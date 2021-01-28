spekulant написав:
паровоз хорошо разогнался в 20м, теперь не остановится, только вперед, только новые вершины
Весной 20-ого все ждали, что паровоз пойдет под откос, а он (неожиданно даже для "растишек") разогнался. Как это объяснить?
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Додано: Суб 30 січ, 2021 00:05
Весной 20-ого все ждали, что паровоз пойдет под откос, а он (неожиданно даже для "растишек") разогнался. Как это объяснить?
Додано: Суб 30 січ, 2021 00:06
Проблема в том, что Украине доллары не печатает и если сейчас есть ситуативный всплеск спроса, то он временный, так как люди свои заначки обменяют на бетон, а новые заначки не появятся, так как экономика в глубокой Ж.
Соотвественно после всплеска будет длительный период стагнации и депрессии на РН
Додано: Суб 30 січ, 2021 00:17
Сделаю вид, что принял это за комплимент, а не укол, хотя понятно, что это было на самом деле. Хочу прояснить другое - реальных суперумных людей в топ-менеджменте корпораций я не встречал (а я работал в 4-х и с десятками других сотрудничал). А вот на среднем и экспертном уровне таких хватает. Я разделяю понятия ума, навыков коммуникации и лидерских задатков. Имея первое, совсем необязательно, что будешь силен во втором и третьем. К слову, вырос в карьере я именно на умении общаться с собственниками. А графики они как любят - вам не передать И признаюсь, будь на тех графиках разгромные прогнозы, а не то, что их пользователи хотели бы (и привыкли) видеть, мои карьерные успехи могли быть скромнее - повторюсь, и умных, и суперумных среди рядовых в корпорациях много, а вот лидеров и умелых коммуникаторов - единицы. К чему я это? Вот, что заставляет вас язвить в мой адрес! Вот, что ваш мозг не хочет принимать! Я проявил смелость, дал шокирующий прогноз и обосновал его реальность. Стопперов никаких нет, ведь здесь его пользователи - никто. Уж простите, но как есть. Для вас я тоже никто. А вы спрятались в домик и боитесь собственных мыслей. Является ли это признаком суперума - нет. Конечно, нет )) Рекомендую отбросить предрассудки и смотреть на рынок так, будто его падение не сулит вам убытков, а рост - прибылей. Только из этой позиции можно рассмотреть будущую реальность. Ваша, конечно, выгоднее, ее просто нет Может упадет, может вырастет, а может и на месте постоит... Вы в любом сценарии, в отличие от меня, сможете сказать, что были правы. Только что такое порицание на форуме против упущенных возможностей в бизнесе (а вы сами подчеркивали, что это бизнес. Задумайтесь...
Додано: Суб 30 січ, 2021 00:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Один в один слова Аирмакса разлива 16-ого года. Потом были 17-21. Так что мнение, что все все купли и больше никто никогда не заработает, мягко говоря ошибочное.
Додано: Суб 30 січ, 2021 00:20
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Додано: Суб 30 січ, 2021 00:24
Я-ж и говорю - понты и джлобство. Есть спрос - есть предложение.
Додано: Суб 30 січ, 2021 00:24
фрикономика, диспропорции иногда принимают причудливую форму. Например, сейчас собственник бизнеса после уплаты налогов и расходов получает 0 , когда бюджетник вложив 0, Сидя на карантине получает зарплату
Додано: Суб 30 січ, 2021 00:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я прочитал и выше того, что комментирую, но это вопрос отдельного обсуждения.
По поводу отбросить предрассудки - их невозможно отбросить. Это часть нас. Ни один из моих знакомых не смог с середины 90-ых сохранит ничего ни в одном бизнесе кроме как в недивижимости. Самый яркий пример это человек, ворочавший неплохими деньгами, когда вышел из тюрьмы, все что у него осталось это купленная по случаю просто так под настроение трешка в хорошем районе.
Додано: Суб 30 січ, 2021 00:30
Додано: Суб 30 січ, 2021 00:36
Sidus
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как вариант, высказанный вами - имеет достаточно большую вероятность.
Но объективнгости ради надо взвешивать все факторы.
Вот скопирую сюда свой ответ на вопрос в "приват",одним из пользователей спросил, почему если аренда в целдом ( ну с исключениями конечно) упала во всех сегментах -нежилой и жилой, цены продаж не падают.
Вот ,что я написал в ответ:
1.В последние пару лет очень трудно стало с достойными участками, соответственно нормальных проектов в нормальных локациях очень мало .
2.У нас много заробитчан, некоторые из них покупают в Польше по месту работы себе жилье, но некоторые возвращают деньги сюда и покупают детям квартиры, пусть и плохенькие в дальних спальниках.
3.С работой в регионах высокооплачиваемой туго, поэтому кто что-то скопил из маленьких городков регионов покупают всякую дрянь в крупных городах.
4.Безальтернативность вложений в РН в Украине ,тем более в условиях экономического бардака.
5.Скачки доллара вниз на мировых рынках и его обесценка ко всему что только возможно - к акциям, к евро и другим валютам и т.п.
6.Все ,даже таксисты слышат как в США и Европе напечатали много долларов и евро,и все стали понимать инфляцию доллара, и они правы в какой-то мере лишь конечно.
7.Недоверие к банковской системе, плюс заниженные смешные ставки в гривне и почти нулевые в валюте и огромный навес депозитов толкает народ в квартиры.
8. Писал о крахе РН в 2006-2008-м ,тогда был уверен на 100%, сейчас обвала не будет, уверен в коррекции лишь на 70%, исходя из вышеизложенного, плюс много неизвестных факторов - земля,МВФ и другие, стабильность ситуации и т.п
9.Новострои занимают очень маленький процент всего фонда жилья,поэтому и покупают всякую дрянь лишь бы новострой, хотя и предложение его увеличилось несоизмеримо общему тренду на обнищание людей ( тарифы монополий в помощь), так что думаю ,что есть избыток новостроев исходя как раз из материального положения укр. семей.
Отдача,рентабельность, окупаемость метров обвалилась на всех сегментах - и в офисах, там вообще лютый песец, и в магазинах, даже в центре, и в квартирах всех видов.
Есть исключения,у кого -то сохранились старые ставки, но в целом тренд аренды - разгром.
Поэтому и считаю, что не 50 на 50%, а 70% на некоторую коррекцию,но не обвал на РН.
Потом вот еще на доп.вопрос ответил - почему комерц не падает, так как аренда его стала более проблематична,чем жилой:
Почему не обвалился рынок коммерческой на окраинах в непроходных местах - еще не время.
Тут уверен, что барахло и дрянь просто полетит в пропасть,
просто РН -очень инертен, иногда 1-2 года проходит пока он отреагирует.
Что касается - как у нас в центре города магазинов, или классных офисов -
тут ответ иной- бриллианты просто никто не продает, просто переждут ,рано,или поздно как-то оно все утрамбуется и аренда по чуть чуть начнет восстанавливаться.
Альтернативам брюликам на РН просто нет в Украине.
Это не только локационный комерц.,
но и удачные квартиры,
и даже тот же комерц в дальних спальниках,
но удачно расположенный -не магазин у дома, это не перспективное направление,
а на трафиках -где-то в центре тех же спальных микрорайонов.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 30 січ, 2021 00:38, всього редагувалось 1 раз.
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ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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