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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6389639063916392>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:43

ККЦ снова врет, продолжая читать меня на всех ветках, хоть "я ему и неинтересен" :mrgreen:

Ни о каких единичных зарплатах 2К я не говорил. Цитата:

  zРадио написав:- крупный бизнес топ-менеджент - 5-25К долларов.
PS: последних очень мало - это всего несколько тыс человек по всей стране


Даже не берусь считать, во сколько тысяч раз он наврал, если перемножить зарплаты на их получателей )) И так у него во всем!

Давай, ККЦ, смелее от меня отписывайся. Не будешь меня перевирать, я верну в игнор тебя
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:33

  zРадио написав:ККЦ снова врет

Він не один такий.

  trololo написав:у меня щас в фонде сумма примерно как пол квартиры в которой живу. а сержику пусть не в теслу, но в епл можно было вложить. это довольно безопасно
Яка багата людина))))
Трололо, як справи з субсидіями в цьому році?
За тепло сам - зможеш заплатити?

  trololo написав:
  trololo написав:
  shkarapet написав:Даже по этим данным думаю что максимальный размер субсидий 500 грн в мес.

ошибаетесь

мне в ноябре почти 1100 грн капнуло :) за месяц
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:36

  kingkongovets написав:
  trololo написав:а никонов теперь и в американской фонде гуру? :D 10к в тесле за год принесли почти 100 к. реальный кейс. 50к соответственно могли принести 400к, фактически без кредитов. сколько его топам надо вкадывать, чтобы наскрести 400к в активах?

мож в американской фонде никонов и не столь успешен, как вы, зато опыта у него на порядки больше - он там и о покое обмолвился, которого с возрастом хочется, и о постоянном хождении по лезвию бритвы - кто захотел, тот услышал и понял

его дружбан Лёня тоже был столь успешен, теперь сидит на земле обитованной, видосики пишет, какой он хороший :wink:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто тут молился на льготную ипотеку недавно, которая вызовет рост цен все-дела?
Вот тут банкир разобрал толково https://youtu.be/WHkvsolI5f8?t=352
Кому влом смотреть вкратце: ипотеки в Украине не будет в ближайшем будущем, никакой. Точка.
Впрочем, я об этом писал многократно на этой ветке
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:44

  hume написав:Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах

Зображення

Это была цитата или имхо или шутка? :)
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:51

  trololo написав:у меня щас в фонде сумма примерно как пол квартиры в которой живу. а сержику пусть не в теслу, но в епл можно было вложить. это довольно безопасно


  trololo написав:
  trololo написав:
  shkarapet написав:Даже по этим данным думаю что максимальный размер субсидий 500 грн в мес.

ошибаетесь

мне в ноябре почти 1100 грн капнуло :) за месяц


По-моему, это прекрасно.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:55

  artlife написав:
  trololo написав:у меня щас в фонде сумма примерно как пол квартиры в которой живу. а сержику пусть не в теслу, но в епл можно было вложить. это довольно безопасно


  trololo написав:
  trololo написав:ошибаетесь

мне в ноябре почти 1100 грн капнуло :) за месяц


Это прекрасно.


Согласен, в этом вся суть нашего государства...
Достаточно не иметь "белого" дохода и имея дом в 400-500кв.м. и несколько джипов спокойно получать субсидию для малоимущих :)

З.Ы. Пропадает всяческая мотивация работать в белую в этой стране и платить налоги
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:03

  Sidus написав:Согласен, в этом вся суть нашего государства...
Достаточно не иметь "белого" дохода и имея дом в 400-500кв.м. и несколько джипов спокойно получать субсидию для малоимущих :)

З.Ы. Пропадает всяческая мотивация работать в белую в этой стране и платить налоги


Он не виноват. Я уверен, что ему Путин не даёт жить иначе.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:05

  Sidus написав:Кто тут молился на льготную ипотеку недавно, которая вызовет рост цен все-дела?
Вот тут банкир разобрал толково https://youtu.be/WHkvsolI5f8?t=352
Кому влом смотреть вкратце: ипотеки в Украине не будет в ближайшем будущем, никакой. Точка.
Впрочем, я об этом писал многократно на этой ветке


Я вам больше скажу. Об этом прекрасно знает и экс-банкир airmax78. Потому что даже самый завалящий банковский клерк не сможет сказать ничего другого - репутация не позволит. Но Максиму нынешняя занятость в строительном бизнесе предписывает другое - фантазировать на голубом глазу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По моему Эир единственный кто задвигает про ипотеку. Как по мне просто дурака валяет. И так понятно, что в ближайшем будущем никакой ипотеки не будет.
hume
 
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