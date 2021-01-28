Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:03

Первый написав: Дядько у відосику про імпатеку сказав, що з людей у яких достатній дохід на імпатеку, білі доходи лише у 1/3. У решти зп у конверті.

Я у шоці. Невже статистика БРЕШЕ?

Чи ту частину відосику пропустити Дядько у відосику про імпатеку сказав, що з людей у яких достатній дохід на імпатеку, білі доходи лише у 1/3. У решти зп у конверті.Я у шоці. Невже статистика БРЕШЕ?Чи ту частину відосику пропустити

vladimir07 написав: Радио, панама turbo 4.0 со всякими там керамическими тормозами стоит порядка 250к.

Т.е. в среднегодовом исчислении ежемесячно у вас ровно 20куе ? Я правильно посчитал ?

Сложно представить человека с таким доходом и вашей активностью на форуме вместе с вашими графиками. Радио, панама turbo 4.0 со всякими там керамическими тормозами стоит порядка 250к.Т.е. в среднегодовом исчислении ежемесячно у вас ровно? Я правильно посчитал ?Сложно представить человека с таким доходом и вашей активностью на форуме вместе с вашими графиками.

А подумать - не? Он говорит о пользователях кредитных продуктов. В рознице это бедные, а не богатые. Последние свои квартирные вопросы давно решили и никаких ипотек не ждут. Люди среднего достатка, по большей части, тоже. Не вы ли здесь громче всех кричали, что недвижимость доступна? Впрочем, я и само существование зарплат в конвертах никогда не отрицал. Я объяснял, почему этим можно пренебречь (потому что наряду с фактором, занижающим реальные доходы по Госстату, есть и фактор, их завышающий - вспоминайте)Не завидуйте. И если вам от этого станет легче, то я имел в виду сумму на 10% меньше, и плюс-минус треть от нее формируют бонусы, которые нужно заработать, выполняя достаточно агрессивные P&L цели). Что до вашего замечания - бросьте уже. И посмотрите, сколько более успешных людей проявляют ничуть не меньшую социальную активность просто потому что им так хочется