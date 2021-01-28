У меня знакомый так сделал и вложился в производство, печальная вообщем история
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 січ, 2021 00:58
Додано: Суб 30 січ, 2021 01:00
вспомнилось любимое: "отрыжка прерывает самые возвышенные человеческие размышления. из этого, если угодно, можно сделать вывод, но, если угодно, можно никаких выводов и не делать"
Скоро(R)
Додано: Суб 30 січ, 2021 01:11
Форд это семейная компания, поэтому там нет ранних инвесторов. Кроме этого советую почитать про "ошибку выжившего". На один Форд приходится минимум сто гаражных "стартаперов" тех годов, которые прогорели вместе со своими инвесторами.
Если мы берем Форд, то посмотрите тогда, сколько принесла в аренде недвига с тех годов и на ее капитализацию, учитывая что то, что тогда было пригородом, сейчас стало прицентральным районом.
Если бы 100 лет назад мне предложили купить акции одного из автопроизводителей в надежде что он станет Фордом, или недвигу/участок в прицентралье или центре Нью-Йорка, уверен, что последнее принесло бы больше денег.
Додано: Суб 30 січ, 2021 01:26
В понимании строителя графиков Панамерой "на турбе" может считаться авто не только 2021г.в., но и 2011.
Которое минимум раз в десять дешевле и надраенное полиролью с диодной оптикой под рестайл, поставленной после лобового, на 21х дисках тоже будет выглядеть на мильЁн возле офиса "Проктор&Гембл"
А по поводу бонусов-хуёносов и зарплаты под полляма в мес - так п*** - не мішки ворочать.
Влад хоть фотки с Мальдив раз выкладывал, со своими ногами. Пусть топ4 тоже что то такое конфиденциальное тут покажет.
Додано: Суб 30 січ, 2021 01:47
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ждать столько лет не надо,удачные моментя для инвестирования были до 2003-го, 2009-2015,потом до осени 2019-го, после этого пошла ракета,полетит ли она дальше,или упадет на адекватные цены,будем наблюдать.
Вот ту вроде как не желтая пресса:
1...."В 2021 году в Киеве может быть установлен рекорд по объему введенной недвижимости."...
А со спросом могут быть и проблемы...
2...."В 2021 году увеличится число сделок с покупкой квартир в новостройках"...
Ну-ну,на фоне экономического бардака, посмотрим.
3...."Предложение в Киеве многократно превышает спрос с 2016 года, но это не мешает цене расти"...
А вот это уже интересно, не может так бесконечно продолжаться, надо,чтобы или доходы стали соответствующими, чего не будет,
либо ,чтобы ипотека была реальная,чего также не будет, так как "бумаги" слаще
4....."Среди причин собеседники LIGA.net выделяют рост себестоимости строительства.."
А это да, еще и раб сила -вверх, выход в девальвации,она многое расставит на свои места и кризиса поможет избежать на РН, в валюте-падение,в гривне-рост - это нормальное разруление ситуации
5...."Дома эконом- и комфорт-класса больше остальных подвержены влиянию экономики — подорожают в пределах 25%. Жилье элит и бизнес-класса — в пределах 10-15%"...
А вот это вряд ли,уже почти уперлись в цены многих европейских столиц.
6...."Первый виток роста жилья может произойти в феврале-марте, следующее повышение следует ожидать в июле-августе 2021 года"....
Хотеть не вредно.
7......"Хотя в случае укрепления гривни, подорожания удастся избежать. В интервью LIGA.net гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала прогнозировал, что весной 2021-го доллар может подешеветь до 26 грн."
Тут -без комментов,чревато
8...."Вторичный рынок жилья в новом году будет традиционно стабильным.Предложений на столичном рынке много, простаивает около 60 000 квартир, поэтому ожидать роста цен не стоит.Единственный фактор влияния – курс доллара.Сейчас жилье в самых популярных районах — Печерском, Шевченковском и Подольском, стоит $1250-$1800 за квадратный метр.В спальных районах столицы — около $1000-$1100."......
Огромный навес квартир на вторичке они подтверждают, как и подтверждают огромный навес на первичке ввиду неплатежеспособности населения. Ипотека- смешная.Перспектив экономического прыжка на моменте не предвидится.Базы для нормального развития РН-нет.
А рентабельность,окупаемость на рынке аренды,падающего во всех сегментах- на рынке продаж еще не отыграла в силу инертности рынка.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Суб 30 січ, 2021 02:10
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|