Додано: Суб 30 січ, 2021 00:50

В Европе такое считается либо жильем непригодным для достойного проживания, либо социальным жильем,хотя мне кажется, что даже социальное они такое не в последние годы не мутят.Там наоборот, что-то похожее настроенное несколько десятков лет назад - взрывают,чтобы построить дома по принципу:-человек-дом-окружающая среда-придомовая-спортплощадки креативные,мусорные зоны как из фильмов про космос,зеленые зоны-дизайн-часто малоэтажность,даже где земля безумно дорогая,для детишек что-то,чтобы в пыли не кувыркались-дворы без машин и т.п.Но у нас и это хавают вполне успешно. Реальность.Насчет того,что уже лет 20 такие аргументы пишут.Ну я лично не ждал.Покупал в 2002-м,2010-м,2015-м.Сейчас считаю, все-таки,что цены после сногсшибательного скачка осенью 2019-го перестали соответствовать эк.реалиям и платежеспособности.Да и экономика движется не туда.И по курсу много вопросов, лучше переждать,но в евро, как вариант.