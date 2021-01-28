Додано: Суб 30 січ, 2021 00:36

Как вариант, высказанный вами - имеет достаточно большую вероятность.Но объективнгости ради надо взвешивать все факторы.Вот скопирую сюда свой ответ на вопрос в "приват",одним из пользователей спросил, почему если аренда в целдом ( ну с исключениями конечно) упала во всех сегментах -нежилой и жилой, цены продаж не падают.Вот ,что я написал в ответ:1.В последние пару лет очень трудно стало с достойными участками, соответственно нормальных проектов в нормальных локациях очень мало .2.У нас много заробитчан, некоторые из них покупают в Польше по месту работы себе жилье, но некоторые возвращают деньги сюда и покупают детям квартиры, пусть и плохенькие в дальних спальниках.3.С работой в регионах высокооплачиваемой туго, поэтому кто что-то скопил из маленьких городков регионов покупают всякую дрянь в крупных городах.4.Безальтернативность вложений в РН в Украине ,тем более в условиях экономического бардака.5.Скачки доллара вниз на мировых рынках и его обесценка ко всему что только возможно - к акциям, к евро и другим валютам и т.п.6.Все ,даже таксисты слышат как в США и Европе напечатали много долларов и евро,и все стали понимать инфляцию доллара, и они правы в какой-то мере лишь конечно.7.Недоверие к банковской системе, плюс заниженные смешные ставки в гривне и почти нулевые в валюте и огромный навес депозитов толкает народ в квартиры.8. Писал о крахе РН в 2006-2008-м ,тогда был уверен на 100%, сейчас обвала не будет, уверен в коррекции лишь на 70%, исходя из вышеизложенного, плюс много неизвестных факторов - земля,МВФ и другие, стабильность ситуации и т.п9.Новострои занимают очень маленький процент всего фонда жилья,поэтому и покупают всякую дрянь лишь бы новострой, хотя и предложение его увеличилось несоизмеримо общему тренду на обнищание людей ( тарифы монополий в помощь), так что думаю ,что есть избыток новостроев исходя как раз из материального положения укр. семей.Отдача,рентабельность, окупаемость метров обвалилась на всех сегментах - и в офисах, там вообще лютый песец, и в магазинах, даже в центре, и в квартирах всех видов.Есть исключения,у кого -то сохранились старые ставки, но в целом тренд аренды - разгром.Поэтому и считаю, что не 50 на 50%, а 70% на некоторую коррекцию,но не обвал на РН.Потом вот еще на доп.вопрос ответил - почему комерц не падает, так как аренда его стала более проблематична,чем жилой:Почему не обвалился рынок коммерческой на окраинах в непроходных местах - еще не время.Тут уверен, что барахло и дрянь просто полетит в пропасть,просто РН -очень инертен, иногда 1-2 года проходит пока он отреагирует.Что касается - как у нас в центре города магазинов, или классных офисов -тут ответ иной- бриллианты просто никто не продает, просто переждут ,рано,или поздно как-то оно все утрамбуется и аренда по чуть чуть начнет восстанавливаться.Альтернативам брюликам на РН просто нет в Украине.Это не только локационный комерц.,но и удачные квартиры,и даже тот же комерц в дальних спальниках,но удачно расположенный -не магазин у дома, это не перспективное направление,а на трафиках -где-то в центре тех же спальных микрорайонов.