Первый написав:

Автор77 написав: Ромасик написав: Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах





Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах

Это была цитата или имхо или шутка? Это была цитата или имхо или шутка?

Так жить нельзя.Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры.РН одной из самых недооцененных,но в то же время одной из самых бедных стран Европы.А теперь что касается рынка недвижимости.Я считаю,что дело пахнет "огромным унитазом".РН - тонет.Все эти разговоры о потенциальных клиентах рынка жилья - это сравнительно небольшие "частности", не определяющие общий тренд.А суть всего, и причина будущего тренда - то же ,что и относительно гривны -это пирамида ОВГЗ.Кто-то еще покупает недвижимость пачками.Но все видят, что рентабельность вложений - летит в пропасть.Другое дело ОВГЗ.Они гривневые, государство напечатает и отдаст.12% ОВГЗ - это то,что не только убивает будущее гривны, это также и то,что убивает в будущем РН.Какай смысл большим дядям играть на РН, с отдачей через 20-30 лет.Если тут под боком азартные игры с государством и можно в легкую и почти без риска срубить 12%,да еще может что-то на летней курсовой разнице бонусом срубить.ОВГЗ убивает еще и экономику, зачем кредитовать под 16% немногочисленные прибыльные экспортные компании, если можно без рисков и заморочек купить ту же ценную макулатуру.Таким образом :ОВГЗ приканчивает:-и кредитование реал.сектора, а вместе с ним и экономику в целом и темпы роста ВВП-и будущее РН- и реальную, а не дутую ипотеку-и играет на практически неизбежную девальвацию гривнуКак они собираются пропетлять, я лично не вижу.Это удар с трех сторон,а ведь бабла надо все больше и больше, карточный домик растет с каждым месяцем.Что касаемо страданий тут о том,что кто-то не купил по 2 штуки коммерц,да еще с геммороем в виде напарника.Любой напарник - это головная боль на весь срок инвестиции, глупее не придумаешь, к слову.Сумма - почти под сотку зелени хотели вложить в этот Варшавский.Ну не знаю, у нас пол-Львова ,образно говоря конечно (на самом деле просто десятки магазинов), в самом центре в самых ранее топовых локациях либо пустые стоят, либо собственники аренду скидывают, особо отчаявшиеся и в 2 раза даже, есть пока единичные,но реальные примеры в центре.Кто не верит, можно посмотреть ул.Банковая по гуглу, типа Липки в Киеве,самый центр,мега проходная ,фантастический трафик, огромные фасадные витрины, топовое помещение, цена аренды до марта - 110 тыс.грн. в месяц, сейчас стоит 65 тыс.грн. в месяц (метраж 130 плюс 180 подвальный уровень, все с ремонтом,вместе получается 310 кв.м. в центре города, ну ладно пусть подвал - 0 грн.,но все равно 130 метров для центра - и 65 тыс .грн несколько месяцев не могут сдать - это что, если не индикатор будущего кризиса на РН.Сотка зелени, можно рискнуть лучше и в евро перевести, ему обещают сравнительно неплохой тренд.А свежее евро под рукой - это и на лечение ( если что не дай бог), и на образование детей, и на отдых, и на релакс, просто на хорошую жизнь ( годы ведь уходят и их ничем не купишь)А сомнительные 16 долларов за 1 кв.м. - так в случает девальвации -оно посыпется и уже сыпется, а еще конкурентные комерц. площади рядом наштампуют, это ведь не центр Киева.Там тот банкир в ролике говорил (на той же странице,где ссылка), что правительство не разбирается в банковском деле.Похоже,оно (правительство) вообще мало в чем разбирается, судя по решениям.А ипотека эта под 7% - обычный фарс.Большая часть населения просто нищая, кредитуется в швидкогрошах и ломбардах.Вешать на себя ярмо в условиях,когда можно с работой распрощаться - пусть даже и под 11% - это развне что расчитывать на очень глубокую скачкообразную девальвацию.Почему 10-11%, а не 7% - ну так страховка,оценка, разовая комиссия, обналичка в некоторых случаях и т.п.А если на 2022-й будет закономерный "швах" и 2 млрд. денег налогоплательщиков не заложат в бюджет.Что потом делать с этим кредитом,с этим долгостроем,да еще если и работа навернется,только присоединяться к польской гастер-армии.Ведь даже если и будет девальвация,то она не будет такой уж скачкообразной,чтобы "сделать кассу" заемщику, и потом, она же приморозит все эти ипотечные опенки-долгострои еще на дольше.Шмынганомика,так кажется это называется.Ипотеку они будут объяснять.Пусть лучше подумают как объяснить, что люди с каждым днем все хуже живут после турборежима "мега-успешных"реформ.Твердо жду коррекции на РН, и медленной девальвации гривны.В лучшем случае.В худшее - предполагающее полный завал пирамиды ОВГЗ - не хочется верить.