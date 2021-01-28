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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6396639763986399>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:05

  spekulant написав:
  airmax78 написав:Какой-то нездоровый дорожай пошел. Такое ощущение, что ретарды с wallstreetbet и КРЖН решили подогреть немного. Узнаю о каких-то совершенно злобных ценниках, на, в моем представлении, УГ...
Зрадио, спасай! Успокой каким-то графиком или диаграммкой.

паровоз хорошо разогнался в 20м, теперь не остановится, только вперед, только новые вершины

Весной 20-ого все ждали, что паровоз пойдет под откос, а он (неожиданно даже для "растишек") разогнался. Как это объяснить?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:06

  Vlad442 написав:
  xio13 написав:
  airmax78 написав:Это сборище hbbgafов каждый год кризис обещает:
https://www.elliottwave.com/Economy/Her ... -Recession


Эксперт кризис уже идет.
Или "напечатали" за 1 год 4ю часть мирового фиата от хорошей жизни?

Когда пожар тушат пачками долларов, что бы не успевало разгорется, это не значит что кризиса нету.

Так что нагребайте растишки первичку бетон, варшавские в зажопье по 3к коммерцию и считайте что жисТь удалась )))))

Когда тушат пожар пачками новых долларов, владельцы старых пачек долларов должны напрячься, что банкет идет за их счет. Они напрягаются, о чем свидетельствует аномальный рост цен в долларах в кризисный год, который ломает даже старую схему - курс доллара растет -> цена недвиги падает.


Проблема в том, что Украине доллары не печатает и если сейчас есть ситуативный всплеск спроса, то он временный, так как люди свои заначки обменяют на бетон, а новые заначки не появятся, так как экономика в глубокой Ж.
Соотвественно после всплеска будет длительный период стагнации и депрессии на РН
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:17

  Vlad442 написав:1 Я выше писал, что делиться личной информацией это тут дурной тон. Заклюют.
2 Я всегда думал, что решение пойти в бизнес, а не в аспирантуру в 90-ых было единственно правильным. Сейчас, видя доходы топовых айтишников, некоторые из которых были середнячками в мое время, ваш пример умного, но не суперумного человека, который исходя из этого поста зарабатывает около 200 тыс в год (я надеюсь после налогов) я начинаю сомневаться, правильно ли я сделал.


Сделаю вид, что принял это за комплимент, а не укол, хотя понятно, что это было на самом деле. Хочу прояснить другое - реальных суперумных людей в топ-менеджменте корпораций я не встречал (а я работал в 4-х и с десятками других сотрудничал). А вот на среднем и экспертном уровне таких хватает. Я разделяю понятия ума, навыков коммуникации и лидерских задатков. Имея первое, совсем необязательно, что будешь силен во втором и третьем. К слову, вырос в карьере я именно на умении общаться с собственниками. А графики они как любят - вам не передать :mrgreen: И признаюсь, будь на тех графиках разгромные прогнозы, а не то, что их пользователи хотели бы (и привыкли) видеть, мои карьерные успехи могли быть скромнее - повторюсь, и умных, и суперумных среди рядовых в корпорациях много, а вот лидеров и умелых коммуникаторов - единицы. К чему я это? Вот, что заставляет вас язвить в мой адрес! Вот, что ваш мозг не хочет принимать! Я проявил смелость, дал шокирующий прогноз и обосновал его реальность. Стопперов никаких нет, ведь здесь его пользователи - никто. Уж простите, но как есть. Для вас я тоже никто. А вы спрятались в домик и боитесь собственных мыслей. Является ли это признаком суперума - нет. Конечно, нет )) Рекомендую отбросить предрассудки и смотреть на рынок так, будто его падение не сулит вам убытков, а рост - прибылей. Только из этой позиции можно рассмотреть будущую реальность. Ваша, конечно, выгоднее, ее просто нет :lol: Может упадет, может вырастет, а может и на месте постоит... Вы в любом сценарии, в отличие от меня, сможете сказать, что были правы. Только что такое порицание на форуме против упущенных возможностей в бизнесе (а вы сами подчеркивали, что это бизнес. Задумайтесь...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Проблема в том, что Украине доллары не печатает и если сейчас есть ситуативный всплеск спроса, то он временный, так как люди свои заначки обменяют на бетон, а новые заначки не появятся, так как экономика в глубокой Ж.
Соотвественно после всплеска будет длительный период стагнации и депрессии на РН

Один в один слова Аирмакса разлива 16-ого года. Потом были 17-21. Так что мнение, что все все купли и больше никто никогда не заработает, мягко говоря ошибочное.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:20

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:ЗЫ: сообщение Сержа с чего-то уже потерли. Интересненько.

Типа демография-не по теме рынка недвижимости...
Финанс.ua опять кто- то перекупил?


https://biz.liga.net/ekonomika/reklama- ... edia-aktiv

Dragon Capital приобрел сайты "Минфин" и finance.ua






[quote]
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:24

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Покупатель элитки, по крайней мере в Украине, это не простой человек и не стоит его пихать в Прагу. Есть квартира за 300 тыс. Как думает простой человек, как вы или я? Можно купить 5 однушек, сдать их за 2 тыс долларов и жить в Таиланде (или в любой точке мира с приятным климатом) ни в чем себе в пределах разумного не отказывать. У покупателей таких квартир другое мировозрение. Не буду вдаваться в подробности, но они предпочитают вставать рано утром, стоять в пробках, получать стрессы на работе ради того, чтобы поддерживать свой социальный статус, скажем так. А вы их в старую столицу Европы... Там они захиреют и заскучают.


Иными словами, покупателей концептуальных мопностей просто словили за жабры маркетологи на понтовую приманку.

Немного не так. Приведу аналогию. Представим себе владельца тяжелого рамного джипа за много денег, который ездит по грязным разбитым дорогам. Ему говорят "едь в Европу, там ровные дороги, культурное вождение, камеры. Там тебе не нужно тратить лишние деньги на джип, можешь купить простой Форд Фокус. Что он ответит? - Я ям не чувствую, зато могу миганием фар сгонять Ланосы с дороги, обгонять трамвай по встречке, ездить на красный, а если кого-то перееду на пешеходном переходе, порешаю, нафиг мне тот Фокус и та Европа.
Поэтому не стоит удивляться, почему элитка и под элитку в Киеве стоит почти как в центре Праги. По той же причине, почему у нас удельный вес дорогих машин больше чем в Европе, хотя там они более доступны.

Я-ж и говорю - понты и джлобство. Есть спрос - есть предложение.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:24

  Vlad442 написав:2 Я всегда думал, что решение пойти в бизнес, а не в аспирантуру в 90-ых было единственно правильным.
фрикономика, диспропорции иногда принимают причудливую форму. Например, сейчас собственник бизнеса после уплаты налогов и расходов получает 0 , когда бюджетник вложив 0, Сидя на карантине получает зарплату
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Рекомендую отбросить предрассудки и смотреть на рынок так, будто его падение не сулит вам убытков, а рост - прибылей. Только из этой позиции можно рассмотреть будущую реальность. Ваша, конечно, выгоднее, ее просто нет Может упадет, может вырастет, а может и на месте постоит... Вы в любом сценарии, в отличие от меня, сможете сказать, что были правы. Только что такое порицание на форуме против упущенных возможностей в бизнесе (а вы сами подчеркивали, что это бизнес. Задумайтесь...

Я прочитал и выше того, что комментирую, но это вопрос отдельного обсуждения.
По поводу отбросить предрассудки - их невозможно отбросить. Это часть нас. Ни один из моих знакомых не смог с середины 90-ых сохранит ничего ни в одном бизнесе кроме как в недивижимости. Самый яркий пример это человек, ворочавший неплохими деньгами, когда вышел из тюрьмы, все что у него осталось это купленная по случаю просто так под настроение трешка в хорошем районе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:30

  Vlad442 написав:Трибека в свое время правильно писал
Трайбика не учёл, что киевское сбу в силу своей высокой коррупционной составляющей - активный игрок на кржн и читают ветку, а донецкий парень для Киевского сбу - это как котлета для собаки
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:36

Sidus
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как вариант, высказанный вами - имеет достаточно большую вероятность.
Но объективнгости ради надо взвешивать все факторы.

Вот скопирую сюда свой ответ на вопрос в "приват",одним из пользователей спросил, почему если аренда в целдом ( ну с исключениями конечно) упала во всех сегментах -нежилой и жилой, цены продаж не падают.

Вот ,что я написал в ответ:


1.В последние пару лет очень трудно стало с достойными участками, соответственно нормальных проектов в нормальных локациях очень мало .

2.У нас много заробитчан, некоторые из них покупают в Польше по месту работы себе жилье, но некоторые возвращают деньги сюда и покупают детям квартиры, пусть и плохенькие в дальних спальниках.

3.С работой в регионах высокооплачиваемой туго, поэтому кто что-то скопил из маленьких городков регионов покупают всякую дрянь в крупных городах.

4.Безальтернативность вложений в РН в Украине ,тем более в условиях экономического бардака.

5.Скачки доллара вниз на мировых рынках и его обесценка ко всему что только возможно - к акциям, к евро и другим валютам и т.п.

6.Все ,даже таксисты слышат как в США и Европе напечатали много долларов и евро,и все стали понимать инфляцию доллара, и они правы в какой-то мере лишь конечно.

7.Недоверие к банковской системе, плюс заниженные смешные ставки в гривне и почти нулевые в валюте и огромный навес депозитов толкает народ в квартиры.

8. Писал о крахе РН в 2006-2008-м ,тогда был уверен на 100%, сейчас обвала не будет, уверен в коррекции лишь на 70%, исходя из вышеизложенного, плюс много неизвестных факторов - земля,МВФ и другие, стабильность ситуации и т.п

9.Новострои занимают очень маленький процент всего фонда жилья,поэтому и покупают всякую дрянь лишь бы новострой, хотя и предложение его увеличилось несоизмеримо общему тренду на обнищание людей ( тарифы монополий в помощь), так что думаю ,что есть избыток новостроев исходя как раз из материального положения укр. семей.

Отдача,рентабельность, окупаемость метров обвалилась на всех сегментах - и в офисах, там вообще лютый песец, и в магазинах, даже в центре, и в квартирах всех видов.
Есть исключения,у кого -то сохранились старые ставки, но в целом тренд аренды - разгром.

Поэтому и считаю, что не 50 на 50%, а 70% на некоторую коррекцию,но не обвал на РН.

Потом вот еще на доп.вопрос ответил - почему комерц не падает, так как аренда его стала более проблематична,чем жилой:

Почему не обвалился рынок коммерческой на окраинах в непроходных местах - еще не время.
Тут уверен, что барахло и дрянь просто полетит в пропасть,
просто РН -очень инертен, иногда 1-2 года проходит пока он отреагирует.

Что касается - как у нас в центре города магазинов, или классных офисов -
тут ответ иной- бриллианты просто никто не продает, просто переждут ,рано,или поздно как-то оно все утрамбуется и аренда по чуть чуть начнет восстанавливаться.
Альтернативам брюликам на РН просто нет в Украине.

Это не только локационный комерц.,
но и удачные квартиры,
и даже тот же комерц в дальних спальниках,
но удачно расположенный -не магазин у дома, это не перспективное направление,
а на трафиках -где-то в центре тех же спальных микрорайонов.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 30 січ, 2021 00:38, всього редагувалось 1 раз.
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