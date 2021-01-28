Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ... Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.
Может и нам посчастливиться о них узнать (с пруфами, само собой)? А то какой-то бессвязный треп ни о чем получается. И это при том, Максим, что тебе есть на что конкретное ответить чуть выше по тексту. Но ты это тупо игнорируешь и продолжаешь свою переможную браваду
zРадио написав:Следуя описанной логике, в 2021-м недвижимость следует продавать, а не покупать, после 5 лет безудержного роста. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!
Рост был только последние пару лет и эти копейки это не рост, это начало роста. Зачем выходить в начале восходящего тренда? Продавать сейчас это как продавать в 2003. Кстати некоторые так и делали. Уходили в аренду и ждали обвала. Слышал такие истории.
Залишу тут посилання, акція = можно безкоштовно почитати прогнози хвильовиків Еліота.
Хто вірить, хто ні = час покаже, основне, шо чекати залишилось тільки рік )))
zРадио написав:Следуя описанной логике, в 2021-м недвижимость следует продавать, а не покупать, после 5 лет безудержного роста. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!
Рост был только последние пару лет и эти копейки это не рост, это начало роста. Зачем выходить в начале восходящего тренда? Продавать сейчас это как продавать в 2003. Кстати некоторые так и делали. Уходили в аренду и ждали обвала. Слышал такие истории.
Залишу тут посилання, акція = можно безкоштовно почитати прогнози хвильовиків Еліота.
Хто вірить, хто ні = час покаже, основне, шо чекати залишилось тільки рік )))