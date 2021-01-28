Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах
Это была цитата или имхо или шутка?
Так жить нельзя. Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры. РН одной из самых недооцененных,но в то же время одной из самых бедных стран Европы.
А теперь что касается рынка недвижимости.
Я считаю,что дело пахнет "огромным унитазом".
РН - тонет. Все эти разговоры о потенциальных клиентах рынка жилья - это сравнительно небольшие "частности", не определяющие общий тренд.
А суть всего, и причина будущего тренда - то же ,что и относительно гривны - это пирамида ОВГЗ.
Кто-то еще покупает недвижимость пачками. Но все видят, что рентабельность вложений - летит в пропасть.
Другое дело ОВГЗ. Они гривневые, государство напечатает и отдаст. 12% ОВГЗ - это то,что не только убивает будущее гривны, это также и то,что убивает в будущем РН.
Какай смысл большим дядям играть на РН, с отдачей через 20-30 лет. Если тут под боком азартные игры с государством и можно в легкую и почти без риска срубить 12%,да еще может что-то на летней курсовой разнице бонусом срубить.
ОВГЗ убивает еще и экономику, зачем кредитовать под 16% немногочисленные прибыльные экспортные компании, если можно без рисков и заморочек купить ту же ценную макулатуру.
Таким образом : ОВГЗ приканчивает: -и кредитование реал.сектора, а вместе с ним и экономику в целом и темпы роста ВВП -и будущее РН - и реальную, а не дутую ипотеку -и играет на практически неизбежную девальвацию гривну
Как они собираются пропетлять, я лично не вижу. Это удар с трех сторон, а ведь бабла надо все больше и больше, карточный домик растет с каждым месяцем.
Что касаемо страданий тут о том,что кто-то не купил по 2 штуки коммерц,да еще с геммороем в виде напарника. Любой напарник - это головная боль на весь срок инвестиции, глупее не придумаешь, к слову.
Сумма - почти под сотку зелени хотели вложить в этот Варшавский. Ну не знаю, у нас пол-Львова ,образно говоря конечно (на самом деле просто десятки магазинов), в самом центре в самых ранее топовых локациях либо пустые стоят, либо собственники аренду скидывают, особо отчаявшиеся и в 2 раза даже, есть пока единичные,но реальные примеры в центре. Кто не верит, можно посмотреть ул.Банковая по гуглу, типа Липки в Киеве,самый центр,мега проходная ,фантастический трафик, огромные фасадные витрины, топовое помещение, цена аренды до марта - 110 тыс.грн. в месяц, сейчас стоит 65 тыс.грн. в месяц (метраж 130 плюс 180 подвальный уровень, все с ремонтом,вместе получается 310 кв.м. в центре города, ну ладно пусть подвал - 0 грн.,но все равно 130 метров для центра - и 65 тыс .грн несколько месяцев не могут сдать - это что, если не индикатор будущего кризиса на РН.
Сотка зелени, можно рискнуть лучше и в евро перевести, ему обещают сравнительно неплохой тренд. А свежее евро под рукой - это и на лечение ( если что не дай бог), и на образование детей, и на отдых, и на релакс, просто на хорошую жизнь ( годы ведь уходят и их ничем не купишь) А сомнительные 16 долларов за 1 кв.м. - так в случает девальвации -оно посыпется и уже сыпется, а еще конкурентные комерц. площади рядом наштампуют, это ведь не центр Киева.
Там тот банкир в ролике говорил (на той же странице,где ссылка), что правительство не разбирается в банковском деле. Похоже,оно (правительство) вообще мало в чем разбирается, судя по решениям. А ипотека эта под 7% - обычный фарс.
Большая часть населения просто нищая, кредитуется в швидкогрошах и ломбардах. Вешать на себя ярмо в условиях,когда можно с работой распрощаться - пусть даже и под 11% - это развне что расчитывать на очень глубокую скачкообразную девальвацию.
Почему 10-11%, а не 7% - ну так страховка,оценка, разовая комиссия, обналичка в некоторых случаях и т.п. А если на 2022-й будет закономерный "швах" и 2 млрд. денег налогоплательщиков не заложат в бюджет. Что потом делать с этим кредитом, с этим долгостроем, да еще если и работа навернется, только присоединяться к польской гастер-армии.
Ведь даже если и будет девальвация,то она не будет такой уж скачкообразной,чтобы "сделать кассу" заемщику, и потом, она же приморозит все эти ипотечные опенки-долгострои еще на дольше.
Шмынганомика,так кажется это называется. Ипотеку они будут объяснять. Пусть лучше подумают как объяснить, что люди с каждым днем все хуже живут после турборежима "мега-успешных"реформ.
Твердо жду коррекции на РН, и медленной девальвации гривны. В лучшем случае. В худшее - предполагающее полный завал пирамиды ОВГЗ - не хочется верить.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 29 січ, 2021 23:00, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
airmax78 написав:Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ... Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.
паровоз хорошо разогнался в 20м, теперь не остановится, только вперед, только новые вершины
пора срывать стоп-кран.
по хорошему да, иначе больно падать будет, но ипотека на жилье молодым семьям мне кажется наоборот еще немного угольку подкинет
airmax78 написав:Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ... Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.
паровоз хорошо разогнался в 20м, теперь не остановится, только вперед, только новые вершины
пора срывать стоп-кран.[/quote]
по хорошему да, иначе больно падать будет, но ипотека на жилье молодым семьям мне кажется наоборот еще немного угольку подкинет[/quote]
согласен, импатека большое зло для кржн.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
hume написав:В том, что по 16 баксов там сдавалось уже при заселении варшавского. 20 баксов аренды в легкую.
20 баксов аренды в легкую? Это вам так риелтор сказал? Мне нравится читать, как в последнее время риелторы начали почти поголовно окупаемость считать в продаваемых обьектах...я как правило читаю и смеюсь, так как их окупаемость курам на смех, исходя из цифр с потолка.
Я смотрю ваши посты и такое ощущение, что вы сами себя уговариваете в невыгодности инвестиций в недвижимость. "ну просить не означает сдать", чтоб говорить нужно сперва зафиксировать прибыль", "это все рассказы риэлторов" и ТД. Я когда рассматривал к покупке нежилое в Варшавском походил и поспрашиваю арендаторов, цена крутилась вокруг 15-16 ти баксов. Сейчас же по 11-12 баксов сдают подвал (цоколь) на -1. Это же не тяжело проверить. Как только гвно комплекс плотнее набьется любителями нового жилья, тогда нежилая сделает ещё процентов 15
Не совсем так, недвижимость - хороший инструмент для инвестиций, вопрос лишь цены и рентабельности. А вот Варшавский по 3к я действительно не считаю хорошей инвестицией, не знаю кто с вами так разотровенничался из арендаторов, но цоколи даже в центре дешевле 11 баксов сдаются, это вообще считается сейчас неликвид и никто туда идти не хочет.
hume написав:Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах
Это была цитата или имхо или шутка?
Так жить нельзя. Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры. РН одной из самых недооцененных,но в то же время одной из самых бедных стран Европы.
А теперь что касается рынка недвижимости.
Я считаю,что дело пахнет "огромным унитазом".
РН - тонет. Все эти разговоры о потенциальных клиентах рынка жилья - это сравнительно небольшие "частности", не определяющие общий тренд.
А суть всего, и причина будущего тренда - то же ,что и относительно гривны - это пирамида ОВГЗ.
Кто-то еще покупает недвижимость пачками. Но все видят, что рентабельность вложений - летит в пропасть.
Другое дело ОВГЗ. Они гривневые, государство напечатает и отдаст. 12% ОВГЗ - это то,что не только убивает будущее гривны, это также и то,что убивает в будущем РН.
Какай смысл большим дядям играть на РН, с отдачей через 20-30 лет. Если тут под боком азартные игры с государством и можно в легкую и почти без риска срубить 12%,да еще может что-то на летней курсовой разнице бонусом срубить.
ОВГЗ убивает еще и экономику, зачем кредитовать под 16% немногочисленные прибыльные экспортные компании, если можно без рисков и заморочек купить ту же ценную макулатуру.
Таким образом : ОВГЗ приканчивает: -и кредитование реал.сектора, а вместе с ним и экономику в целом и темпы роста ВВП -и будущее РН - и реальную, а не дутую ипотеку -и играет на практически неизбежную девальвацию гривну
Как они собираются пропетлять, я лично не вижу. Это удар с трех сторон, а ведь бабла надо все больше и больше, карточный домик растет с каждым месяцем.
Что касаемо страданий тут о том,что кто-то не купил по 2 штуки коммерц,да еще с геммороем в виде напарника. Любой напарник - это головная боль на весь срок инвестиции, глупее не придумаешь, к слову.
Сумма - почти под сотку зелени хотели вложить в этот Варшавский. Ну не знаю, у нас пол-Львова ,образно говоря конечно (на самом деле просто десятки магазинов), в самом центре в самых ранее топовых локациях либо пустые стоят, либо собственники аренду скидывают, особо отчаявшиеся и в 2 раза даже, есть пока единичные,но реальные примеры в центре. Кто не верит, можно посмотреть ул.Банковая по гуглу, типа Липки в Киеве,самый центр,мега проходная ,фантастический трафик, огромные фасадные витрины, топовое помещение, цена аренды до марта - 110 тыс.грн. в месяц, сейчас стоит 65 тыс.грн. в месяц (метраж 130 плюс 180 подвальный уровень, все с ремонтом,вместе получается 310 кв.м. в центре города, ну ладно пусть подвал - 0 грн.,но все равно 130 метров для центра - и 65 тыс .грн несколько месяцев не могут сдать - это что, если не индикатор будущего кризиса на РН.
Сотка зелени, можно рискнуть лучше и в евро перевести, ему обещают сравнительно неплохой тренд. А свежее евро под рукой - это и на лечение ( если что не дай бог), и на образование детей, и на отдых, и на релакс, просто на хорошую жизнь ( годы ведь уходят и их ничем не купишь) А сомнительные 16 долларов за 1 кв.м. - так в случает девальвации -оно посыпется и уже сыпется, а еще конкурентные комерц. площади рядом наштампуют, это ведь не центр Киева.
Там тот банкир в ролике говорил (на той же странице,где ссылка), что правительство не разбирается в банковском деле. Похоже,оно (правительство) вообще мало в чем разбирается, судя по решениям. А ипотека эта под 7% - обычный фарс.
Большая часть населения просто нищая, кредитуется в швидкогрошах и ломбардах. Вешать на себя ярмо в условиях,когда можно с работой распрощаться - пусть даже и под 11% - это развне что расчитывать на очень глубокую скачкообразную девальвацию.
Почему 10-11%, а не 7% - ну так страховка,оценка, разовая комиссия, обналичка в некоторых случаях и т.п. А если на 2022-й будет закономерный "швах" и 2 млрд. денег налогоплательщиков не заложат в бюджет. Что потом делать с этим кредитом, с этим долгостроем, да еще если и работа навернется, только присоединяться к польской гастер-армии.
Ведь даже если и будет девальвация,то она не будет такой уж скачкообразной,чтобы "сделать кассу" заемщику, и потом, она же приморозит все эти ипотечные опенки-долгострои еще на дольше.
Шмынганомика,так кажется это называется. Ипотеку они будут объяснять. Пусть лучше подумают как объяснить, что люди с каждым днем все хуже живут после турборежима "мега-успешных"реформ.
Твердо жду коррекции на РН, и медленной девальвации гривны. В лучшем случае. В худшее - предполагающее полный завал пирамиды ОВГЗ - не хочется верить.
Дочитав до середини і пойняв - всьо, якщо засну то не проснуся. Далі тільки темрява і пздц...
Випий вітаміну д. Повинні пройти втомлюваність, розлади сну, депресія, подразливість, тривожність, часті зміни настрою. Також підпишись на телеграм канал варшавський. 2800 учасників... і перестань писати муйню.