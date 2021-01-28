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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6391639263936394

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:57

  zРадио написав:Удивительная логика у короля обезьян - проблемы бедных могут колыхать только самих бедных? А как же тогда Черняк, Корогодский... Да что там они - а Билл Гейтс, Уоррен Баффетт?

Возвращаясь ко мне - я на Панамере не езжу, это правда. Но на одну турбированную с полным фаршем в год с зарплаты и бонусов зарабатываю. А езжу на корпоративной Камри - телка Никонова даже не посмотрит. Такая вот печаль :mrgreen:


Радио, панама turbo 4.0 со всякими там керамическими тормозами стоит порядка 250к.
Т.е. в среднегодовом исчислении ежемесячно у вас ровно 20куе ? Я правильно посчитал ?
Сложно представить человека с таким доходом и вашей активностью на форуме вместе с вашими графиками.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:05

  барабашов написав:hume
Зато коммерция на первых этажах при такой адской плотности людей с доходом из Киева фэйслесса заиграет ярчайшими красками.
Там только аптек надо будет десяток, за микрорестики типа распивочных при винных бутиках промолчу.
Да и Морей Пиваса пяток можно будет открывать. А еще ателье, стоматологии, Новые Почты разные...

Сделал самую большую ошибку и не взял на двоих с человеком 70 квадратов комерции в варшавском по 2 куе. Побоялся права собственности на двоих, а самому не хватало.ю эх.б
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:13

  hume написав:
  барабашов написав:hume
Зато коммерция на первых этажах при такой адской плотности людей с доходом из Киева фэйслесса заиграет ярчайшими красками.
Там только аптек надо будет десяток, за микрорестики типа распивочных при винных бутиках промолчу.
Да и Морей Пиваса пяток можно будет открывать. А еще ателье, стоматологии, Новые Почты разные...

Сделал самую большую ошибку и не взял на двоих с человеком 70 квадратов комерции в варшавском по 2 куе. Побоялся права собственности на двоих, а самому не хватало.ю эх.б

Ну по 2.5к еще можно найти переуступку, на olx полно предложений.
Вы реально думаете, что это было самая большая ошибка? :) Ну взяли бы, а что дальше? Аргументируйте, в чем ошибка
Sidus
 
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