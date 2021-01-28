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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:02
trololo написав: kingkongovets написав:
он там и о покое обмолвился, которого с возрастом хочется, и о постоянном хождении по лезвию бритвы - кто захотел, тот услышал и понял
да уж с 50к за душой какой там покой..
просто резануло слух, что мелкими деньгами нельзя инвестировать. ну и амер фонда это все таки не МММ.
Вот и меня тогда это взбесило. Я тогда как раз то ли только договаривался с КГС о покупке однухи в Рыбальском то ли сделка уже сорвалась. Но вполне себе такой неплохой инвестмент был для пересичного с минимум 40% выхлопом за год.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:04
airmax78 написав:
Вот и меня тогда это взбесило. Я тогда как раз то ли только договаривался с КГС о покупке однухи в Рыбальском то ли сделка уже сорвалась. Но вполне себе такой неплохой инвестмент был для пересичного с минимум 40% выхлопом за год.
все ваши активы на тот момент составляли 50к? у вас не было других источников дохода на тот момент? как то слишком вы эмоциональны для инвестора)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:06
kingkongovets написав: trololo написав:
да уж с 50к за душой какой там покой..
просто резануло слух, что мелкими деньгами нельзя инвестировать. ну и амер фонда это все таки не МММ.
я выше спрашивал какой процент от своих общих активов, или сбережений местные инвесторы, не видящие разницы между гривневым депо в укробанке, фондой и недвигой (не путать с имущественными правами), готовы вложить в укробанки, крипту, ну и пускай в американскую фонду
предлагаете условному сержику ухнуть весь свой полтос в акции теслы? в биток?
я об этом
зы: и да - кислородную подушку на черный день тоже никто не отменял, люди иногда болеют, иногда с ними происходят всякие неприятные вещи, в интервью как раз об этом и говорилось
у меня щас в фонде сумма примерно как пол квартиры в которой живу. а сержику пусть не в теслу, но в епл можно было вложить. это довольно безопасно, если не на чужие. у эпла продаж по 100 млрд в квартал. куда уж надежнее
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:11
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вот и меня тогда это взбесило. Я тогда как раз то ли только договаривался с КГС о покупке однухи в Рыбальском то ли сделка уже сорвалась. Но вполне себе такой неплохой инвестмент был для пересичного с минимум 40% выхлопом за год.
все ваши активы на тот момент составляли 50к? у вас не было других источников дохода на тот момент? как то слишком вы эмоциональны для инвестора)
Это была свободная сумма, которую я готов был инвестировать более-менее долгосрочно.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:12
trololo написав:
у меня щас в фонде сумма примерно как пол квартиры в которой живу. а сержику пусть не в теслу, но в епл можно было вложить. это довольно безопасно
Яка багата людина))))
Трололо, як справи з субсидіями в цьому році?
За тепло сам - зможеш заплатити?
trololo написав: shkarapet написав:
Даже по этим данным думаю что максимальный размер субсидий 500 грн в мес.
ошибаетесь.
мне в ноябре почти 1100 грн капнуло
за месяц
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 29 січ, 2021 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:19
airmax78 написав:
Это была свободная сумма, которую я готов был инвестировать более-менее долгосрочно.
вот именно - плюс вы имели при этом высокооплачиваемую работу и если бы вам ваши эмоции не помешали до конца дослушать никонова, вы бы поняли шо именно он имел в виду и почему к вашему кейсу его ответ никакого отношения не имел
но мы и так достаточно наоффтопили про фонду
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:32
kingkongovets написав: Frant написав: kingkongovets написав:
девочка из кана, с которой я вчера говорил, хвасталась шо никонов ей только в качестве бонусов презентовал треху в тетрисе и панамеру
Нам відомо цей штат обслуги олігархів.
Чим заробляють ці дєвочки, і як називається ця "професія".
панамеру она получила за работу в отделе аренды оушена
Очень интересно, особенно с учетом того что еще на этапе ее строительства было заполнено 97% и подписаны длинные договора, а ротация с тех пор минимальна.
Про треху в тетрисе небось туда же.
Как в анекдоте "..и вы говорите"
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