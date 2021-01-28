Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Строят быстро. Великолепные районы появляются на окраинах
Сложный вопрос. Тут на форуме хейтят такую застройку, но все относительно. Может через 50 лет это станет модой и стандартом. Все меняется. Чем плохо? Нет места для машин? Так в современной концепции все ездят на велосипедах или ОТ. Окна в окна? Нет возможности всех расселить с отдельным видом. Даже ЧС часто с видом в забор или в окна в окна. Когда человек из небольшого города(лишенный стереотипов), попадает в такой район или видит его издалека, он говорит "Круто, это огни большого города, хочу тут жить".
Sidus написав:Коммерция в таких местах спросом пользоваться будет, но естестенно арендные ставки будут как и везде на окраине Киева в спальнике, то есть никаких 20$ за м2 и близко не будет. И то это будет лет через 5, когда заселятся все, а пока большинство помещений будет пустые
Vlad442 написав:По поводу отбросить предрассудки - их невозможно отбросить. Это часть нас. Ни один из моих знакомых не смог с середины 90-ых сохранит ничего ни в одном бизнесе кроме как в недивижимости. Самый яркий пример это человек, ворочавший неплохими деньгами, когда вышел из тюрьмы, все что у него осталось это купленная по случаю просто так под настроение трешка в хорошем районе.
Предрассудки отбросить можно и нужно. Если не умеете - стоит обучиться. Это не рефлекторное, это поддается поведенческой коррекции. Что касается недвижимости - данный успех на пост-советском пространстве касается исключительно вашего поколения (это ни в коем случае не эйджизм). Не умеете вы по-другому зарабатывать и сохранять (и это не оскорбление - на то были объективные предпосылки в виде отсутствия рыночной экономики до 90-х).
В Штатах, например, недвижимость - это актив довоенных поколений. Уже бэби-бумеры - фондовый рынок, а миллениалы - интернет и криптовалюты. У зумеров будет next big thing - что-то пока невыстрелившее, но уже зародившееся
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 30 січ, 2021 00:54, всього редагувалось 2 разів.
Sidus написав:Коммерция в таких местах спросом пользоваться будет, но естестенно арендные ставки будут как и везде на окраине Киева в спальнике, то есть никаких 20$ за м2 и близко не будет. И то это будет лет через 5, когда заселятся все, а пока большинство помещений будет пустые
Может все-таки откроют там метро когда-нибудь.
А как метро повлияет на ставки аренды коммерческой недвиги? Кто-то поедет в Варшавский из другого района Киева отовариваться? Нет. Там УЖЕ есть концентрация сравнительно состоятельного контингента, готового потреблять продукты и услуги по месту жительства.
В Европе такое считается либо жильем непригодным для достойного проживания, либо социальным жильем,хотя мне кажется, что даже социальное они такое не в последние годы не мутят.
Там наоборот, что-то похожее настроенное несколько десятков лет назад - взрывают,
чтобы построить дома по принципу: -человек-дом -окружающая среда- придомовая- спортплощадки креативные, мусорные зоны как из фильмов про космос, зеленые зоны-дизайн -часто малоэтажность,даже где земля безумно дорогая, для детишек что-то,чтобы в пыли не кувыркались -дворы без машин и т.п.
Но у нас и это хавают вполне успешно. Реальность.
Насчет того,что уже лет 20 такие аргументы пишут.
Ну я лично не ждал. Покупал в 2002-м,2010-м,2015-м. Сейчас считаю, все-таки,что цены после сногсшибательного скачка осенью 2019-го перестали соответствовать эк.реалиям и платежеспособности. Да и экономика движется не туда. И по курсу много вопросов, лучше переждать,но в евро, как вариант.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 30 січ, 2021 01:01, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
zРадио написав:Предрассудки отбросить можно и нужно. Если не умеете - стоит обучиться. Это не рефлекторное, это поддается поведенческой коррекции. Что касается недвижимости - данный успех касается исключительно вашего поколения (это ни в коем случае не эйджизм). Не умеете вы по-другому зарабатывать и сохранять (и это не оскорбление - на то были объективные предпосылки в виде отсутствия рыночной экономики до 90-х).
В Штатах, например, недвижимость - это актив довоенных поколений. Уже бэби-бумеры - фондовый рынок, а миллениалы - старпаты и криптовалюты. У зумеров будет next big thing - что-то пока невыстрелившее, но уже зародившееся
ОК. Но и бебибумерам, и миленалам, и зумерам нужно будет где-то жить. И чем далее жить, тем комфортней жить (минус гостинкам, плюс двушкам, если понимаете о чем я). Даже если появятся роботы, которые будут строить дом под ключ за сутки, останется актуальным цена локации в черте города. Может когда-нибудь утопия Саймака Город станет реальностью, но к этому времени никто не будет знать ни Теслы, ни биткойна. В общем на наш век хватит.
Sidus написав:Ошибаетесь, уже ничиная от 20к намного интереснее ОВГЗ, а там доходность в 2 раза выше, чем от аренды квартиры. А если есть 50к и более - американская фонда или же евробонды. Мир не крутиться вокруг недвиги только, пора бы это понять )
Доходность и риск прямо связаны, но вы упускаете из виду еще один аспект. Часто небогатые люди покупают доллары с зарплаты (или меняют деньги на крупные купюры) чтобы не потратить. Так и тут - деньги в недвижимости это законсервированные, отложенные средства, тогда как условный депозит это деньги в кармане, которые человек подсознательно планирует как потратить. Снять деньги с такого депозита и купить условной любовнице машину проще, чем выселить арендаторов и продать квартиру.
3 стадии безденежья: -денег нет -денег нет совсем -надо менять доллары +4-я -продавать арендную хату))
Vlad442 написав:ОК. Но и бебибумерам, и миленалам, и зумерам нужно будет где-то жить. И чем далее жить, тем комфортней жить (минус гостинкам, плюс двушкам, если понимаете о чем я). Даже если появятся роботы, которые будут строить дом под ключ за сутки, останется актуальным цена локации в черте города. Может когда-нибудь утопия Саймака Город станет реальностью, но к этому времени никто не будет знать ни Теслы, ни биткойна. В общем на наш век хватит.
Такую компанию, как Форд, вы ведь знаете? Ей больше лет, чем 99% недвижимости Киева! А ранние ее инвесторы - миллионеры, или миллиардеры. Поэтому не набрасывайте на Теслу, все равно к ней не прилипнет, а вы в силу предрассудков (опять они за вами ходят ) упустите кучу возможностей.
Насчет биткоина - тоже мимо. У него до 2100-го только эмиссия будет продолжаться.
Что касается вопроса, где жить - поколения меняются намного быстрее, чем амортизируется недвижимость. Даже хрущевки стоит уже 70 лет. И большинство из них - неаварийные
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 30 січ, 2021 00:59, всього редагувалось 4 разів.