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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63906391639263936394>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:20

  zРадио написав:
  Sidus написав:Кто тут молился на льготную ипотеку недавно, которая вызовет рост цен все-дела?
Вот тут банкир разобрал толково https://youtu.be/WHkvsolI5f8?t=352
Кому влом смотреть вкратце: ипотеки в Украине не будет в ближайшем будущем, никакой. Точка.
Впрочем, я об этом писал многократно на этой ветке


Я вам больше скажу. Об этом прекрасно знает и экс-банкир airmax78. Потому что даже самый завалящий банковский клерк не сможет сказать ничего другого - репутация не позволит. Но Максиму нынешняя занятость в строительном бизнесе предписывает другое - фантазировать на голубом глазу :mrgreen:


Где-то вдалеке всплакнул Долярчик
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:43

  Sidus написав:Кто тут молился на льготную ипотеку недавно, которая вызовет рост цен все-дела?
Вот тут банкир разобрал толково https://youtu.be/WHkvsolI5f8?t=352
Кому влом смотреть вкратце: ипотеки в Украине не будет в ближайшем будущем, никакой. Точка.
Впрочем, я об этом писал многократно на этой ветке

не согласен. Такой же балабол, как и правительство, только лозунги обратные.
Правда где-то по средине.
Количество ипотечных кредитов стабильно растет. И по статистике НБУ, и со слов сотрудницы банка с иностр.капиталом, и в моем окружении есть люди, которые берут.
Естественно, если кто ожидал многократного роста на лето 2021, такого не будет, но снижение % благоприятно влияет на выдачу.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:45

  Ромасик написав:
  hume написав:Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах

Зображення

Это была цитата или имхо или шутка? :)

Такие себе человейники. Это современная эконом застройка в стиле ПОХа. Только максимальное количество жилых метров просчитано во время проектирование района, чтоб не облажаться и случайно не построить меньше:mrgreen: думаю уже понятна концепция всех бывших садов. Все комплексы по 3-4 тысячи квартир, расположены по соседству. В варшавском 2 есть дома по 19 квартир на этаже. Короче, слов нет. Выехать и въехать на авто и общественном транспорте нереально, только метро которого пока нет

Зато новое, кстати входная группа намного лучше Кардинала.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:52

  hume написав:По моему Эир единственный кто задвигает про ипотеку. Как по мне просто дурака валяет. И так понятно, что в ближайшем будущем никакой ипотеки не будет.


Буде. Іі мало, але є. Кількість виданих імпатечних кредитів у цьому році збільшиться.

Щодо відосику. Постанови ще не має, а відгук вже знято.

Прям зРадіо знімав - не знає що там, але буде погано:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:54

hume, с сарказмом согласен :) Кста, Столица-груп планирует уплотнить Патриотику на 20% :D
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:59

hume
Зато коммерция на первых этажах при такой адской плотности людей с доходом из Киева фэйслесса заиграет ярчайшими красками.
Там только аптек надо будет десяток, за микрорестики типа распивочных при винных бутиках промолчу.
Да и Морей Пиваса пяток можно будет открывать. А еще ателье, стоматологии, Новые Почты разные...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:06

  zРадио написав:
  Sidus написав:Кто тут молился на льготную ипотеку недавно, которая вызовет рост цен все-дела?
Вот тут банкир разобрал толково https://youtu.be/WHkvsolI5f8?t=352
Кому влом смотреть вкратце: ипотеки в Украине не будет в ближайшем будущем, никакой. Точка.
Впрочем, я об этом писал многократно на этой ветке


Я вам больше скажу. Об этом прекрасно знает и экс-банкир airmax78. Потому что даже самый завалящий банковский клерк не сможет сказать ничего другого - репутация не позволит. Но Максиму нынешняя занятость в строительном бизнесе предписывает другое - фантазировать на голубом глазу :mrgreen:


Дядько у відосику про імпатеку сказав, що з людей у яких достатній дохід на імпатеку, білі доходи лише у 1/3. У решти зп у конверті.
Я у шоці. Невже статистика БРЕШЕ?
Чи ту частину відосику пропустити
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:08

  hume написав:Выехать и въехать на авто и общественном транспорте нереально, только метро которого пока нет
.


привет фт, мимо которого жители нового веника будут добираться в обе стороны на авто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:20

  Vlad442 написав:
  grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote

Все так, а может быть и не так. Новость ни о чем, пока нет ответов на сопутствующие вопросы и полной картины.
1 Весь штат переводят на работу из nowhere, или высокооплачиваемое ядро сидит в офисе, а на аутсорс школьникам и студентам отдают крохи,
2 Уровень оплаты труда специалиста одинаково высокой квалификации в офисе и на удаленке в этой компании по этой программе одинаковый? Может там разница больше, чем 400 долларов - цены аренды неплохой однушки-двушки в Киеве?


Влад, дана програма "заточена" тільки на віддалену роботу. Працівників із самого початку приймають тільки на умовах ремоуту.
Щодо рівня кваліфікації - на сайті є описи вакансій. Відкривайте, дивіться. З перших які я побачила рекваєрмент 2 роки+. Це не Lead, не Senior, ні навіть не Middle. В кращому випадку, 2 роки це strong junior.
По оплаті - дивитесь DOU. Впринципі, по ньому можна орієнтуватися в ситуації на ринку оплати IT. Наприклад, популярна Java. Частина вакансій з відкритою інфо по оплаті. І порівняйте які пропонують зарплати на віддалені вакансій та які на вакансії в офісі.
https://jobs.dou.ua/vacancies/?remote&category=Java
Востаннє редагувалось grape в П'ят 29 січ, 2021 19:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:24

  Первый написав:Дядько у відосику про імпатеку сказав, що з людей у яких достатній дохід на імпатеку, білі доходи лише у 1/3. У решти зп у конверті.
Я у шоці. Невже статистика БРЕШЕ?
Чи ту частину відосику пропустити

- до 5 000 грн — 8,2% (украинцев получают такую офиц.зарплату);
- от 5 000 до 6 000 грн — 19,0%;
- от 6 000,01 до 6 500 грн — 5,7%;
- от 6 500,01 до 7 000 грн — 5,2%;
- от 7 000,01 до 8 000 грн — 7,4%;
- от 8 000,01 до 10 000 грн — 11,1%;
- от 10 000,01 до 12 000 грн — 9,9%;
- от 12 000,01 до 15 000 грн — 11,1%;
- от 15 000,01 до 20 000 грн — 10,5%;
- от 20 000,01 до 25 000 грн — 5,3%;
- более 25 000 грн — 6,6%.
сурс https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... pl-375211/
Соответственно, две последние категории могут взять себе ипотеку 1к в Киеве единолично, еще две - в паре. Т.е. в сумме 30% работающих могут позволить себе ипотеку.
Да, здесь нет ФОПов (ит-шники интересная категория).
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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