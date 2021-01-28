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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:21
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Унуноктий
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:21
zРадио написав: vladimir07 написав:
Радио, панама turbo 4.0 со всякими там керамическими тормозами стоит порядка 250к.
Т.е. в среднегодовом исчислении ежемесячно у вас ровно 20куе
? Я правильно посчитал ?
Сложно представить человека с таким доходом и вашей активностью на форуме вместе с вашими графиками.
Не завидуйте. И если вам от этого станет легче, то я имел в виду сумму на 10% меньше, и плюс-минус треть от нее формируют бонусы, которые нужно заработать, выполняя достаточно агрессивные P&L цели). Что до вашего замечания - бросьте уже. И посмотрите, сколько более успешных людей проявляют ничуть не меньшую социальную активность просто потому что им так хочется
1 Я выше писал, что делиться личной информацией это тут дурной тон. Заклюют.
2 Я всегда думал, что решение пойти в бизнес, а не в аспирантуру в 90-ых было единственно правильным. Сейчас, видя доходы топовых айтишников, некоторые из которых были середнячками в мое время, ваш пример умного, но не суперумного человека, который исходя из этого поста зарабатывает около 200 тыс в год (я надеюсь после налогов) я начинаю сомневаться, правильно ли я сделал.
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Vlad442
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:29
airmax78 написав:
zРадио да я, честно говоря, уже сам не рад. Надеялся пока закончу ремонт, чуть подкоплю и, может, еще что-то куплю. Но смотрю, что уже без доступной ипотеки мне не обойтись.
Я выше писал Доллярчику, может другими словами, "не знаешь что делать, ничего не делай, лучше не сделать, чем сделать глупость". Сейчас период выжидать и накапливать финансы, а не гнаться за сиюминутной прибылью.
Трибека в свое время правильно писал что-то вроде "не умный человек гонится за возможностями, а возможности гонятся за инвестором". Даже американскую книгу скидывал про деньги, следующими за людьми, но я не прочитал, так как уже не воспринимаю себя таким человеком.
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Vlad442
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:35
Автор77 написав:Первый
На кой фиг мне твой Варшавский, пусть там не 2800 челов, а пол-Киева мечтает поселиться.
Я в киевских районах не сильно ориентируюсь, но зато,я вижу,что товрится на РН аренды Львова.
Вот если есть в Киеве какой-то самый крутой офисник в центре.
То можно сравнить - самый центр прямо напротив офисника "Риус" (но не о нем речь) 100 метровый магазин с огромным панорамной входной группой и витринами, который еще недавно по 30-50 долларов за 1 кв.м. шел,магазин все-таки,а не офис, сейчас с сентября по 15 дол. за 1 кв.м.,стоит глухо, скоро будет почти полугодичный простой.
Все центровые улицы города, на которых даже вы 2008-м ни одного свободного не было, сейчас - многие десятки пустых стритов висит месяцами.
Не орієнтуєтесь, не знаєте, але висновок написали. «Так жить нельзя.
Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры.»
По аренді теж не в курсі, якщо порівнюєте центр туристичного Львову і спальник з тисячами нових квартир Києва.
Пийте вітамін д.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:47
Первый написав: Автор77 написав:Первый
На кой фиг мне твой Варшавский, пусть там не 2800 челов, а пол-Киева мечтает поселиться.
Я в киевских районах не сильно ориентируюсь, но зато,я вижу,что товрится на РН аренды Львова.
Вот если есть в Киеве какой-то самый крутой офисник в центре.
То можно сравнить - самый центр прямо напротив офисника "Риус" (но не о нем речь) 100 метровый магазин с огромным панорамной входной группой и витринами, который еще недавно по 30-50 долларов за 1 кв.м. шел,магазин все-таки,а не офис, сейчас с сентября по 15 дол. за 1 кв.м.,стоит глухо, скоро будет почти полугодичный простой.
Все центровые улицы города, на которых даже вы 2008-м ни одного свободного не было, сейчас - многие десятки пустых стритов висит месяцами.
Не орієнтуєтесь, не знаєте, але висновок написали. «Так жить нельзя.
Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры.»
По аренді теж не в курсі, якщо порівнюєте центр туристичного Львову і спальник з тисячами нових квартир Києва.
Пийте вітамін д.
Это ответ на несуществующее уже удаленное сообщение,
я понимаю, что общая политика на то, что квартиры будут дорожать не по дням,а по часам.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Автор77
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:47
Первый написав: Автор77 написав:Первый
На кой фиг мне твой Варшавский, пусть там не 2800 челов, а пол-Киева мечтает поселиться.
Я в киевских районах не сильно ориентируюсь, но зато,я вижу,что товрится на РН аренды Львова.
Вот если есть в Киеве какой-то самый крутой офисник в центре.
То можно сравнить - самый центр прямо напротив офисника "Риус" (но не о нем речь) 100 метровый магазин с огромным панорамной входной группой и витринами, который еще недавно по 30-50 долларов за 1 кв.м. шел,магазин все-таки,а не офис, сейчас с сентября по 15 дол. за 1 кв.м.,стоит глухо, скоро будет почти полугодичный простой.
Все центровые улицы города, на которых даже вы 2008-м ни одного свободного не было, сейчас - многие десятки пустых стритов висит месяцами.
Не орієнтуєтесь, не знаєте, але висновок написали. «Так жить нельзя.
Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры.»
По аренді теж не в курсі, якщо порівнюєте центр туристичного Львову і спальник з тисячами нових квартир Києва.
Пийте вітамін д.
А я вот согласен с Автор77, Варшавский, как и многие человейники в спальниках комфорт/эконом класса - сплошной треш и угар, жить там без стресса проблематично будет.
Коммерция в таких местах спросом пользоваться будет, но естестенно арендные ставки будут как и везде на окраине Киева в спальнике, то есть никаких 20$ за м2 и близко не будет. И то это будет лет через 5, когда заселятся все, а пока большинство помещений будет пустые
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Sidus
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:51
Первый написав:
Так жить нельзя.
Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры.
РН одной из самых недооцененных,но в то же время одной из самых бедных стран Европы.
А теперь что касается рынка недвижимости.
Я считаю,что дело пахнет "огромным унитазом".
РН - тонет.
Все эти разговоры о потенциальных клиентах рынка жилья - это сравнительно небольшие "частности", не определяющие общий тренд.
А суть всего, и причина будущего тренда - то же ,что и относительно гривны -
это пирамида ОВГЗ.
Кто-то еще покупает недвижимость пачками.
Но все видят, что рентабельность вложений - летит в пропасть.
Другое дело ОВГЗ.
Они гривневые, государство напечатает и отдаст.
12% ОВГЗ - это то,что не только убивает будущее гривны, это также и то,что убивает в будущем РН.
Какай смысл большим дядям играть на РН, с отдачей через 20-30 лет.
Если тут под боком азартные игры с государством и можно в легкую и почти без риска срубить 12%,да еще может что-то на летней курсовой разнице бонусом срубить.
ОВГЗ убивает еще и экономику, зачем кредитовать под 16% немногочисленные прибыльные экспортные компании, если можно без рисков и заморочек купить ту же ценную макулатуру.
Таким образом :
ОВГЗ приканчивает:
-и кредитование реал.сектора, а вместе с ним и экономику в целом и темпы роста ВВП
-и будущее РН
- и реальную, а не дутую ипотеку
-и играет на практически неизбежную девальвацию гривну
Как они собираются пропетлять, я лично не вижу.
Это удар с трех сторон,
а ведь бабла надо все больше и больше, карточный домик растет с каждым месяцем.
Что касаемо страданий тут о том,что кто-то не купил по 2 штуки коммерц,да еще с геммороем в виде напарника.
Любой напарник - это головная боль на весь срок инвестиции, глупее не придумаешь, к слову.
Сумма - почти под сотку зелени хотели вложить в этот Варшавский.
Ну не знаю, у нас пол-Львова ,образно говоря конечно (на самом деле просто десятки магазинов), в самом центре в самых ранее топовых локациях либо пустые стоят, либо собственники аренду скидывают, особо отчаявшиеся и в 2 раза даже, есть пока единичные,но реальные примеры в центре.
Кто не верит, можно посмотреть ул.Банковая по гуглу, типа Липки в Киеве,самый центр,мега проходная ,фантастический трафик, огромные фасадные витрины, топовое помещение, цена аренды до марта - 110 тыс.грн. в месяц, сейчас стоит 65 тыс.грн. в месяц (метраж 130 плюс 180 подвальный уровень, все с ремонтом,вместе получается 310 кв.м. в центре города, ну ладно пусть подвал - 0 грн.,но все равно 130 метров для центра - и 65 тыс .грн несколько месяцев не могут сдать - это что, если не индикатор будущего кризиса на РН.
Сотка зелени, можно рискнуть лучше и в евро перевести, ему обещают сравнительно неплохой тренд.
А свежее евро под рукой - это и на лечение ( если что не дай бог), и на образование детей, и на отдых, и на релакс, просто на хорошую жизнь ( годы ведь уходят и их ничем не купишь)
А сомнительные 16 долларов за 1 кв.м. - так в случает девальвации -оно посыпется и уже сыпется, а еще конкурентные комерц. площади рядом наштампуют, это ведь не центр Киева.
Там тот банкир в ролике говорил (на той же странице,где ссылка), что правительство не разбирается в банковском деле.
Похоже,оно (правительство) вообще мало в чем разбирается, судя по решениям.
А ипотека эта под 7% - обычный фарс.
Большая часть населения просто нищая, кредитуется в швидкогрошах и ломбардах.
Вешать на себя ярмо в условиях,когда можно с работой распрощаться - пусть даже и под 11% - это развне что расчитывать на очень глубокую скачкообразную девальвацию.
Почему 10-11%, а не 7% - ну так страховка,оценка, разовая комиссия, обналичка в некоторых случаях и т.п.
А если на 2022-й будет закономерный "швах" и 2 млрд. денег налогоплательщиков не заложат в бюджет.
Что потом делать с этим кредитом,
с этим долгостроем,
да еще если и работа навернется,
только присоединяться к польской гастер-армии.
Ведь даже если и будет девальвация,то она не будет такой уж скачкообразной,чтобы "сделать кассу" заемщику, и потом, она же приморозит все эти ипотечные опенки-долгострои еще на дольше.
Шмынганомика,так кажется это называется.
Ипотеку они будут объяснять.
Пусть лучше подумают как объяснить, что люди с каждым днем все хуже живут после турборежима "мега-успешных"реформ.
Твердо жду коррекции на РН, и медленной девальвации гривны.
В лучшем случае.
В худшее - предполагающее полный завал пирамиды ОВГЗ - не хочется верить.
Это ответ на уже удаленное,несуществующее сообщение
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Автор77
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Додано: Суб 30 січ, 2021 00:02
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так понимаю,что нельзя тут писать о сравнении с РН других городов ?
Поэтому - удалил ту часть, что про другие города.
Так жить нельзя (Варшавский).
Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры.
РН одной из самых недооцененных,но в то же время одной из самых бедных стран Европы.
А теперь что касается рынка недвижимости.
Я считаю,что дело пахнет "огромным унитазом".
РН - тонет.
Все эти разговоры о потенциальных клиентах рынка жилья - это сравнительно небольшие "частности", не определяющие общий тренд.
А суть всего, и причина будущего тренда - то же ,что и относительно гривны -
это пирамида ОВГЗ.
Кто-то еще покупает недвижимость пачками.
Но все видят, что рентабельность вложений - летит в пропасть.
Другое дело ОВГЗ.
Они гривневые, государство напечатает и отдаст.
12% ОВГЗ - это то,что не только убивает будущее гривны, это также и то,что убивает в будущем РН.
Какай смысл большим дядям играть на РН, с отдачей через 20-30 лет.
Если тут под боком азартные игры с государством и можно в легкую и почти без риска срубить 12%,да еще может что-то на летней курсовой разнице бонусом срубить.
ОВГЗ убивает еще и экономику, зачем кредитовать под 16% немногочисленные прибыльные экспортные компании, если можно без рисков и заморочек купить ту же ценную макулатуру.
Таким образом :
ОВГЗ приканчивает:
-и кредитование реал.сектора, а вместе с ним и экономику в целом и темпы роста ВВП
-и будущее РН
-и играет на практически неизбежную девальвацию гривну.
Как они собираются пропетлять, я лично не вижу.
Это удар с трех сторон,
а ведь бабла надо все больше и больше, карточный домик растет с каждым месяцем.
Что касаемо страданий тут о том,что кто-то не купил по 2 штуки коммерц,да еще с геммороем в виде напарника.
Любой напарник - это головная боль на весь срок инвестиции, глупее не придумаешь, к слову.
Сумма - почти под сотку зелени.
Сотка зелени, можно рискнуть лучше и в евро перевести, ему обещают сравнительно неплохой тренд.
А свежее евро под рукой - это и на лечение ( если что не дай бог), и на образование детей, и на отдых, и на релакс, просто на хорошую жизнь ( годы ведь уходят и их ничем не купишь)
А сомнительные 16 долларов за 1 кв.м. - так в случает девальвации -оно посыпется и уже сыпется, а еще конкурентные комерц. площади рядом наштампуют, это ведь не центр Киева.
Там тот банкир в ролике говорил (на той же странице,где ссылка), что правительство не разбирается в банковском деле.
Похоже,оно (правительство) вообще мало в чем разбирается, судя по решениям.
А ипотека эта под 7% - обычный фарс.
Большая часть населения просто нищая, кредитуется в швидкогрошах и ломбардах.
Вешать на себя ярмо в условиях,когда можно с работой распрощаться - пусть даже и под 11% - это развне что расчитывать на очень глубокую скачкообразную девальвацию.
Почему 10-11%, а не 7% - ну так страховка,оценка, разовая комиссия, обналичка в некоторых случаях и т.п.
А если на 2022-й будет закономерный "швах" и 2 млрд. денег налогоплательщиков не заложат в бюджет.
Что потом делать с этим кредитом,
с этим долгостроем,
да еще если и работа навернется,
только присоединяться к польской гастер-армии.
Ведь даже если и будет девальвация,то она не будет такой уж скачкообразной,чтобы "сделать кассу" заемщику, и потом, она же приморозит все эти ипотечные опенки-долгострои еще на дольше.
Ипотеку они будут объяснять.
Пусть лучше подумают как объяснить, что люди с каждым днем все хуже живут после
Твердо жду коррекции на РН, и медленной девальвации гривны.
В лучшем случае.
В худшее - предполагающее полный завал пирамиды ОВГЗ - не хочется верить.
Востаннє редагувалось Автор77
в Суб 30 січ, 2021 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 00:03
xio13 написав:
Эксперт кризис уже идет.
Или "напечатали" за 1 год 4ю часть мирового фиата от хорошей жизни?
Когда пожар тушат пачками долларов, что бы не успевало разгорется, это не значит что кризиса нету.
Так что нагребайте растишки первичку бетон, варшавские в зажопье по 3к коммерцию и считайте что жисТь удалась )))))
Когда тушат пожар пачками новых долларов, владельцы старых пачек долларов должны напрячься, что банкет идет за их счет. Они напрягаются, о чем свидетельствует аномальный рост цен в долларах в кризисный год, который ломает даже старую схему - курс доллара растет -> цена недвиги падает.
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Vlad442
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Додано: Суб 30 січ, 2021 00:03
Автор77 написав:
Твердо жду коррекции на РН, и медленной девальвации гривны.
Здесь многие ждут. Уже много лет. Присоединяйтесь.
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airmax78
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