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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:57
zРадио написав:
Удивительная логика у короля обезьян - проблемы бедных могут колыхать только самих бедных? А как же тогда Черняк, Корогодский... Да что там они - а Билл Гейтс, Уоррен Баффетт?
Возвращаясь ко мне - я на Панамере не езжу, это правда. Но на одну турбированную с полным фаршем в год с зарплаты и бонусов зарабатываю. А езжу на корпоративной Камри - телка Никонова даже не посмотрит. Такая вот печаль
Радио, панама turbo 4.0 со всякими там керамическими тормозами стоит порядка 250к.
Т.е. в среднегодовом исчислении ежемесячно у вас ровно 20куе
? Я правильно посчитал ?
Сложно представить человека с таким доходом и вашей активностью на форуме вместе с вашими графиками.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:05
барабашов написав:hume
Зато коммерция на первых этажах при такой адской плотности людей с доходом из Киева фэйслесса заиграет ярчайшими красками.
Там только аптек надо будет десяток, за микрорестики типа распивочных при винных бутиках промолчу.
Да и Морей Пиваса пяток можно будет открывать. А еще ателье, стоматологии, Новые Почты разные...
Сделал самую большую ошибку и не взял на двоих с человеком 70 квадратов комерции в варшавском по 2 куе. Побоялся права собственности на двоих, а самому не хватало.ю эх.б
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hume
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:13
hume написав: барабашов написав:hume
Зато коммерция на первых этажах при такой адской плотности людей с доходом из Киева фэйслесса заиграет ярчайшими красками.
Там только аптек надо будет десяток, за микрорестики типа распивочных при винных бутиках промолчу.
Да и Морей Пиваса пяток можно будет открывать. А еще ателье, стоматологии, Новые Почты разные...
Сделал самую большую ошибку и не взял на двоих с человеком 70 квадратов комерции в варшавском по 2 куе. Побоялся права собственности на двоих, а самому не хватало.ю эх.б
Ну по 2.5к еще можно найти переуступку, на olx полно предложений.
Вы реально думаете, что это было самая большая ошибка?
Ну взяли бы, а что дальше? Аргументируйте, в чем ошибка
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Sidus
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