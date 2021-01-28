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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6392639363946395

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:10

  airmax78 написав:Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ...
Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.


Может и нам посчастливиться о них узнать (с пруфами, само собой)? А то какой-то бессвязный треп ни о чем получается. И это при том, Максим, что тебе есть на что конкретное ответить чуть выше по тексту. Но ты это тупо игнорируешь и продолжаешь свою переможную браваду :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:24

zРадио да я, честно говоря, уже сам не рад. Надеялся пока закончу ремонт, чуть подкоплю и, может, еще что-то куплю. Но смотрю, что уже без доступной ипотеки мне не обойтись.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:24

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Следуя описанной логике, в 2021-м недвижимость следует продавать, а не покупать, после 5 лет безудержного роста. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!

Рост был только последние пару лет и эти копейки это не рост, это начало роста. Зачем выходить в начале восходящего тренда?
Продавать сейчас это как продавать в 2003. Кстати некоторые так и делали. Уходили в аренду и ждали обвала. Слышал такие истории.

Залишу тут посилання, акція = можно безкоштовно почитати прогнози хвильовиків Еліота.

Хто вірить, хто ні = час покаже, основне, шо чекати залишилось тільки рік )))

Основне, що вони прогнозують - це те, що 2021 = 1929 і нас чекають не особливо приємні події.
https://www.elliottwave.com/Free-Events ... US/Reports
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:29

  change_pm написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Следуя описанной логике, в 2021-м недвижимость следует продавать, а не покупать, после 5 лет безудержного роста. Но ваша логика почему-то работает на всем, чем угодно, только не на бетоне, потому что топите вы за обратное!

Рост был только последние пару лет и эти копейки это не рост, это начало роста. Зачем выходить в начале восходящего тренда?
Продавать сейчас это как продавать в 2003. Кстати некоторые так и делали. Уходили в аренду и ждали обвала. Слышал такие истории.

Залишу тут посилання, акція = можно безкоштовно почитати прогнози хвильовиків Еліота.

Хто вірить, хто ні = час покаже, основне, шо чекати залишилось тільки рік )))

Основне, що вони прогнозують - це те, що 2021 = 1929 і нас чекають не особливо приємні події.
https://www.elliottwave.com/Free-Events ... US/Reports

Вообще цифры не пляшут. 2029=1929 вот это я понимаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:30

  airmax78 написав:zРадио да я, честно говоря, уже сам не рад. Надеялся пока закончу ремонт, чуть подкоплю и, может, еще что-то куплю. Но смотрю, что уже без доступной ипотеки мне не обойтись.


Так конкретика будет? Или не дождусь?


  change_pm написав:Залишу тут посилання, акція = можно безкоштовно почитати прогнози хвильовиків Еліота.

Хто вірить, хто ні = час покаже, основне, шо чекати залишилось тільки рік )))

Основне, що вони прогнозують - це те, що 2021 = 1929 і нас чекають не особливо приємні події.
https://www.elliottwave.com/Free-Events ... US/Reports


Какой Эллиотт, ты о чем? Тут своя атмосфера. Кухар(ки), злыдни и девочки Никонова :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это сборище hbbgafов каждый год кризис обещает:
https://www.elliottwave.com/Economy/Her ... -Recession
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:41

  airmax78 написав:Вообще цифры не пляшут. 2029=1929 вот это я понимаю.

Помолимось....

Імхо, 1921 не равно 2021, тому в 2022 ми прийдемо падаючи...

Чекати недовго, скоро все побачимо на свої очі ))) чи зріст буде, чи падіння...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:45

  airmax78 написав:Это сборище hbbgafов каждый год кризис обещает:
https://www.elliottwave.com/Economy/Her ... -Recession

Ну, 2020 вони в грудні 2019 передбачили... Побачимо...

зі. Нагадію аналогію з антибіотиками .... Приймаєш, примаєш, а потім суперінфекція і усе)))

Так і з друкуванням бабла, друкуєш - допомагає = фонда росте, але щоб перейти на новий цикл, треба списати всі борги, інакше коняка далі не потягне)))

Тому кризі - бути! :twisted:
change_pm
 
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