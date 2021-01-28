Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав: Ну по 2.5к еще можно найти переуступку, на olx полно предложений. Вы реально думаете, что это было самая большая ошибка? Ну взяли бы, а что дальше? Аргументируйте, в чем ошибка
В том, что по 16 баксов там сдавалось уже при заселении варшавского. 20 баксов аренды в легкую.
20 баксов аренды в легкую? Это вам так риелтор сказал? Мне нравится читать, как в последнее время риелторы начали почти поголовно окупаемость считать в продаваемых обьектах...я как правило читаю и смеюсь, так как их окупаемость курам на смех, исходя из цифр с потолка.
airmax78 написав:Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ... Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.
паровоз хорошо разогнался в 20м, теперь не остановится, только вперед, только новые вершины
airmax78 написав:Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ... Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.
паровоз хорошо разогнался в 20м, теперь не остановится, только вперед, только новые вершины
пора срывать стоп-кран.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Sidus написав: Ну по 2.5к еще можно найти переуступку, на olx полно предложений. Вы реально думаете, что это было самая большая ошибка? Ну взяли бы, а что дальше? Аргументируйте, в чем ошибка
В том, что по 16 баксов там сдавалось уже при заселении варшавского. 20 баксов аренды в легкую.
20 баксов аренды в легкую? Это вам так риелтор сказал? Мне нравится читать, как в последнее время риелторы начали почти поголовно окупаемость считать в продаваемых обьектах...я как правило читаю и смеюсь, так как их окупаемость курам на смех, исходя из цифр с потолка.
Я смотрю ваши посты и такое ощущение, что вы сами себя уговариваете в невыгодности инвестиций в недвижимость. "ну просить не означает сдать", чтоб говорить нужно сперва зафиксировать прибыль", "это все рассказы риэлторов" и ТД. Я когда рассматривал к покупке нежилое в Варшавском походил и поспрашиваю арендаторов, цена крутилась вокруг 15-16 ти баксов. Сейчас же по 11-12 баксов сдают подвал (цоколь) на -1. Это же не тяжело проверить. Как только гвно комплекс плотнее набьется любителями нового жилья, тогда нежилая сделает ещё процентов 15