих общих активов, или сбережений местные инвесторы, не видящие разницы между гривневым депо в укробанке, фондой и недвигой (не путать с имущественными правами), готовы вложить в укробанки, крипту, ну и пускай в американскую фонду
предлагаете условному сержику ухнуть весь свой полтос в акции теслы? в биток?
я об этом

зы: и да - кислородную подушку на черный день тоже никто не отменял, люди иногда болеют, иногда с ними происходят всякие неприятные вещи, в интервью как раз об этом и говорилось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:50

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Что вы там говорили о принципе "деньги делают деньги"? Вот вы сам - главный прихожанин этой церкви! Напомню, что среднегодовой прирост ВВП в период 2000-2008 составлял 7% (Карл!). Это одини из лучших в мире темпов, и именно это способствовало росту цен на недвижимость. В долларовом выражении ВВП вообще взлетел в 6 раз с 31 до 184 млрд. Тренды сами по себе не существуют, их задают предпосылки. И ни одной из них нет на ближайшие годы для роста КРЖН
Низкая база что ВВП, что цен на недвижимость.
Проще говоря - мы на дне и только с 16-ого начинаем с этого дна выбираться.


Какая ж она низкая для ВВП, если высокая? Внимательно смотрите динамику - приближаясь к уровню 180 млрд, происходят коррекции к 100-120. Потому что это и есть реальный размер экономики, обуславливаемый производством и экспортом. Все остальное - курсовое надувательство внутреннего рынка. Из этого диапазона мы не выходим уже 20 лет. Вы немного не в теме, извините. Если интересно, на валютной ветке случаются предметные дискуссии по сабжу, следите
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:57

  grape написав:i дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.


ок, сколько людей уже воспользовались ею, чтобы переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с)?
это люди с семьями, с детьми?
я вот прекрасно себе представляю чем отличается пусть даже продолжительный отпуск, от полноценной натурализации в новой стране, начиная от поиска жилья и учебных заведений для детей, до языковых барьеров и создании с нуля кредитной истории
да и совершать подобные шаги, имея в активе лишь контракт с пусть даже весьма солидной и надежной на моменте конторой - ну такое
шит как известно хеппенз, есть масса вариантов потерять либо работу, либо работоспособность, а на тебе ответственность не только за себя, но и за своих близких
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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