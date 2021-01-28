Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:18

trololo написав: kbadoo



это вполне реально, но не только лишь все могут такое. знаю подобный кейс, знакомая девочка. не знаю что там получила в $$, но живет сейчас в очень необычном месте, тетрис рядом не стоял) и не через кровать 100% тоже кан кстати. и тоже отдел аренды. может даже тоже оушн, потому что давно было это вполне реально, но не только лишь все могут такое. знаю подобный кейс, знакомая девочка. не знаю что там получила в $$, но живет сейчас в очень необычном месте, тетрис рядом не стоял) и не через кровать 100%тоже кан кстати. и тоже отдел аренды. может даже тоже оушн, потому что давно было

kingkongovets написав: ну договора ж сами себя подписали, да и шо потом то - "сдал и забыл" , правильно?

вы имеете полное право мне не верить и даже игнорировать мою инфу - именно поэтому я редко здесь чем то делюсь, шоп не выслушивать постоянное "это брехня!" от тех, у кого эта инфа рвет шаблоны

да и вообще я привел этот пример для иллюстрации того, как оценивает и мотивирует никонов своих сотрудников, в отличии от некоторых топов, плюющихся ядом в "киев фейслесса"

считайте шо я это выдумал и топы кана тоже ездят на корпоративных камрюхах бгг ну договора ж сами себя подписали, да и шо потом то - "сдал и забыл" , правильно?вы имеете полное право мне не верить и даже игнорировать мою инфу - именно поэтому я редко здесь чем то делюсь, шоп не выслушивать постоянное "это брехня!" от тех, у кого эта инфа рвет шаблоныда и вообще я привел этот пример для иллюстрации того, как оценивает и мотивирует никонов своих сотрудников, в отличии от некоторых топов, плюющихся ядом в "киев фейслесса"считайте шо я это выдумал и топы кана тоже ездят на корпоративных камрюхах бгг

Я не говорил что невозможно, а что таких действительно считанные. Если было давно и на этапе строительства как раз когда заполняли - вполне возможно и могу поверить.Бонусов таких как на этапе первоначального заполнения уже не будет, как вы прекрасно понимаете (а то было очень давно). Да и объективно работа после скорее для юристов чем продажников.Зная этих ребят не по наслышке - подобные бонусы там могут получить лишь считанные люди.Мой комментарий был не с целью уличить вас в "брехне", а лишь сказать что может не стоить прям брать на веру слова девочек. Они особенно склонны преумножать свои успехи с целью получения всеобщего признания или оправдания того что имеют.