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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6394639563966397>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:15

  airmax78 написав:zРадио да я, честно говоря, уже сам не рад. Надеялся пока закончу ремонт, чуть подкоплю и, может, еще что-то куплю. Но смотрю, что уже без доступной ипотеки мне не обойтись.

Чтобы снова в ремонт влезть и все по кругу?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:17

  Унуноктий написав:всё таки решил, куплю себе небольшой домик в Гатном

Домик - это хорошо! Поздравляю!

Один из тех, ссылки на которые кидали сюда или что-то готовое?
Востаннє редагувалось Sidus в П'ят 29 січ, 2021 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:18

  hume написав:
  Sidus написав:
Ну по 2.5к еще можно найти переуступку, на olx полно предложений.
Вы реально думаете, что это было самая большая ошибка? :) Ну взяли бы, а что дальше? Аргументируйте, в чем ошибка

В том, что по 16 баксов там сдавалось уже при заселении варшавского. 20 баксов аренды в легкую.

20 баксов аренды в легкую? Это вам так риелтор сказал?
Мне нравится читать, как в последнее время риелторы начали почти поголовно окупаемость считать в продаваемых обьектах...я как правило читаю и смеюсь, так как их окупаемость курам на смех, исходя из цифр с потолка.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:19

  airmax78 написав:Это сборище hbbgafов каждый год кризис обещает:
https://www.elliottwave.com/Economy/Her ... -Recession


Эксперт кризис уже идет.
Или "напечатали" за 1 год 4ю часть мирового фиата от хорошей жизни?

Когда пожар тушат пачками долларов, что бы не успевало разгорется, это не значит что кризиса нету.

Так что нагребайте растишки первичку бетон, варшавские в зажопье по 3к коммерцию и считайте что жисТь удалась )))))
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:25

  airmax78 написав:Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ...
Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.

паровоз хорошо разогнался в 20м, теперь не остановится, только вперед, только новые вершины
spekulant
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:29

  spekulant написав:
  airmax78 написав:Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ...
Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.

паровоз хорошо разогнался в 20м, теперь не остановится, только вперед, только новые вершины

пора срывать стоп-кран.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:31

  Sidus написав:
  Унуноктий написав:всё таки решил, куплю себе небольшой домик в Гатном

Домик - это хорошо! Поздравляю!

Один из тех, ссылки на которые кидали сюда или что-то готовое?

готовое хочу что то типа такого
https://www.olx.ua/obyavlenie/70000-pro ... EixZE.html
https://omegatv.ua/ Омега ТВ интерактивное телевидение промокод для бесплатного просмотра mediaexpert
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Сделал самую большую ошибку и не взял на двоих с человеком 70 квадратов комерции в варшавском по 2 куе. Побоялся права собственности на двоих, а самому не хватало.ю эх.б
А что стоит перевести жилую?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:37

  Унуноктий написав:
  Sidus написав:
  Унуноктий написав:всё таки решил, куплю себе небольшой домик в Гатном

Домик - это хорошо! Поздравляю!

Один из тех, ссылки на которые кидали сюда или что-то готовое?

готовое хочу что то типа такого
https://www.olx.ua/obyavlenie/70000-pro ... EixZE.html


земли оч мало
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trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:42

  Sidus написав:
  hume написав:
  Sidus написав:
Ну по 2.5к еще можно найти переуступку, на olx полно предложений.
Вы реально думаете, что это было самая большая ошибка? :) Ну взяли бы, а что дальше? Аргументируйте, в чем ошибка

В том, что по 16 баксов там сдавалось уже при заселении варшавского. 20 баксов аренды в легкую.

20 баксов аренды в легкую? Это вам так риелтор сказал?
Мне нравится читать, как в последнее время риелторы начали почти поголовно окупаемость считать в продаваемых обьектах...я как правило читаю и смеюсь, так как их окупаемость курам на смех, исходя из цифр с потолка.

Я смотрю ваши посты и такое ощущение, что вы сами себя уговариваете в невыгодности инвестиций в недвижимость. "ну просить не означает сдать", чтоб говорить нужно сперва зафиксировать прибыль", "это все рассказы риэлторов" и ТД. Я когда рассматривал к покупке нежилое в Варшавском походил и поспрашиваю арендаторов, цена крутилась вокруг 15-16 ти баксов.
Сейчас же по 11-12 баксов сдают подвал (цоколь) на -1. Это же не тяжело проверить. Как только гвно комплекс плотнее набьется любителями нового жилья, тогда нежилая сделает ещё процентов 15
hume
 
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