Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:hume Зато коммерция на первых этажах при такой адской плотности людей с доходом из Киева фэйслесса заиграет ярчайшими красками. Там только аптек надо будет десяток, за микрорестики типа распивочных при винных бутиках промолчу. Да и Морей Пиваса пяток можно будет открывать. А еще ателье, стоматологии, Новые Почты разные...
Да это так, кто-то кидал инфо, что коммерция там уже в р-не 3к. И чтоб это было рентабельно, ставка должна быть 20-25$/м2. Сейчас не так много бизнессов способных вытянуть такое на окраине. Да и район оживет лет через 5 полностью, а пока - глухомань будет и ремонты
grape написав:i дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.
ок, сколько людей уже воспользовались ею, чтобы переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с)? это люди с семьями, с детьми? я вот прекрасно себе представляю чем отличается пусть даже продолжительный отпуск, от полноценной натурализации в новой стране, начиная от поиска жилья и учебных заведений для детей, до языковых барьеров и создании с нуля кредитной истории да и совершать подобные шаги, имея в активе лишь контракт с пусть даже весьма солидной и надежной на моменте конторой - ну такое шит как известно хеппенз, есть масса вариантов потерять либо работу, либо работоспособность, а на тебе ответственность не только за себя, но и за своих близких
Кінг, імхо, вона розрахована не для тих хто хоче переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с). Вона дає можливість віддалено працювати як в Запоріжжі, так і в Чернігові, як в Мукачево, так і в Затоці. Їм не потрібно їхати в Київ чи будь-який обласний центр і створювати попит на оренду.
Первый написав:Дядько у відосику про імпатеку сказав, що з людей у яких достатній дохід на імпатеку, білі доходи лише у 1/3. У решти зп у конверті. Я у шоці. Невже статистика БРЕШЕ? Чи ту частину відосику пропустити
- до 5 000 грн — 8,2% (украинцев получают такую офиц.зарплату); - от 5 000 до 6 000 грн — 19,0%; - от 6 000,01 до 6 500 грн — 5,7%; - от 6 500,01 до 7 000 грн — 5,2%; - от 7 000,01 до 8 000 грн — 7,4%; - от 8 000,01 до 10 000 грн — 11,1%; - от 10 000,01 до 12 000 грн — 9,9%; - от 12 000,01 до 15 000 грн — 11,1%; - от 15 000,01 до 20 000 грн — 10,5%; - от 20 000,01 до 25 000 грн — 5,3%; - более 25 000 грн — 6,6%. сурс https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... pl-375211/ Соответственно, две последние категории могут взять себе ипотеку 1к в Киеве единолично, еще две - в паре. Т.е. в сумме 30% работающих могут позволить себе ипотеку. Да, здесь нет ФОПов ( интересная категория).
Я не бачу трактористів, електриків і парковщиків в переліку. Очевидно, вони надто багато заробляють.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
grape написав:i дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.
ок, сколько людей уже воспользовались ею, чтобы переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с)? это люди с семьями, с детьми? я вот прекрасно себе представляю чем отличается пусть даже продолжительный отпуск, от полноценной натурализации в новой стране, начиная от поиска жилья и учебных заведений для детей, до языковых барьеров и создании с нуля кредитной истории да и совершать подобные шаги, имея в активе лишь контракт с пусть даже весьма солидной и надежной на моменте конторой - ну такое шит как известно хеппенз, есть масса вариантов потерять либо работу, либо работоспособность, а на тебе ответственность не только за себя, но и за своих близких
Кінг, імхо, вона розрахована не для тих хто хоче переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с). Вона дає можливість віддалено працювати як в Запоріжжі, так і в Чернігові, як в Мукачево, так і в Затоці. Їм не потрібно їхати в Київ чи будь-який обласний центр і створювати попит на оренду.
Не только на аренду, но и множество услуг, которые эти платежеспособные люди потребляли в Киеве, а эти минус для всех ТЦ, магазинов, ритейлов и тд... Так что тренд на деурбанизацию, который я лично поддерживаю! Мы живем в 21ов веке, урбанизация, как следствие индустриализации, это пережиток прошлого.
grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote
Все так, а может быть и не так. Новость ни о чем, пока нет ответов на сопутствующие вопросы и полной картины. 1 Весь штат переводят на работу из nowhere, или высокооплачиваемое ядро сидит в офисе, а на аутсорс школьникам и студентам отдают крохи, 2 Уровень оплаты труда специалиста одинаково высокой квалификации в офисе и на удаленке в этой компании по этой программе одинаковый? Может там разница больше, чем 400 долларов - цены аренды неплохой однушки-двушки в Киеве?
trololo написав:а никонов теперь и в американской фонде гуру? 10к в тесле за год принесли почти 100 к. реальный кейс. 50к соответственно могли принести 400к, фактически без кредитов. сколько его топам надо вкадывать, чтобы наскрести 400к в активах?
есть масса кейсов, когда инвестиции в пирамиды типа ммм принесли вовремя из них выскочившим инвесторам намного больше - и что? вы собираетесь каждый год так зарабатывать? систематически? основной принцип казино - можно выиграть, но нельзя отыграться, операции на бирже ведь не зря называют игрой, то же и с вложениями в котлованы - все хорошо, пока хорошо, но один хлопок может положить всю систему - плавали, знаем я ж не зря говорил о зарывании сольдо в поле чудес, которое вам не принадлежит мож в американской фонде никонов и не столь успешен, как вы, зато опыта у него на порядки больше - он там и о покое обмолвился, которого с возрастом хочется, и о постоянном хождении по лезвию бритвы - кто захотел, тот услышал и понял
ще один гуру по біржам, перед цим був гуру по ІТ ремоту
kingkongovets написав:и я не говорил о рядовых сотрудниках отдела аренды - речь идет о лице приближенном к императору, правой руке можно сказать и да - я знаю этого человека очень хорошо и достаточно давно, поэтому ни о каких фантазиях и приумножении речь не идет
Почему "девочкой" называете ? Никонову порядка 55, правой руке не должно быть 25.
zРадио написав:Что вы там говорили о принципе "деньги делают деньги"? Вот вы сам - главный прихожанин этой церкви! Напомню, что среднегодовой прирост ВВП в период 2000-2008 составлял 7% (Карл!). Это одини из лучших в мире темпов, и именно это способствовало росту цен на недвижимость. В долларовом выражении ВВП вообще взлетел в 6 раз с 31 до 184 млрд. Тренды сами по себе не существуют, их задают предпосылки. И ни одной из них нет на ближайшие годы для роста КРЖН
Низкая база что ВВП, что цен на недвижимость. Проще говоря - мы на дне и только с 16-ого начинаем с этого дна выбираться.
тільки тренди задаєм не ми, а США, а там хаї по РН і ФР
grape написав:i дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.
ок, сколько людей уже воспользовались ею, чтобы переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с)? это люди с семьями, с детьми? я вот прекрасно себе представляю чем отличается пусть даже продолжительный отпуск, от полноценной натурализации в новой стране, начиная от поиска жилья и учебных заведений для детей, до языковых барьеров и создании с нуля кредитной истории да и совершать подобные шаги, имея в активе лишь контракт с пусть даже весьма солидной и надежной на моменте конторой - ну такое шит как известно хеппенз, есть масса вариантов потерять либо работу, либо работоспособность, а на тебе ответственность не только за себя, но и за своих близких
може все таки буде розказувати про те в чому розумієтеся (КРКН), а не про життя ІТ експатів