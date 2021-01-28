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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6389639063916392

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:20

  zРадио написав:
  Sidus написав:Кто тут молился на льготную ипотеку недавно, которая вызовет рост цен все-дела?
Вот тут банкир разобрал толково https://youtu.be/WHkvsolI5f8?t=352
Кому влом смотреть вкратце: ипотеки в Украине не будет в ближайшем будущем, никакой. Точка.
Впрочем, я об этом писал многократно на этой ветке


Я вам больше скажу. Об этом прекрасно знает и экс-банкир airmax78. Потому что даже самый завалящий банковский клерк не сможет сказать ничего другого - репутация не позволит. Но Максиму нынешняя занятость в строительном бизнесе предписывает другое - фантазировать на голубом глазу :mrgreen:


Где-то вдалеке всплакнул Долярчик
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