А что стоит перевести жилую?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А что стоит перевести жилую?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:37
земли оч мало
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:42
Я смотрю ваши посты и такое ощущение, что вы сами себя уговариваете в невыгодности инвестиций в недвижимость. "ну просить не означает сдать", чтоб говорить нужно сперва зафиксировать прибыль", "это все рассказы риэлторов" и ТД. Я когда рассматривал к покупке нежилое в Варшавском походил и поспрашиваю арендаторов, цена крутилась вокруг 15-16 ти баксов.
Сейчас же по 11-12 баксов сдают подвал (цоколь) на -1. Это же не тяжело проверить. Как только гвно комплекс плотнее набьется любителями нового жилья, тогда нежилая сделает ещё процентов 15
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:58
по хорошему да, иначе больно падать будет, но ипотека на жилье молодым семьям мне кажется наоборот еще немного угольку подкинет
Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:02
пора срывать стоп-кран.[/quote]
по хорошему да, иначе больно падать будет, но ипотека на жилье молодым семьям мне кажется наоборот еще немного угольку подкинет[/quote]
согласен, импатека большое зло для кржн.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Друзья, привлекайте дизайнеров к ремонту. Не делайте так:
Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:08
в ОВГЗ надо заходить отмытыми деньгами. А в ТТ, говорят, можно занести чемоданами
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:09
Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:10
Не совсем так, недвижимость - хороший инструмент для инвестиций, вопрос лишь цены и рентабельности. А вот Варшавский по 3к я действительно не считаю хорошей инвестицией, не знаю кто с вами так разотровенничался из арендаторов, но цоколи даже в центре дешевле 11 баксов сдаются, это вообще считается сейчас неликвид и никто туда идти не хочет.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:13
Дочитав до середини і пойняв - всьо, якщо засну то не проснуся. Далі тільки темрява і пздц...
Випий вітаміну д. Повинні пройти втомлюваність, розлади сну, депресія, подразливість, тривожність, часті зміни настрою.
Також підпишись на телеграм канал варшавський. 2800 учасників... і перестань писати сидячи у Львові муйню про Київ.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 29 січ, 2021 23:23, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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