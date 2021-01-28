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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:57
zРадио написав:
Удивительная логика у короля обезьян - проблемы бедных могут колыхать только самих бедных? А как же тогда Черняк, Корогодский... Да что там они - а Билл Гейтс, Уоррен Баффетт?
Возвращаясь ко мне - я на Панамере не езжу, это правда. Но на одну турбированную с полным фаршем в год с зарплаты и бонусов зарабатываю. А езжу на корпоративной Камри - телка Никонова даже не посмотрит. Такая вот печаль
Радио, панама turbo 4.0 со всякими там керамическими тормозами стоит порядка 250к.
Т.е. в среднегодовом исчислении ежемесячно у вас ровно 20куе
? Я правильно посчитал ?
Сложно представить человека с таким доходом и вашей активностью на форуме вместе с вашими графиками.
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vladimir07
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:05
барабашов написав:hume
Зато коммерция на первых этажах при такой адской плотности людей с доходом из Киева фэйслесса заиграет ярчайшими красками.
Там только аптек надо будет десяток, за микрорестики типа распивочных при винных бутиках промолчу.
Да и Морей Пиваса пяток можно будет открывать. А еще ателье, стоматологии, Новые Почты разные...
Сделал самую большую ошибку и не взял на двоих с человеком 70 квадратов комерции в варшавском по 2 куе. Побоялся права собственности на двоих, а самому не хватало.ю эх.б
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hume
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:13
hume написав: барабашов написав:hume
Зато коммерция на первых этажах при такой адской плотности людей с доходом из Киева фэйслесса заиграет ярчайшими красками.
Там только аптек надо будет десяток, за микрорестики типа распивочных при винных бутиках промолчу.
Да и Морей Пиваса пяток можно будет открывать. А еще ателье, стоматологии, Новые Почты разные...
Сделал самую большую ошибку и не взял на двоих с человеком 70 квадратов комерции в варшавском по 2 куе. Побоялся права собственности на двоих, а самому не хватало.ю эх.б
Ну по 2.5к еще можно найти переуступку, на olx полно предложений.
Вы реально думаете, что это было самая большая ошибка?
Ну взяли бы, а что дальше? Аргументируйте, в чем ошибка
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Sidus
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:28
vladimir07 написав:
kingkongovets написав:
и я не говорил о рядовых сотрудниках отдела аренды - речь идет о лице приближенном к императору, правой руке можно сказать
и да - я знаю этого человека очень хорошо и достаточно давно, поэтому ни о каких фантазиях и приумножении речь не идет
Почему "девочкой" называете ? Никонову порядка 55, правой руке не должно быть 25.
ну ок, молодо выглядящая женщина - так лучше?) просто давно знакомы, да и мне давно уже не 30
100 раз уже пожалел, шо об этом упомянул, капец просто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:32
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:33
hume написав: барабашов написав:hume
Зато коммерция на первых этажах при такой адской плотности людей с доходом из Киева фэйслесса заиграет ярчайшими красками.
Там только аптек надо будет десяток, за микрорестики типа распивочных при винных бутиках промолчу.
Да и Морей Пиваса пяток можно будет открывать. А еще ателье, стоматологии, Новые Почты разные...
Сделал самую большую ошибку и не взял на двоих с человеком 70 квадратов комерции в варшавском по 2 куе. Побоялся права собственности на двоих, а самому не хватало.ю эх.б
я думав тут Доолярчик одни "бідний родич", а тут он воно як.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:48
Sidus написав:
Ну по 2.5к еще можно найти переуступку, на olx полно предложений.
Вы реально думаете, что это было самая большая ошибка?
Ну взяли бы, а что дальше? Аргументируйте, в чем ошибка
В том, что по 16 баксов там сдавалось уже при заселении варшавского. 20 баксов аренды в легкую.
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hume
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:54
Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ...
Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.
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airmax78
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:03
Первый написав:
Дядько у відосику про імпатеку сказав, що з людей у яких достатній дохід на імпатеку, білі доходи лише у 1/3. У решти зп у конверті.
Я у шоці. Невже статистика БРЕШЕ?
Чи ту частину відосику пропустити
А подумать - не? Он говорит о пользователях кредитных продуктов. В рознице это бедные, а не богатые. Последние свои квартирные вопросы давно решили и никаких ипотек не ждут. Люди среднего достатка, по большей части, тоже. Не вы ли здесь громче всех кричали, что недвижимость доступна? Впрочем, я и само существование зарплат в конвертах никогда не отрицал. Я объяснял, почему этим можно пренебречь (потому что наряду с фактором, занижающим реальные доходы по Госстату, есть и фактор, их завышающий - вспоминайте)
vladimir07 написав:
Радио, панама turbo 4.0 со всякими там керамическими тормозами стоит порядка 250к.
Т.е. в среднегодовом исчислении ежемесячно у вас ровно 20куе
? Я правильно посчитал ?
Сложно представить человека с таким доходом и вашей активностью на форуме вместе с вашими графиками.
Не завидуйте. И если вам от этого станет легче, то я имел в виду сумму на 10% меньше, и плюс-минус треть от нее формируют бонусы, которые нужно заработать, выполняя достаточно агрессивные P&L цели). Что до вашего замечания - бросьте уже. И посмотрите, сколько более успешных людей проявляют ничуть не меньшую социальную активность просто потому что им так хочется
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zРадио
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:06
airmax78 написав:
Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ...
Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.
Та да, такое впечатление, что рынок новостроев Киева пошел в саморазогрев.
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