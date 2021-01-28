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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:02
trololo написав: kingkongovets написав:
он там и о покое обмолвился, которого с возрастом хочется, и о постоянном хождении по лезвию бритвы - кто захотел, тот услышал и понял
да уж с 50к за душой какой там покой..
просто резануло слух, что мелкими деньгами нельзя инвестировать. ну и амер фонда это все таки не МММ.
Вот и меня тогда это взбесило. Я тогда как раз то ли только договаривался с КГС о покупке однухи в Рыбальском то ли сделка уже сорвалась. Но вполне себе такой неплохой инвестмент был для пересичного с минимум 40% выхлопом за год.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:04
airmax78 написав:
Вот и меня тогда это взбесило. Я тогда как раз то ли только договаривался с КГС о покупке однухи в Рыбальском то ли сделка уже сорвалась. Но вполне себе такой неплохой инвестмент был для пересичного с минимум 40% выхлопом за год.
все ваши активы на тот момент составляли 50к? у вас не было других источников дохода на тот момент? как то слишком вы эмоциональны для инвестора)
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:06
kingkongovets написав: trololo написав:
да уж с 50к за душой какой там покой..
просто резануло слух, что мелкими деньгами нельзя инвестировать. ну и амер фонда это все таки не МММ.
я выше спрашивал какой процент от своих общих активов, или сбережений местные инвесторы, не видящие разницы между гривневым депо в укробанке, фондой и недвигой (не путать с имущественными правами), готовы вложить в укробанки, крипту, ну и пускай в американскую фонду
предлагаете условному сержику ухнуть весь свой полтос в акции теслы? в биток?
я об этом
зы: и да - кислородную подушку на черный день тоже никто не отменял, люди иногда болеют, иногда с ними происходят всякие неприятные вещи, в интервью как раз об этом и говорилось
у меня щас в фонде сумма примерно как пол квартиры в которой живу. а сержику пусть не в теслу, но в епл можно было вложить. это довольно безопасно, если не на чужие. у эпла продаж по 100 млрд в квартал. куда уж надежнее
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:11
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вот и меня тогда это взбесило. Я тогда как раз то ли только договаривался с КГС о покупке однухи в Рыбальском то ли сделка уже сорвалась. Но вполне себе такой неплохой инвестмент был для пересичного с минимум 40% выхлопом за год.
все ваши активы на тот момент составляли 50к? у вас не было других источников дохода на тот момент? как то слишком вы эмоциональны для инвестора)
Это была свободная сумма, которую я готов был инвестировать более-менее долгосрочно.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:19
airmax78 написав:
Это была свободная сумма, которую я готов был инвестировать более-менее долгосрочно.
вот именно - плюс вы имели при этом высокооплачиваемую работу и если бы вам ваши эмоции не помешали до конца дослушать никонова, вы бы поняли шо именно он имел в виду и почему к вашему кейсу его ответ никакого отношения не имел
но мы и так достаточно наоффтопили про фонду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:32
kingkongovets написав: Frant написав: kingkongovets написав:
девочка из кана, с которой я вчера говорил, хвасталась шо никонов ей только в качестве бонусов презентовал треху в тетрисе и панамеру
Нам відомо цей штат обслуги олігархів.
Чим заробляють ці дєвочки, і як називається ця "професія".
панамеру она получила за работу в отделе аренды оушена
Очень интересно, особенно с учетом того что еще на этапе ее строительства было заполнено 97% и подписаны длинные договора, а ротация с тех пор минимальна.
Про треху в тетрисе небось туда же.
Как в анекдоте "..и вы говорите"
В нашей стране лишь считанные девочки зарабатывают подобные деньги (сами), не раздвигая ноги серьезным дядям.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:44
kbadoo
это вполне реально, но не только лишь все могут такое. знаю подобный кейс, знакомая девочка. не знаю что там получила в $$, но живет сейчас в очень необычном месте, тетрис рядом не стоял) и не через кровать 100%
тоже кан кстати. и тоже отдел аренды. может даже тоже оушн, потому что давно было
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 29 січ, 2021 15:49, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:48
kbadoo написав:
[
Очень интересно, особенно с учетом того что еще на этапе ее строительства было заполнено 97% и подписаны длинные договора, а ротация с тех пор минимальна.
Про треху в тетрисе небось туда же.
Как в анекдоте "..и вы говорите"
ну договора ж сами себя подписали, да и шо потом то - "сдал и забыл" , правильно?
вы имеете полное право мне не верить и даже игнорировать мою инфу - именно поэтому я редко здесь чем то делюсь, шоп не выслушивать постоянное "это брехня!" от тех, у кого эта инфа рвет шаблоны
да и вообще я привел этот пример для иллюстрации того, как оценивает и мотивирует никонов своих сотрудников, в отличии от некоторых топов, плюющихся ядом в "киев фейслесса"
считайте шо я это выдумал и топы кана тоже ездят на корпоративных камрюхах бгг
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:18
trololo написав:kbadoo
это вполне реально, но не только лишь все могут такое. знаю подобный кейс, знакомая девочка. не знаю что там получила в $$, но живет сейчас в очень необычном месте, тетрис рядом не стоял) и не через кровать 100%
тоже кан кстати. и тоже отдел аренды. может даже тоже оушн, потому что давно было
Я не говорил что невозможно, а что таких действительно считанные. Если было давно и на этапе строительства как раз когда заполняли - вполне возможно и могу поверить.
kingkongovets написав:
ну договора ж сами себя подписали, да и шо потом то - "сдал и забыл" , правильно?
вы имеете полное право мне не верить и даже игнорировать мою инфу - именно поэтому я редко здесь чем то делюсь, шоп не выслушивать постоянное "это брехня!" от тех, у кого эта инфа рвет шаблоны
да и вообще я привел этот пример для иллюстрации того, как оценивает и мотивирует никонов своих сотрудников, в отличии от некоторых топов, плюющихся ядом в "киев фейслесса"
считайте шо я это выдумал и топы кана тоже ездят на корпоративных камрюхах бгг
Бонусов таких как на этапе первоначального заполнения уже не будет, как вы прекрасно понимаете (а то было очень давно). Да и объективно работа после скорее для юристов чем продажников.
Зная этих ребят не по наслышке - подобные бонусы там могут получить лишь считанные люди.
Мой комментарий был не с целью уличить вас в "брехне", а лишь сказать что может не стоить прям брать на веру слова девочек. Они особенно склонны преумножать свои успехи с целью получения всеобщего признания или оправдания того что имеют.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:27
trololo написав: kingkongovets написав:
он там и о покое обмолвился, которого с возрастом хочется, и о постоянном хождении по лезвию бритвы - кто захотел, тот услышал и понял
да уж с 50к за душой какой там покой..
просто резануло слух, что мелкими деньгами нельзя инвестировать. ну и амер фонда это все таки не МММ.
Для старых риелторов фонда сша это ммм )))
Деньги для них или в кармане нал или в бетоне )))))
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