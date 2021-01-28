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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6397639863996400>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:38

  hume написав:Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах

Зображення

Сложный вопрос. Тут на форуме хейтят такую застройку, но все относительно. Может через 50 лет это станет модой и стандартом. Все меняется. Чем плохо? Нет места для машин? Так в современной концепции все ездят на велосипедах или ОТ. Окна в окна? Нет возможности всех расселить с отдельным видом. Даже ЧС часто с видом в забор или в окна в окна.
Когда человек из небольшого города(лишенный стереотипов), попадает в такой район или видит его издалека, он говорит "Круто, это огни большого города, хочу тут жить".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Коммерция в таких местах спросом пользоваться будет, но естестенно арендные ставки будут как и везде на окраине Киева в спальнике, то есть никаких 20$ за м2 и близко не будет. И то это будет лет через 5, когда заселятся все, а пока большинство помещений будет пустые
Может все-таки откроют там метро когда-нибудь.
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:42

  airmax78 написав:Друзья, привлекайте дизайнеров к ремонту. Не делайте так: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-so ... Jx3cR.html
Возможно это с дизайнером и создавалось. А что не так?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:42

  Vlad442 написав:По поводу отбросить предрассудки - их невозможно отбросить. Это часть нас. Ни один из моих знакомых не смог с середины 90-ых сохранит ничего ни в одном бизнесе кроме как в недивижимости. Самый яркий пример это человек, ворочавший неплохими деньгами, когда вышел из тюрьмы, все что у него осталось это купленная по случаю просто так под настроение трешка в хорошем районе.


Предрассудки отбросить можно и нужно. Если не умеете - стоит обучиться. Это не рефлекторное, это поддается поведенческой коррекции. Что касается недвижимости - данный успех на пост-советском пространстве касается исключительно вашего поколения (это ни в коем случае не эйджизм). Не умеете вы по-другому зарабатывать и сохранять (и это не оскорбление - на то были объективные предпосылки в виде отсутствия рыночной экономики до 90-х).

В Штатах, например, недвижимость - это актив довоенных поколений. Уже бэби-бумеры - фондовый рынок, а миллениалы - интернет и криптовалюты. У зумеров будет next big thing - что-то пока невыстрелившее, но уже зародившееся
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 30 січ, 2021 00:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Автор77 написав:Вот ,что я написал в ответ:

Перечитайте что вы написали и задумайтесь, что это же самое этими же словами пишут уже лет 20 как минимум.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:46

  Proofy написав:
  Sidus написав:Коммерция в таких местах спросом пользоваться будет, но естестенно арендные ставки будут как и везде на окраине Киева в спальнике, то есть никаких 20$ за м2 и близко не будет. И то это будет лет через 5, когда заселятся все, а пока большинство помещений будет пустые
Может все-таки откроют там метро когда-нибудь.

А как метро повлияет на ставки аренды коммерческой недвиги? Кто-то поедет в Варшавский из другого района Киева отовариваться? Нет. Там УЖЕ есть концентрация сравнительно состоятельного контингента, готового потреблять продукты и услуги по месту жительства.
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:50

Vlad442
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


В Европе такое считается либо жильем непригодным для достойного проживания, либо социальным жильем,хотя мне кажется, что даже социальное они такое не в последние годы не мутят.

Там наоборот, что-то похожее настроенное несколько десятков лет назад - взрывают,

чтобы построить дома по принципу:
-человек-дом
-окружающая среда-
придомовая-
спортплощадки креативные,
мусорные зоны как из фильмов про космос,
зеленые зоны-дизайн
-часто малоэтажность,даже где земля безумно дорогая,
для детишек что-то,чтобы в пыли не кувыркались
-дворы без машин и т.п.

Но у нас и это хавают вполне успешно. Реальность.

Насчет того,что уже лет 20 такие аргументы пишут.

Ну я лично не ждал.
Покупал в 2002-м,2010-м,2015-м.
Сейчас считаю, все-таки,что цены после сногсшибательного скачка осенью 2019-го перестали соответствовать эк.реалиям и платежеспособности.
Да и экономика движется не туда.
И по курсу много вопросов, лучше переждать,но в евро, как вариант.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 30 січ, 2021 01:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Предрассудки отбросить можно и нужно. Если не умеете - стоит обучиться. Это не рефлекторное, это поддается поведенческой коррекции. Что касается недвижимости - данный успех касается исключительно вашего поколения (это ни в коем случае не эйджизм). Не умеете вы по-другому зарабатывать и сохранять (и это не оскорбление - на то были объективные предпосылки в виде отсутствия рыночной экономики до 90-х).

В Штатах, например, недвижимость - это актив довоенных поколений. Уже бэби-бумеры - фондовый рынок, а миллениалы - старпаты и криптовалюты. У зумеров будет next big thing - что-то пока невыстрелившее, но уже зародившееся

ОК. Но и бебибумерам, и миленалам, и зумерам нужно будет где-то жить. И чем далее жить, тем комфортней жить (минус гостинкам, плюс двушкам, если понимаете о чем я).
Даже если появятся роботы, которые будут строить дом под ключ за сутки, останется актуальным цена локации в черте города. Может когда-нибудь утопия Саймака Город станет реальностью, но к этому времени никто не будет знать ни Теслы, ни биткойна.
В общем на наш век хватит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:54

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Ошибаетесь, уже ничиная от 20к намного интереснее ОВГЗ, а там доходность в 2 раза выше, чем от аренды квартиры. А если есть 50к и более - американская фонда или же евробонды. Мир не крутиться вокруг недвиги только, пора бы это понять )

Доходность и риск прямо связаны, но вы упускаете из виду еще один аспект.
Часто небогатые люди покупают доллары с зарплаты (или меняют деньги на крупные купюры) чтобы не потратить. Так и тут - деньги в недвижимости это законсервированные, отложенные средства, тогда как условный депозит это деньги в кармане, которые человек подсознательно планирует как потратить. Снять деньги с такого депозита и купить условной любовнице машину проще, чем выселить арендаторов и продать квартиру.


3 стадии безденежья:
-денег нет
-денег нет совсем
-надо менять доллары
+4-я
-продавать арендную хату))
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:58

  Vlad442 написав:ОК. Но и бебибумерам, и миленалам, и зумерам нужно будет где-то жить. И чем далее жить, тем комфортней жить (минус гостинкам, плюс двушкам, если понимаете о чем я).
Даже если появятся роботы, которые будут строить дом под ключ за сутки, останется актуальным цена локации в черте города. Может когда-нибудь утопия Саймака Город станет реальностью, но к этому времени никто не будет знать ни Теслы, ни биткойна.
В общем на наш век хватит.


Такую компанию, как Форд, вы ведь знаете? Ей больше лет, чем 99% недвижимости Киева! А ранние ее инвесторы - миллионеры, или миллиардеры. Поэтому не набрасывайте на Теслу, все равно к ней не прилипнет, а вы в силу предрассудков (опять они за вами ходят :mrgreen: ) упустите кучу возможностей.

Насчет биткоина - тоже мимо. У него до 2100-го только эмиссия будет продолжаться.

Что касается вопроса, где жить - поколения меняются намного быстрее, чем амортизируется недвижимость. Даже хрущевки стоит уже 70 лет. И большинство из них - неаварийные
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 30 січ, 2021 00:59, всього редагувалось 4 разів.
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