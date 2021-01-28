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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6394639563966397

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:57

  Ромасик написав:
  hume написав:Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах

Зображення

Это была цитата или имхо или шутка? :)



Так жить нельзя.
Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры.
РН одной из самых недооцененных,но в то же время одной из самых бедных стран Европы.


А теперь что касается рынка недвижимости.

Я считаю,что дело пахнет "огромным унитазом".

РН - тонет.
Все эти разговоры о потенциальных клиентах рынка жилья - это сравнительно небольшие "частности", не определяющие общий тренд.

А суть всего, и причина будущего тренда - то же ,что и относительно гривны -
это пирамида ОВГЗ.

Кто-то еще покупает недвижимость пачками.
Но все видят, что рентабельность вложений - летит в пропасть.

Другое дело ОВГЗ.
Они гривневые, государство напечатает и отдаст.
12% ОВГЗ - это то,что не только убивает будущее гривны, это также и то,что убивает в будущем РН.

Какай смысл большим дядям играть на РН, с отдачей через 20-30 лет.
Если тут под боком азартные игры с государством и можно в легкую и почти без риска срубить 12%,да еще может что-то на летней курсовой разнице бонусом срубить.

ОВГЗ убивает еще и экономику, зачем кредитовать под 16% немногочисленные прибыльные экспортные компании, если можно без рисков и заморочек купить ту же ценную макулатуру.

Таким образом :
ОВГЗ приканчивает:
-и кредитование реал.сектора, а вместе с ним и экономику в целом и темпы роста ВВП
-и будущее РН
- и реальную, а не дутую ипотеку
-и играет на практически неизбежную девальвацию гривну

Как они собираются пропетлять, я лично не вижу.
Это удар с трех сторон,
а ведь бабла надо все больше и больше, карточный домик растет с каждым месяцем.

Что касаемо страданий тут о том,что кто-то не купил по 2 штуки коммерц,да еще с геммороем в виде напарника.
Любой напарник - это головная боль на весь срок инвестиции, глупее не придумаешь, к слову.

Сумма - почти под сотку зелени хотели вложить в этот Варшавский.
Ну не знаю, у нас пол-Львова ,образно говоря конечно (на самом деле просто десятки магазинов), в самом центре в самых ранее топовых локациях либо пустые стоят, либо собственники аренду скидывают, особо отчаявшиеся и в 2 раза даже, есть пока единичные,но реальные примеры в центре.
Кто не верит, можно посмотреть ул.Банковая по гуглу, типа Липки в Киеве,самый центр,мега проходная ,фантастический трафик, огромные фасадные витрины, топовое помещение, цена аренды до марта - 110 тыс.грн. в месяц, сейчас стоит 65 тыс.грн. в месяц (метраж 130 плюс 180 подвальный уровень, все с ремонтом,вместе получается 310 кв.м. в центре города, ну ладно пусть подвал - 0 грн.,но все равно 130 метров для центра - и 65 тыс .грн несколько месяцев не могут сдать - это что, если не индикатор будущего кризиса на РН.

Сотка зелени, можно рискнуть лучше и в евро перевести, ему обещают сравнительно неплохой тренд.
А свежее евро под рукой - это и на лечение ( если что не дай бог), и на образование детей, и на отдых, и на релакс, просто на хорошую жизнь ( годы ведь уходят и их ничем не купишь)
А сомнительные 16 долларов за 1 кв.м. - так в случает девальвации -оно посыпется и уже сыпется, а еще конкурентные комерц. площади рядом наштампуют, это ведь не центр Киева.

Там тот банкир в ролике говорил (на той же странице,где ссылка), что правительство не разбирается в банковском деле.
Похоже,оно (правительство) вообще мало в чем разбирается, судя по решениям.
А ипотека эта под 7% - обычный фарс.

Большая часть населения просто нищая, кредитуется в швидкогрошах и ломбардах.
Вешать на себя ярмо в условиях,когда можно с работой распрощаться - пусть даже и под 11% - это развне что расчитывать на очень глубокую скачкообразную девальвацию.

Почему 10-11%, а не 7% - ну так страховка,оценка, разовая комиссия, обналичка в некоторых случаях и т.п.
А если на 2022-й будет закономерный "швах" и 2 млрд. денег налогоплательщиков не заложат в бюджет.
Что потом делать с этим кредитом,
с этим долгостроем,
да еще если и работа навернется,
только присоединяться к польской гастер-армии.

Ведь даже если и будет девальвация,то она не будет такой уж скачкообразной,чтобы "сделать кассу" заемщику, и потом, она же приморозит все эти ипотечные опенки-долгострои еще на дольше.

Шмынганомика,так кажется это называется.
Ипотеку они будут объяснять.
Пусть лучше подумают как объяснить, что люди с каждым днем все хуже живут после турборежима "мега-успешных"реформ.

Твердо жду коррекции на РН, и медленной девальвации гривны.
В лучшем случае.
В худшее - предполагающее полный завал пирамиды ОВГЗ - не хочется верить.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 29 січ, 2021 23:00, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:58

  remark написав:
  spekulant написав:
  airmax78 написав:Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ...
Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.

паровоз хорошо разогнался в 20м, теперь не остановится, только вперед, только новые вершины

пора срывать стоп-кран.

по хорошему да, иначе больно падать будет, но ипотека на жилье молодым семьям мне кажется наоборот еще немного угольку подкинет
spekulant
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:02

  spekulant написав:
  airmax78 написав:Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ...
Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.

паровоз хорошо разогнался в 20м, теперь не остановится, только вперед, только новые вершины

пора срывать стоп-кран.[/quote]

по хорошему да, иначе больно падать будет, но ипотека на жилье молодым семьям мне кажется наоборот еще немного угольку подкинет[/quote]

согласен, импатека большое зло для кржн.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Друзья, привлекайте дизайнеров к ремонту. Не делайте так: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-so ... Jx3cR.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:08

  Автор77 написав:Другое дело ОВГЗ.
Они гривневые, государство напечатает и отдаст.
12% ОВГЗ - это то,что не только убивает будущее гривны, это также и то,что убивает в будущем РН.

в ОВГЗ надо заходить отмытыми деньгами. А в ТТ, говорят, можно занести чемоданами ;)
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:09

  remark написав:
согласен, импатека большое зло для кржн.

Все цивилизованные инструменты - зло для Украины. У нас свой уникальный путь: путь боли и страданий.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:10

  hume написав:
  Sidus написав:
  hume написав:В том, что по 16 баксов там сдавалось уже при заселении варшавского. 20 баксов аренды в легкую.

20 баксов аренды в легкую? Это вам так риелтор сказал?
Мне нравится читать, как в последнее время риелторы начали почти поголовно окупаемость считать в продаваемых обьектах...я как правило читаю и смеюсь, так как их окупаемость курам на смех, исходя из цифр с потолка.

Я смотрю ваши посты и такое ощущение, что вы сами себя уговариваете в невыгодности инвестиций в недвижимость. "ну просить не означает сдать", чтоб говорить нужно сперва зафиксировать прибыль", "это все рассказы риэлторов" и ТД. Я когда рассматривал к покупке нежилое в Варшавском походил и поспрашиваю арендаторов, цена крутилась вокруг 15-16 ти баксов.
Сейчас же по 11-12 баксов сдают подвал (цоколь) на -1. Это же не тяжело проверить. Как только гвно комплекс плотнее набьется любителями нового жилья, тогда нежилая сделает ещё процентов 15

Не совсем так, недвижимость - хороший инструмент для инвестиций, вопрос лишь цены и рентабельности. А вот Варшавский по 3к я действительно не считаю хорошей инвестицией, не знаю кто с вами так разотровенничался из арендаторов, но цоколи даже в центре дешевле 11 баксов сдаются, это вообще считается сейчас неликвид и никто туда идти не хочет.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:13

  Автор77 написав:
  Ромасик написав:
  hume написав:Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах

Зображення

Это была цитата или имхо или шутка? :)



Так жить нельзя.
Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры.
РН одной из самых недооцененных,но в то же время одной из самых бедных стран Европы.


А теперь что касается рынка недвижимости.

Я считаю,что дело пахнет "огромным унитазом".

РН - тонет.
Все эти разговоры о потенциальных клиентах рынка жилья - это сравнительно небольшие "частности", не определяющие общий тренд.

А суть всего, и причина будущего тренда - то же ,что и относительно гривны -
это пирамида ОВГЗ.

Кто-то еще покупает недвижимость пачками.
Но все видят, что рентабельность вложений - летит в пропасть.

Другое дело ОВГЗ.
Они гривневые, государство напечатает и отдаст.
12% ОВГЗ - это то,что не только убивает будущее гривны, это также и то,что убивает в будущем РН.

Какай смысл большим дядям играть на РН, с отдачей через 20-30 лет.
Если тут под боком азартные игры с государством и можно в легкую и почти без риска срубить 12%,да еще может что-то на летней курсовой разнице бонусом срубить.

ОВГЗ убивает еще и экономику, зачем кредитовать под 16% немногочисленные прибыльные экспортные компании, если можно без рисков и заморочек купить ту же ценную макулатуру.

Таким образом :
ОВГЗ приканчивает:
-и кредитование реал.сектора, а вместе с ним и экономику в целом и темпы роста ВВП
-и будущее РН
- и реальную, а не дутую ипотеку
-и играет на практически неизбежную девальвацию гривну

Как они собираются пропетлять, я лично не вижу.
Это удар с трех сторон,
а ведь бабла надо все больше и больше, карточный домик растет с каждым месяцем.

Что касаемо страданий тут о том,что кто-то не купил по 2 штуки коммерц,да еще с геммороем в виде напарника.
Любой напарник - это головная боль на весь срок инвестиции, глупее не придумаешь, к слову.

Сумма - почти под сотку зелени хотели вложить в этот Варшавский.
Ну не знаю, у нас пол-Львова ,образно говоря конечно (на самом деле просто десятки магазинов), в самом центре в самых ранее топовых локациях либо пустые стоят, либо собственники аренду скидывают, особо отчаявшиеся и в 2 раза даже, есть пока единичные,но реальные примеры в центре.
Кто не верит, можно посмотреть ул.Банковая по гуглу, типа Липки в Киеве,самый центр,мега проходная ,фантастический трафик, огромные фасадные витрины, топовое помещение, цена аренды до марта - 110 тыс.грн. в месяц, сейчас стоит 65 тыс.грн. в месяц (метраж 130 плюс 180 подвальный уровень, все с ремонтом,вместе получается 310 кв.м. в центре города, ну ладно пусть подвал - 0 грн.,но все равно 130 метров для центра - и 65 тыс .грн несколько месяцев не могут сдать - это что, если не индикатор будущего кризиса на РН.

Сотка зелени, можно рискнуть лучше и в евро перевести, ему обещают сравнительно неплохой тренд.
А свежее евро под рукой - это и на лечение ( если что не дай бог), и на образование детей, и на отдых, и на релакс, просто на хорошую жизнь ( годы ведь уходят и их ничем не купишь)
А сомнительные 16 долларов за 1 кв.м. - так в случает девальвации -оно посыпется и уже сыпется, а еще конкурентные комерц. площади рядом наштампуют, это ведь не центр Киева.

Там тот банкир в ролике говорил (на той же странице,где ссылка), что правительство не разбирается в банковском деле.
Похоже,оно (правительство) вообще мало в чем разбирается, судя по решениям.
А ипотека эта под 7% - обычный фарс.

Большая часть населения просто нищая, кредитуется в швидкогрошах и ломбардах.
Вешать на себя ярмо в условиях,когда можно с работой распрощаться - пусть даже и под 11% - это развне что расчитывать на очень глубокую скачкообразную девальвацию.

Почему 10-11%, а не 7% - ну так страховка,оценка, разовая комиссия, обналичка в некоторых случаях и т.п.
А если на 2022-й будет закономерный "швах" и 2 млрд. денег налогоплательщиков не заложат в бюджет.
Что потом делать с этим кредитом,
с этим долгостроем,
да еще если и работа навернется,
только присоединяться к польской гастер-армии.

Ведь даже если и будет девальвация,то она не будет такой уж скачкообразной,чтобы "сделать кассу" заемщику, и потом, она же приморозит все эти ипотечные опенки-долгострои еще на дольше.

Шмынганомика,так кажется это называется.
Ипотеку они будут объяснять.
Пусть лучше подумают как объяснить, что люди с каждым днем все хуже живут после турборежима "мега-успешных"реформ.

Твердо жду коррекции на РН, и медленной девальвации гривны.
В лучшем случае.
В худшее - предполагающее полный завал пирамиды ОВГЗ - не хочется верить.


Дочитав до середини і пойняв - всьо, якщо засну то не проснуся. Далі тільки темрява і пздц...

Випий вітаміну д. Повинні пройти втомлюваність, розлади сну, депресія, подразливість, тривожність, часті зміни настрою.
Також підпишись на телеграм канал варшавський. 2800 учасників... і перестань писати муйню.
Всім процвітання!
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