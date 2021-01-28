Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Следуя описанной логике, в 2021-м недвижимость следует продавать, а не покупать, после 5 лет безудержного роста. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!
Рост был только последние пару лет и эти копейки это не рост, это начало роста. Зачем выходить в начале восходящего тренда? Продавать сейчас это как продавать в 2003. Кстати некоторые так и делали. Уходили в аренду и ждали обвала. Слышал такие истории.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 29 січ, 2021 14:02, всього редагувалось 1 раз.
grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote
В понимании здешней аудитории, anywhere - это не дальше, чем в одном из спальников Киева
Vlad442 написав:Те, кто смотрят в прошлое, а не пытаются понять настоящее и, следовательно, предсказать будущее, влетают. Покупают в 2008 и продают в 2015, следуя за трендом. На самом деле если
Следуя описанной логике, в 2021-м, после 5 лет безудержного роста, недвижимость следует продавать, а не покупать. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!
P.S. І дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.
grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote
Все так, а может быть и не так. Новость ни о чем, пока нет ответов на сопутствующие вопросы и полной картины. 1 Весь штат переводят на работу из nowhere, или высокооплачиваемое ядро сидит в офисе, а на аутсорс школьникам и студентам отдают крохи, 2 Уровень оплаты труда специалиста одинаково высокой квалификации в офисе и на удаленке в этой компании по этой программе одинаковый? Может там разница больше, чем 400 долларов - цены аренды неплохой однушки-двушки в Киеве?
trololo написав:а никонов теперь и в американской фонде гуру? 10к в тесле за год принесли почти 100 к. реальный кейс. 50к соответственно могли принести 400к, фактически без кредитов. сколько его топам надо вкадывать, чтобы наскрести 400к в активах?
есть масса кейсов, когда инвестиции в пирамиды типа ммм принесли вовремя из них выскочившим инвесторам намного больше - и что? вы собираетесь каждый год так зарабатывать? систематически? основной принцип казино - можно выиграть, но нельзя отыграться, операции на бирже ведь не зря называют игрой, то же и с вложениями в котлованы - все хорошо, пока хорошо, но один хлопок может положить всю систему - плавали, знаем я ж не зря говорил о зарывании сольдо в поле чудес, которое вам не принадлежит мож в американской фонде никонов и не столь успешен, как вы, зато опыта у него на порядки больше - он там и о покое обмолвился, которого с возрастом хочется, и о постоянном хождении по лезвию бритвы - кто захотел, тот услышал и понял
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио написав:Следуя описанной логике, в 2021-м недвижимость следует продавать, а не покупать, после 5 лет безудержного роста. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!
Рост был только последние пару лет и эти копейки это не рост, это начало роста. Зачем выходить в начале восходящего тренда? Продавать сейчас это как продавать в 2003. Кстати некоторые так и делали. Уходили в аренду и ждали обвала. Слышал такие истории.
Что вы там говорили о принципе "деньги делают деньги"? Вот вы сам - главный прихожанин этой церкви! Напомню, что среднегодовой прирост ВВП в период 2000-2008 составлял 7% (Карл!). Это одини из лучших в мире темпов, и именно это способствовало росту цен на недвижимость. В долларовом выражении ВВП вообще взлетел в 6 раз с 31 до 184 млрд. Тренды сами по себе не существуют, их задают предпосылки. И ни одной из них нет на ближайшие годы для роста КРЖН
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 29 січ, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Что вы там говорили о принципе "деньги делают деньги"? Вот вы сам - главный прихожанин этой церкви! Напомню, что среднегодовой прирост ВВП в период 2000-2008 составлял 7% (Карл!). Это одини из лучших в мире темпов, и именно это способствовало росту цен на недвижимость. В долларовом выражении ВВП вообще взлетел в 6 раз с 31 до 184 млрд. Тренды сами по себе не существуют, их задают предпосылки. И ни одной из них нет на ближайшие годы для роста КРЖН
Низкая база что ВВП, что цен на недвижимость. Проще говоря - мы на дне и только с 16-ого начинаем с этого дна выбираться.
trololo написав:да уж с 50к за душой какой там покой.. просто резануло слух, что мелкими деньгами нельзя инвестировать. ну и амер фонда это все таки не МММ.
я выше спрашивал какой процент от своих общих активов, или сбережений местные инвесторы, не видящие разницы между гривневым депо в укробанке, фондой и недвигой (не путать с имущественными правами), готовы вложить в укробанки, крипту, ну и пускай в американскую фонду предлагаете условному сержику ухнуть весь свой полтос в акции теслы? в биток? я об этом
зы: и да - кислородную подушку на черный день тоже никто не отменял, люди иногда болеют, иногда с ними происходят всякие неприятные вещи, в интервью как раз об этом и говорилось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио написав:Что вы там говорили о принципе "деньги делают деньги"? Вот вы сам - главный прихожанин этой церкви! Напомню, что среднегодовой прирост ВВП в период 2000-2008 составлял 7% (Карл!). Это одини из лучших в мире темпов, и именно это способствовало росту цен на недвижимость. В долларовом выражении ВВП вообще взлетел в 6 раз с 31 до 184 млрд. Тренды сами по себе не существуют, их задают предпосылки. И ни одной из них нет на ближайшие годы для роста КРЖН
Низкая база что ВВП, что цен на недвижимость. Проще говоря - мы на дне и только с 16-ого начинаем с этого дна выбираться.
Какая ж она низкая для ВВП, если высокая? Внимательно смотрите динамику - приближаясь к уровню 180 млрд, происходят коррекции к 100-120. Потому что это и есть реальный размер экономики, обуславливаемый производством и экспортом. Все остальное - курсовое надувательство внутреннего рынка. Из этого диапазона мы не выходим уже 20 лет. Вы немного не в теме, извините. Если интересно, на валютной ветке случаются предметные дискуссии по сабжу, следите
grape написав:i дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.
ок, сколько людей уже воспользовались ею, чтобы переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с)? это люди с семьями, с детьми? я вот прекрасно себе представляю чем отличается пусть даже продолжительный отпуск, от полноценной натурализации в новой стране, начиная от поиска жилья и учебных заведений для детей, до языковых барьеров и создании с нуля кредитной истории да и совершать подобные шаги, имея в активе лишь контракт с пусть даже весьма солидной и надежной на моменте конторой - ну такое шит как известно хеппенз, есть масса вариантов потерять либо работу, либо работоспособность, а на тебе ответственность не только за себя, но и за своих близких
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.