Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Кто тут молился на льготную ипотеку недавно, которая вызовет рост цен все-дела? Вот тут банкир разобрал толково https://youtu.be/WHkvsolI5f8?t=352 Кому влом смотреть вкратце: ипотеки в Украине не будет в ближайшем будущем, никакой. Точка. Впрочем, я об этом писал многократно на этой ветке
Я вам больше скажу. Об этом прекрасно знает и экс-банкир airmax78. Потому что даже самый завалящий банковский клерк не сможет сказать ничего другого - репутация не позволит. Но Максиму нынешняя занятость в строительном бизнесе предписывает другое - фантазировать на голубом глазу
Sidus написав:Кто тут молился на льготную ипотеку недавно, которая вызовет рост цен все-дела? Вот тут банкир разобрал толково https://youtu.be/WHkvsolI5f8?t=352 Кому влом смотреть вкратце: ипотеки в Украине не будет в ближайшем будущем, никакой. Точка. Впрочем, я об этом писал многократно на этой ветке
не согласен. Такой же балабол, как и правительство, только лозунги обратные. Правда где-то по средине. Количество ипотечных кредитов стабильно растет. И по статистике НБУ, и со слов сотрудницы банка с иностр.капиталом, и в моем окружении есть люди, которые берут. Естественно, если кто ожидал многократного роста на лето 2021, такого не будет, но снижение % благоприятно влияет на выдачу.
hume написав:Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах
Это была цитата или имхо или шутка?
Такие себе человейники. Это современная эконом застройка в стиле ПОХа. Только максимальное количество жилых метров просчитано во время проектирование района, чтоб не облажаться и случайно не построить меньше:mrgreen: думаю уже понятна концепция всех бывших садов. Все комплексы по 3-4 тысячи квартир, расположены по соседству. В варшавском 2 есть дома по 19 квартир на этаже. Короче, слов нет. Выехать и въехать на авто и общественном транспорте нереально, только метро которого пока нет
Зато новое, кстати входная группа намного лучше Кардинала.
hume Зато коммерция на первых этажах при такой адской плотности людей с доходом из Киева фэйслесса заиграет ярчайшими красками. Там только аптек надо будет десяток, за микрорестики типа распивочных при винных бутиках промолчу. Да и Морей Пиваса пяток можно будет открывать. А еще ателье, стоматологии, Новые Почты разные...
Sidus написав:Кто тут молился на льготную ипотеку недавно, которая вызовет рост цен все-дела? Вот тут банкир разобрал толково https://youtu.be/WHkvsolI5f8?t=352 Кому влом смотреть вкратце: ипотеки в Украине не будет в ближайшем будущем, никакой. Точка. Впрочем, я об этом писал многократно на этой ветке
Я вам больше скажу. Об этом прекрасно знает и экс-банкир airmax78. Потому что даже самый завалящий банковский клерк не сможет сказать ничего другого - репутация не позволит. Но Максиму нынешняя занятость в строительном бизнесе предписывает другое - фантазировать на голубом глазу
Дядько у відосику про імпатеку сказав, що з людей у яких достатній дохід на імпатеку, білі доходи лише у 1/3. У решти зп у конверті. Я у шоці. Невже статистика БРЕШЕ? Чи ту частину відосику пропустити
grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote
Все так, а может быть и не так. Новость ни о чем, пока нет ответов на сопутствующие вопросы и полной картины. 1 Весь штат переводят на работу из nowhere, или высокооплачиваемое ядро сидит в офисе, а на аутсорс школьникам и студентам отдают крохи, 2 Уровень оплаты труда специалиста одинаково высокой квалификации в офисе и на удаленке в этой компании по этой программе одинаковый? Может там разница больше, чем 400 долларов - цены аренды неплохой однушки-двушки в Киеве?
Влад, дана програма "заточена" тільки на віддалену роботу. Працівників із самого початку приймають тільки на умовах ремоуту. Щодо рівня кваліфікації - на сайті є описи вакансій. Відкривайте, дивіться. З перших які я побачила рекваєрмент 2 роки+. Це не Lead, не Senior, ні навіть не Middle. В кращому випадку, 2 роки це strong junior. По оплаті - дивитесь DOU. Впринципі, по ньому можна орієнтуватися в ситуації на ринку оплати IT. Наприклад, популярна Java. Частина вакансій з відкритою інфо по оплаті. І порівняйте які пропонують зарплати на віддалені вакансій та які на вакансії в офісі. https://jobs.dou.ua/vacancies/?remote&category=Java
Востаннє редагувалось grape в П'ят 29 січ, 2021 19:34, всього редагувалось 3 разів.
Первый написав:Дядько у відосику про імпатеку сказав, що з людей у яких достатній дохід на імпатеку, білі доходи лише у 1/3. У решти зп у конверті. Я у шоці. Невже статистика БРЕШЕ? Чи ту частину відосику пропустити
- до 5 000 грн — 8,2% (украинцев получают такую офиц.зарплату); - от 5 000 до 6 000 грн — 19,0%; - от 6 000,01 до 6 500 грн — 5,7%; - от 6 500,01 до 7 000 грн — 5,2%; - от 7 000,01 до 8 000 грн — 7,4%; - от 8 000,01 до 10 000 грн — 11,1%; - от 10 000,01 до 12 000 грн — 9,9%; - от 12 000,01 до 15 000 грн — 11,1%; - от 15 000,01 до 20 000 грн — 10,5%; - от 20 000,01 до 25 000 грн — 5,3%; - более 25 000 грн — 6,6%. сурс https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... pl-375211/ Соответственно, две последние категории могут взять себе ипотеку 1к в Киеве единолично, еще две - в паре. Т.е. в сумме 30% работающих могут позволить себе ипотеку. Да, здесь нет ФОПов (ит-шники интересная категория).