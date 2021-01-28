Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:а никонов теперь и в американской фонде гуру? 10к в тесле за год принесли почти 100 к. реальный кейс. 50к соответственно могли принести 400к, фактически без кредитов. сколько его топам надо вкадывать, чтобы наскрести 400к в активах?
мож в американской фонде никонов и не столь успешен, как вы, зато опыта у него на порядки больше - он там и о покое обмолвился, которого с возрастом хочется, и о постоянном хождении по лезвию бритвы - кто захотел, тот услышал и понял
его дружбан Лёня тоже был столь успешен, теперь сидит на земле обитованной, видосики пишет, какой он хороший
Кто тут молился на льготную ипотеку недавно, которая вызовет рост цен все-дела? Вот тут банкир разобрал толково https://youtu.be/WHkvsolI5f8?t=352 Кому влом смотреть вкратце: ипотеки в Украине не будет в ближайшем будущем, никакой. Точка. Впрочем, я об этом писал многократно на этой ветке
Sidus написав:Кто тут молился на льготную ипотеку недавно, которая вызовет рост цен все-дела? Вот тут банкир разобрал толково https://youtu.be/WHkvsolI5f8?t=352 Кому влом смотреть вкратце: ипотеки в Украине не будет в ближайшем будущем, никакой. Точка. Впрочем, я об этом писал многократно на этой ветке
Я вам больше скажу. Об этом прекрасно знает и экс-банкир airmax78. Потому что даже самый завалящий банковский клерк не сможет сказать ничего другого - репутация не позволит. Но Максиму нынешняя занятость в строительном бизнесе предписывает другое - фантазировать на голубом глазу