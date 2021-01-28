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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6388638963906391

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:32

  kbadoo написав:Бонусов таких как на этапе первоначального заполнения уже не будет, как вы прекрасно понимаете (а то было очень давно). Да и объективно работа после скорее для юристов чем продажников.

Зная этих ребят не по наслышке - подобные бонусы там могут получить лишь считанные люди.

Мой комментарий был не с целью уличить вас в "брехне", а лишь сказать что может не стоить прям брать на веру слова девочек. Они особенно склонны преумножать свои успехи с целью получения всеобщего признания или оправдания того что имеют.


если вы в теме, то не хуже меня знаете чего стоит подписать крупного якорного арендатора с мировым именем, даже работа с украинскими сетевиками - тот еще гемор, так что все там вполне заслуженно
и я не говорил о рядовых сотрудниках отдела аренды - речь идет о лице приближенном к императору, правой руке можно сказать
и да - я знаю этого человека очень хорошо и достаточно давно, поэтому ни о каких фантазиях и приумножении речь не идет
но у нас же тут тоже люди непростые - третьи лица в многомиллиардных компаниях, вооруженные знаниями, графиками и праведным гневом, но при этом считающие зп в 2000$ уделом единиц
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:43

ККЦ снова врет, продолжая читать меня на всех ветках, хоть "я ему и неинтересен" :mrgreen:

Ни о каких единичных зарплатах 2К я не говорил. Цитата:

  zРадио написав:- крупный бизнес топ-менеджент - 5-25К долларов.
PS: последних очень мало - это всего несколько тыс человек по всей стране


Даже не берусь считать, во сколько тысяч раз он наврал, если перемножить зарплаты на их получателей )) И так у него во всем!

Давай, ККЦ, смелее от меня отписывайся. Не будешь меня перевирать, я верну в игнор тебя
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:11

  trololo написав:у меня щас в фонде сумма примерно как пол квартиры в которой живу. а сержику пусть не в теслу, но в епл можно было вложить. это довольно безопасно
Яка багата людина))))
Трололо, як справи з субсидіями в цьому році?
За тепло сам - зможеш заплатити?

  trololo написав:
  trololo написав:
  shkarapet написав:Даже по этим данным думаю что максимальный размер субсидий 500 грн в мес.

ошибаетесь

мне в ноябре почти 1100 грн капнуло :) за месяц
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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