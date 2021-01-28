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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6391639263936394>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:27

  барабашов написав:hume
Зато коммерция на первых этажах при такой адской плотности людей с доходом из Киева фэйслесса заиграет ярчайшими красками.
Там только аптек надо будет десяток, за микрорестики типа распивочных при винных бутиках промолчу.
Да и Морей Пиваса пяток можно будет открывать. А еще ателье, стоматологии, Новые Почты разные...

Да это так, кто-то кидал инфо, что коммерция там уже в р-не 3к. И чтоб это было рентабельно, ставка должна быть 20-25$/м2. Сейчас не так много бизнессов способных вытянуть такое на окраине. Да и район оживет лет через 5 полностью, а пока - глухомань будет и ремонты
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:28

  kingkongovets написав:
  grape написав:i дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.


ок, сколько людей уже воспользовались ею, чтобы переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с)?
это люди с семьями, с детьми?
я вот прекрасно себе представляю чем отличается пусть даже продолжительный отпуск, от полноценной натурализации в новой стране, начиная от поиска жилья и учебных заведений для детей, до языковых барьеров и создании с нуля кредитной истории
да и совершать подобные шаги, имея в активе лишь контракт с пусть даже весьма солидной и надежной на моменте конторой - ну такое
шит как известно хеппенз, есть масса вариантов потерять либо работу, либо работоспособность, а на тебе ответственность не только за себя, но и за своих близких


Кінг, імхо, вона розрахована не для тих хто хоче переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с). Вона дає можливість віддалено працювати як в Запоріжжі, так і в Чернігові, як в Мукачево, так і в Затоці. Їм не потрібно їхати в Київ чи будь-який обласний центр і створювати попит на оренду.
grape
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:29

  Ромасик написав:
  Первый написав:Дядько у відосику про імпатеку сказав, що з людей у яких достатній дохід на імпатеку, білі доходи лише у 1/3. У решти зп у конверті.
Я у шоці. Невже статистика БРЕШЕ?
Чи ту частину відосику пропустити

- до 5 000 грн — 8,2% (украинцев получают такую офиц.зарплату);
- от 5 000 до 6 000 грн — 19,0%;
- от 6 000,01 до 6 500 грн — 5,7%;
- от 6 500,01 до 7 000 грн — 5,2%;
- от 7 000,01 до 8 000 грн — 7,4%;
- от 8 000,01 до 10 000 грн — 11,1%;
- от 10 000,01 до 12 000 грн — 9,9%;
- от 12 000,01 до 15 000 грн — 11,1%;
- от 15 000,01 до 20 000 грн — 10,5%;
- от 20 000,01 до 25 000 грн — 5,3%;
- более 25 000 грн — 6,6%.
сурс https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... pl-375211/
Соответственно, две последние категории могут взять себе ипотеку 1к в Киеве единолично, еще две - в паре. Т.е. в сумме 30% работающих могут позволить себе ипотеку.
Да, здесь нет ФОПов (
интересная категория).

Я не бачу трактористів, електриків і парковщиків в переліку. Очевидно, вони надто багато заробляють.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:30

кстати совсем недавно по 3 куе была коммерция в бц зоряний на московской
район правда немодный(
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:34

  grape написав:
  kingkongovets написав:
  grape написав:i дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.


ок, сколько людей уже воспользовались ею, чтобы переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с)?
это люди с семьями, с детьми?
я вот прекрасно себе представляю чем отличается пусть даже продолжительный отпуск, от полноценной натурализации в новой стране, начиная от поиска жилья и учебных заведений для детей, до языковых барьеров и создании с нуля кредитной истории
да и совершать подобные шаги, имея в активе лишь контракт с пусть даже весьма солидной и надежной на моменте конторой - ну такое
шит как известно хеппенз, есть масса вариантов потерять либо работу, либо работоспособность, а на тебе ответственность не только за себя, но и за своих близких


Кінг, імхо, вона розрахована не для тих хто хоче переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с). Вона дає можливість віддалено працювати як в Запоріжжі, так і в Чернігові, як в Мукачево, так і в Затоці. Їм не потрібно їхати в Київ чи будь-який обласний центр і створювати попит на оренду.


Не только на аренду, но и множество услуг, которые эти платежеспособные люди потребляли в Киеве, а эти минус для всех ТЦ, магазинов, ритейлов и тд...
Так что тренд на деурбанизацию, который я лично поддерживаю! Мы живем в 21ов веке, урбанизация, как следствие индустриализации, это пережиток прошлого.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:43

  Vlad442 написав:
  grape написав:IT Компанії все активніше переходять на 100% румоут (віддалена робота). Один із прикладів програма компанії EPAM (№1 IT компанія в Україні за кількістю праціників) EPAM Anywhere https://careers.epam.ua/remote

Все так, а может быть и не так. Новость ни о чем, пока нет ответов на сопутствующие вопросы и полной картины.
1 Весь штат переводят на работу из nowhere, или высокооплачиваемое ядро сидит в офисе, а на аутсорс школьникам и студентам отдают крохи,
2 Уровень оплаты труда специалиста одинаково высокой квалификации в офисе и на удаленке в этой компании по этой программе одинаковый? Может там разница больше, чем 400 долларов - цены аренды неплохой однушки-двушки в Киеве?

Влад, от не пиши про те, чого не знаєш.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:45

  kingkongovets написав:
  trololo написав:а никонов теперь и в американской фонде гуру? :D 10к в тесле за год принесли почти 100 к. реальный кейс. 50к соответственно могли принести 400к, фактически без кредитов. сколько его топам надо вкадывать, чтобы наскрести 400к в активах?


есть масса кейсов, когда инвестиции в пирамиды типа ммм принесли вовремя из них выскочившим инвесторам намного больше - и что?
вы собираетесь каждый год так зарабатывать? систематически?
основной принцип казино - можно выиграть, но нельзя отыграться, операции на бирже ведь не зря называют игрой, то же и с вложениями в котлованы - все хорошо, пока хорошо, но один хлопок может положить всю систему - плавали, знаем
я ж не зря говорил о зарывании сольдо в поле чудес, которое вам не принадлежит
мож в американской фонде никонов и не столь успешен, как вы, зато опыта у него на порядки больше - он там и о покое обмолвился, которого с возрастом хочется, и о постоянном хождении по лезвию бритвы - кто захотел, тот услышал и понял

ще один гуру по біржам,
перед цим був гуру по ІТ ремоту
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:49

  kingkongovets написав:и я не говорил о рядовых сотрудниках отдела аренды - речь идет о лице приближенном к императору, правой руке можно сказать
и да - я знаю этого человека очень хорошо и достаточно давно, поэтому ни о каких фантазиях и приумножении речь не идет


Почему "девочкой" называете ? Никонову порядка 55, правой руке не должно быть 25.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:49

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Что вы там говорили о принципе "деньги делают деньги"? Вот вы сам - главный прихожанин этой церкви! Напомню, что среднегодовой прирост ВВП в период 2000-2008 составлял 7% (Карл!). Это одини из лучших в мире темпов, и именно это способствовало росту цен на недвижимость. В долларовом выражении ВВП вообще взлетел в 6 раз с 31 до 184 млрд. Тренды сами по себе не существуют, их задают предпосылки. И ни одной из них нет на ближайшие годы для роста КРЖН
Низкая база что ВВП, что цен на недвижимость.
Проще говоря - мы на дне и только с 16-ого начинаем с этого дна выбираться.

тільки тренди задаєм не ми, а США, а там хаї по РН і ФР
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:53

  kingkongovets написав:
  grape написав:i дана програма виходить за межі не тільки Києва, але і України.


ок, сколько людей уже воспользовались ею, чтобы переехать "за 2000-3000 км к теплому морю"(с)?
это люди с семьями, с детьми?
я вот прекрасно себе представляю чем отличается пусть даже продолжительный отпуск, от полноценной натурализации в новой стране, начиная от поиска жилья и учебных заведений для детей, до языковых барьеров и создании с нуля кредитной истории
да и совершать подобные шаги, имея в активе лишь контракт с пусть даже весьма солидной и надежной на моменте конторой - ну такое
шит как известно хеппенз, есть масса вариантов потерять либо работу, либо работоспособность, а на тебе ответственность не только за себя, но и за своих близких

може все таки буде розказувати про те в чому розумієтеся (КРКН), а не про життя ІТ експатів
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